Почему российская оппозиция так беспомощна? 9 ошибок, которые превратили ее в инструмент 30 декабря, 15:27 Эксклюзив NV

В этом году произошло много событий, которые требовали действий со стороны российского общества и особенно тех, кто называет себя «российской оппозицией»

Особенно на их активность надеялись на Западе, ведь там десятилетиями создавали условия, чтобы не допустить общественных и политических катастроф с участием России. Однако российская оппозиция, как минимум, не оправдала надежд, а еще была подмечена в значительных попытках «отбелить» существующий режим или для отдельных российских политиков и бизнесменов.

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Попробуем разобраться, какие именно ошибки российской оппозиции привели к отсутствию какого-либо влияния внутри России и сделали из нее больше помощников действующего режима, чем его критиков. Имеющиеся тезисы пригодятся не только с точки зрения понимания прошлого и настоящего, но еще помогут в будущем в идентификации тех, кто ориентирован на изменения в самой России. Конечно, перечень не исчерпывающий и можно назвать еще много недостатков каждой отдельной оппозиционной российской группы.

1. Отсутствие какой-либо связи с обществом. Для многих стало сюрпризом, что те, кто называется российской оппозицией, никак не влияют на ситуацию внутри России. Наверное для многих, особенно на Западе, это стало определенным сюрпризом. Но объяснение было все это время на поверхности — российская оппозиция отнюдь не тратила силы и ресурсы на построение горизонтальных завязок и сетей. В 140-миллионной стране не оказалось организации или инициативы, которая имела бы разветвленную сеть в регионах, активистов или просто людей, объединенных одной идеей. Акцентирование, что за любую оппозиционность в России «сажают» не правдиво. Для развития горизонтальных и низовых инициатив не нужно подчеркивать собственной оппозиционности или сразу воевать с властью. Обычно горизонтальным структурам требуется больше времени для своего роста, но в России выбирали другие инструменты действий.

2. Зацикленность на медиаплатформах. Вместо акцента на развитии сетевых завязок и увеличении влияния на низовом уровне российские оппозиционные силы тратили собственные силы и ресурсы на создание медиаресурсов. Опуская идеологические аспекты и высокую инфильтрацию кремлевских нарративов в деятельность этих медиа (хоть это и очень важно), можно сказать, что акцент на влиянии через медиа, вместо развития структур и сетей, был обречен на провал. Миллиарды, которые тратит российское государство на пропаганду через медиа и имеющийся у него силовой ресурс, имеет множество возможностей для продвижения собственной повестки. Прибавьте к этому еще и отсутствие принципиальности в российских квазиоппозиционных медиа, и ситуация, когда условное государство контролирует все медийное поле, кажется очевидной. То есть, только медиаресурсы, на которые в основном делали ставку в российской оппозиции, не стали инструментом значительного влияния.

Похоже, российская оппозиция привыкла к «тепличным условиям»

3. Отсутствие планов смены режима. Те, кто называют себя российской оппозицией, не имели плана смены режима в России ни до 24 февраля 2022 года, ни после полномасштабного вторжения. Похоже, они не поняли драматику перемен, которые произошли после 24 февраля в мире, и продолжают делать то же, что и до этого. Такое отсутствие стратегии скорее похоже на сознательный выбор — «пусть кто-то сделает всю работу по смещению Путина, а мы подождем и потом решим, что делать именно нам». Поэтому и возникает постоянное ощущение, что российская оппозиция скорее оторвана от реальности. Собственно, избегание любой ответственности за судьбу своей страны, даже на уровне выработки планов, сейчас является уникальной чертой тех, кто называет себя российской оппозицией.

