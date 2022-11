Путин постоянно лжет, и все это знают. Почему ему верят русские? 3 ноября, 16:13

Страна, стоящая на фундаменте собственных иллюзий, — абсолютно нежизнеспособна

Я стараюсь различать полутона. Всегда стремлюсь понять, когда говорят одно, а имеют в виду другое. У меня часто выходит запомнить паттерны мимики и тембр голоса, а потом определить благодаря анализу и интуиции, где человек говорит правду, а где обманывает. Думаю, многие тоже это практикуют — осознанно или нет.

Поэтому, когда я смотрю на Путина, я вижу, что он постоянно лжет. Это видно по его мимике, интонации, походке, положению тела. Я периодически слышу от других, что мол он и сам верит в то, что несет. Я же считаю, что это не так. Он прекрасно осознает, что та картина мира, которую он преподносит — феерическая ложь.

Более того. Его аудитория воспринимает его слова так же. Ему никто до конца не верит. Просто он настолько убедителен, а его репрессивный аппарат настолько велик и вокруг столько стукачей — что никто там не хочет заниматься опасным и неблагодарным делом, копаясь и откапывая реальное положение дел, а не набор тех выдумок, которые несутся из всех щелей. К тому же, весь этот информационный корм подается под эгидой восстановления справедливости, освобождения народов и прочей чуши. В итоге возникает эффект, когда все лгут и знают об этом.

Блатные шутки, народные пословицы, колхозные истины, ложные отсылки к выдуманной истории, борзота и хамство — все это только для того, чтобы завуалировать ложь. Шоу, в котором один делает вид, что говорит правду, а другие делают вид, что верят.

Тут нет никакой сакральной цели. Нет никакой миссии во имя воссоздания Великой России. Есть просто Путин и огромная гора лжи. Чеченская война. Мюнхенская речь. Нападение на Грузию. Аннексия Крыма. Уничтожение несогласных. Бесконечные парады. Восстановление справедливости. Сотни других событий. И, наконец, вторжение в Украину, 24 февраля.

Этот повторяющийся ритуал делает жизнь россиян не такой бессмысленной, а их униженное положение — частью «исторической миссии русского народа». Ведь реальность россиянина состоит из скучных событий, нужды, забот, проблем, безграничной власти чиновников и беспредела ментов. Страна большая, в глубинке жить невесело. А тут Путин, ежедневно показывающий, какой он крутой: «освобождение Украины», война с НАТО, денацификация, сенсации про биолаборатории, боевые комары и т. д. Поэтому в игру лжи включается подавляющее большинство населения. Fake it until you make it.

Мне, как и большинству украинцев, такая логика абсолютно чужда. Свое настоящее и будущее я определяю сам. Мне импонируют амбиции людей, уважающих мои личные границы. И мне ненавистны амбиции того, кто их нарушает. Свободные люди остаются свободными даже в самой страшной войне. Украина — страна свободных людей. Потому что за долгие годы независимости, наряду с многочисленными неудачами, мы научились, хоть и с опозданием, признавать собственные ошибки и называть вещи своими именами. Научились различать ложь.

В России же свободы давно нет. Есть масса дженериков, формирующих суррогатное восприятие происходящего — от пропаганды до откровений на кухнях, от поп-культуры до водки. И есть экосистема лжи. Миф о величии и важности путинских ритуалов — главное оправдание тех, кто готов оставаться бесправным рабом чужих решений. Страна, стоящая на фундаменте собственных иллюзий, — абсолютно нежизнеспособна. И как любая ложь, терпит крах от встречи с реальностью.

