Почему Путин приказал формировать добровольческие батальоны? 14 июля, 12:58

Пока путин жив, он будет гнать батальоны добровольцев, зэков, боевых нацменов на убой

Путин утилизирует остатки российского народа. Он заинтересован в том, чтобы умертвить не только как можно больше украинцев. Да и собственного народонаселения, которое он в Украине превратил в убийц. Убирает их в качестве свидетелей его военного преступления. Так заказчик уничтожает киллеров после выполнения (или невыполнения) ими задачи.

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Решение путина формировать добровольческие батальоны свидетельствует не только о панике в его бункере. Но и подтверждает то, что кроме разрушения Украины, в головах кремлевских старцев — уничтожение того, что, по их мнению, несет пассионарный заряд, который угрожает их модели империи. И который (по мнению московских параноиков) может разорвать эту самую россию изнутри.

В россии вообще очень любят этот гумилевский термин — «пассионарность» и придают ему огромное значение. А об утилизации собственного дерьма именно на захваченных территориях совершенно откровенно писал один из идеологов войны в Украине и российского фашизма в целом, помощник Путина Владислав Сурков. Согласно его признаниям, экспорт хаоса на чужую территорию — обычное дело для россии, которая и сохранилась исключительно благодаря «неустанному стремлению за свои пределы». Сама же российская империя «давно разучилась, а скорее всего, никогда и не умела выживать другими способами».

Поэтому, пока путин жив, он будет гнать все эти батальоны добровольцев, зэков, боевых нацменов на убой. Они ему не нужны и подлежат утилизации. Это и есть затяжная война на истощение. Ускорить окончание которого может только высокоточное оружие и мотивация украинского народа остановить экспорт хаоса россией и восстановить Украину в границах 2014 года.

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