4. Борьба за ресурсы, а не за изменения или идеи. Похоже, что разные группы россиян, которые сейчас находятся за границей, ориентированы на получение больших ресурсов от международного сообщества, чем на реальные изменения внутри России. Бесконечные публичные мероприятия, распределение эфемерных должностей, множество интервью в медиа и частные встречи российской оппозиции нравятся некоторым группам на Западе, но не оказывают никакого влияния на текущую ситуацию, и что хуже всего не пытаются это влияние осуществить. Такой подход может быть эффективным в реализации персональных амбиций, однако не может преуспевать в каких-то изменениях внутри России. Частично здесь вина тех, кто финансирует такие движения и инициативы, но самое главное, похоже, что российская оппозиция и не стремится к изменениям. Комфортная жизнь на западе для них важнее преобразования в России.

5. Отсутствие взаимодействия между разными группами. Предыдущий пункт является причиной еще одной проблемы — отсутствие взаимодействия между разными группами российской оппозиции. Похоже, что они совсем не способны к минимальной координации или взаимодействию. Но и стимулов для любой совместной деятельности нет, и никто изнутри не пытается их создать. Это тоже определенная зона комфорта, когда «каждый занимается своими делами» и сам от себя не требует увеличения влияния. Отсутствие взаимодействия внутри российской оппозиции не дает увеличить свою эффективность и иметь большую результативность в противостоянии режиму в России.

6. Отсутствие борьбы за власть. Какие-либо политические и около-политические движения не подчеркивают, кто и каким образом должен получить власть хоть на каком-то уровне представительства. У каждой отдельной группы российской оппозиции нет кандидатов на позиции властей. О людях, которые должны получить власть, ничего не говорят. То есть совершенно неизвестно, кого российские оппозиционеры видят на той или иной должности и как готовятся к этому.

7. Многое давалось просто так. Похоже, российская оппозиция привыкла к «тепличным условиям», которые создавались для нее десятилетиями за пределами России. Для них создавалось много условий и возможностей только из-за их оппозиционности, а не из-за личных, организационных и профессиональных качеств. Сейчас ситуация меняется, и многие из российской оппозиции констатируют, что за ресурсы бороться все труднее, а сама тема оппозиционности становится все менее интересной широкой общественности. На самом деле, западное общество ориентировано на поддержку компетентности, и многое предоставлялось российской оппозиции авансом, который они не оправдали. То есть ситуация с уменьшением финансов и возможностей для россиян (даже оппозиционных) является нормальной, учитывая их собственные действия.

8. Постоянное оправдание договоренностей с властью. В течение десятилетий можно было наблюдать, как те, кто называет себя российской оппозицией, якобы не замечали вокруг реальности. Войны в Чечне, Грузии, Сирии и Украине воспринимались ими как нечто случайное как то, что можно оправдать или объяснить. Каждый раз так называемая российская оппозиция (при частных исключениях) скорее выступала инструментом отбеливания российских власть имущих. Вместо того чтобы работать с обществом и объяснять абсурдность боевых действий на территории других стран, российская оппозиция пыталась договориться о дополнительных преференциях (или отсутствии санкций) для себя. И много лет это работало — организации и медиа, называвшие себя оппозиционными, получали больший доступ к властным кабинетам и все больше интегрировались в систему властных отношений в России.

9. Непонимание своей страны. В последние годы создавалось впечатление, что российская оппозиция полностью действует в системе координат, которую предложила ей власть. Каких-либо проактивных действий, проектов или активностей предложено не было. Урбанизм, антикоррупция, новая конституция или другие темы, над которыми работали российские оппозиционеры, в последние десятилетия вовсе не объясняли или анализировали саму Россию. Конечно, для тех, кто давно находится за границей из-за преследований, возможности по изучению или исследованию были ограничены. Однако, современный мир имеет множество онлайн-инструментов получения информации, и именно их анализ важен. Однако попыток осмыслить и понять, что есть Россия сейчас, было мало.

Можно говорить о том, что каждая ошибка отдельно не предвещала именно такого течения событий и отсутствия каких-либо рычагов влияния у российской оппозиции. Тем не менее, количество стратегических ошибок и время, которое они повторялись, дает основания делать вывод о том, что имеющееся положение дел как минимум удовлетворяет тех, кто называет себя российской оппозицией. Более того, некоторые подходы и действия делают из нее инструмент в войне против нашей страны.

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