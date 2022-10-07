Неудачи на фронте. Почему россияне думают, что воюют с НАТО 7 октября, 18:12

Российские солдаты, встречаясь в бою с украинцами, искренне считают, что это не украинцы. Это — натовцы

Российская пропагандистка Ольга Скабеева во время эфира связывается с каким-то российским военным на фронте и извиняющимся голосом, мол, без претензий к «нашим героям», но объясните, как так выходит, что когда их доблестная армия наступала, то это метр за метром, а когда наступают украинцы — то это город за городом?

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А он ей и поясняет. Так мы же воюем не с украинцами, говорит. Это войска НАТО. И у них огромное превосходство перед российской армией. Они и экипированы, и вооружены, и подготовлены лучше нас. Их и больше, и техника у них круче. Разведка со спутников и квадрокоптеры наведения артиллерии. И разговоры у них не на привычном русском, а на польском.

Думаете, он врет? Или россиянин этот подставной? Озвучивает пропагандистские методички? Нет, он что ни на есть самый настоящий российский военный, и он искренне убежден в том, что говорит, основываясь на собственных впечатлениях и на том, что видит на поле боя.

Сейчас объясню на примере. Я со студенческих времён занимаюсь альпинизмом. В моей молодости в горы ходили два типа персонажей. Горные туристы и альпинисты.

Горный турист — это такой дядька с бородой. В вязаном свитере с оленями, в зелёной брезентовой штурмовке. С огромным рюкзаком, тоже чаще всего брезентовым. С топором, привязанным к этому рюкзаку. Потому, что дрова и костёр. Ну и гитара, конечно. Такая советская туристическая романтика геологов и бардов.

Должны же российские пропагандисты как-то объяснять свои неудачи на фронте

Другая категория — альпинисты. До начала 80-х они внешне мало чем отличались от горных туристов. Но в то время, когда я начал ходить в горы, внешний вид альпинистов изменился. Во-первых, появились новые синтетические ткани. Их доставали по большому блату. Иногда через знакомых в закрытых предприятиях. Например, тормозные парашюты от самолётов, из которых шили палатки, пуховки и анораки. Потрошили бабушкины пуховые одеяла и подушки, за которыми ездили в села, для пуховок. У знакомых на заводах заказывали изготовление «железа» -крючьев, карабинов, ледобуров, жумаров, «восьмёрок» и много ещё чего. Все это удавалось изготовить из дефицитного титана. Появились совсем другие по конструкции рюкзаки с учетом анатомии тела и регулируемыми лямками. Советские альпинисты стали больше напоминать своих зарубежных собратьев. Хотя обувь приходилось доставать импортную. Советской хорошей обуви не было.

Горный туризм — это пеший поход с рюкзаком, в котором все необходимое несёшь с собой.

Альпинисты, достигнув базового лагеря, штурмуют вершины. Отвесные скалы, ледовые склоны. Преодолевают трещины на ледниках. Используют синтетические веревки, стропы для страховки. В альпинизме в разы выше риск. И это требовало не только иной подготовки и качеств, но и принципиально более качественного и сложного снаряжения.

У нас в альпинистской тусовке была такая поговорка: горный турист, встретив альпиниста в горах, должен думать, что встретился с иностранцем.

Вот так же сейчас и на фронте. Российские солдаты, встречаясь в бою с украинцами, искренне считают, что это не украинцы. Это — натовцы. В качественном снаряжении с множеством гаджетов, в современных шлемах, тактических очках и перчатках. На американских хамерах и бронемашинах. Они не могут поверить, что это украинцы, которых они воспринимали такими же, как и они, но похуже. Российские солдаты, которые часто выглядят как бомжи — армия советского типа. Но армия большая. А в Украине, думали они, тоже армия советского типа, но маленькая.

А сейчас, что оказывается? Что в бою они встречают противника совсем не похожего на них. Каких-то натовцев. Ну и язык они украинский не понимают. Для них он звучит, как тот же польский.

Вот и возникает эта установка в российских войсках. Это не украинцы. Это солдаты НАТО. Поляки и наемники. И в чём-то они правы. Сегодня украинские бойцы все чаще соответствуют стандартам НАТО.

И, конечно, это подхватывает их пропаганда. Должны же российские пропагандисты как-то объяснять свои неудачи на фронте.

Текст опубликован с разрешения автора

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