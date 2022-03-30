Начало конца или конец начала? Почему Путин отступает от Киева 30 марта, 21:22 Цей матеріал також доступний українською

Отступление российских войск из Киева является важной вехой в конфликте, отражающим ограниченность военных возможностей Москвы

Кремлевские чиновники объявили о своих планах по выводу войск из Киевской области, что многие считают молчаливым признанием неспособности России захватить украинскую столицу. Отступление русских из Киева является сегодня сильнейшим признаком того, что война Владимира Путина в Украине идет не по плану.

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Выступая 29 марта по итогам очередного раунда мирных переговоров в Стамбуле, заместитель министра обороны России Александр Фомин подтвердил, что Москва намерена «резко сократить военную активность в направлении Киева и Чернигова». Очевидно, для того, чтобы не дать Путину краснеть от стыда, Фомин сказал, что этот шаг был направлен на «укрепление взаимного доверия, создание правильных условий для будущих переговоров и достижение конечной цели — подписания мирного соглашения с Украиной».

Его комментарии следуют за похожими заявлениями, сделанными в попытке спасти лицо несколькими днями раньше генерал-полковником Сергеем Рудским, первым заместителем начальника Генерального штаба России. Рудской заявил, что отныне Россия сосредоточит свои военные усилия на «освобождении» восточноукраинского региона Донбасс, при этом довольно неправдоподобно заявив, что на самом деле Россия никогда и не собиралась захватывать Киев и другие крупные украинские города.

Появились признаки того, что боевой дух путинских сил вторжения резко упал

Попытки Кремля изменить изначальные условия игры вряд ли многих одурачат. Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий вооруженными силами США в Европе, был одним из многих экспертов в области обороны, которые подвергали сомнению мотивы недавних заявлений Москвы. «Очевидно, что они полностью потерпели неудачу во всем, что намеревались сделать, и поэтому теперь они пересматривают свою цель, чтобы объявить о своей победе», — прокомментировал он.

Пересмотренные военные цели России представляют собой заметное снижение ожиданий по сравнению с максималистской риторикой и тактикой блицкрига, которые наблюдались всего месяц назад на ранних стадиях конфликта. Когда началось вторжение России, Путин заявил о своем намерении «демилитаризовать» и «денацифицировать» всю Украину. В серии все более угрожающих и неистовых тирад он пообещал включить Украину в «единое целое» с Россией, одновременно призывая к свержению украинского правительства, которое он заклеймил как «врага народа» и «банду наркоманов и неонацистов».

Тем временем, когда в первые часы кампании развернулось наступление России, вскоре стало очевидно, что Москва планирует захватить контроль над Киевом и установить марионеточный режим. Россия поручила некоторым из своих самых элитных войск возглавить атаку и захватить аэродромы недалеко от украинской столицы, а подразделения Национальной гвардии также вошли в авангард сил вторжения для поддержания порядка в оккупированном городе. Украинские силы даже сообщили об обнаружении парадной формы среди вещей захваченных российских военнослужащих, что указывает на планы провести парад победы в центре Киева.

Силы вторжения Путина так и не достигли Киева. Вместо этого надежды России на легкую победу были подорваны ожесточенностью украинского сопротивления. Кремль, похоже, серьезно недооценил боевой дух и боевые возможности Вооруженных сил Украины, что привело к катастрофическим потерям как в живой силе, так и в технике. Хотя общее число погибших среди российских военнослужащих остается предметом жарких споров, по наиболее обоснованным оценкам, потери составляют более 10 000 человек за один месяц. Ни одна крупная держава не имела такого количества жертв со времен Второй мировой войны.

Неудивительно, что появились признаки того, что боевой дух путинских сил вторжения резко упал. В течение первого месяца войны Украина приобрела более сотни полностью исправных российских танков и огромное количество бронетехники, оружия и боеприпасов, поскольку деморализованные путинские войска бросают свои машины и снаряжение. Также растет количество сообщений о том, что российские солдаты отказываются от приказов присоединиться к вторжению или обращаются против своих собственных офицеров.

Война в Украине оказалась столь же катастрофической для международного авторитета Москвы, спровоцировав волну глобального осуждения и беспрецедентных санкций. Тяжелые потери России также придали смелости противникам и заставили многих наблюдателей усомниться в справедливости репутации страны как военной супердержавы. Эта новая геополитическая реальность уже проявилась на прошлой неделе на Южном Кавказе, когда Москва обвинила Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России.

Столкнувшись с целым рядом военных, экономических и геополитических неудач, Путин теперь, похоже, намерен смягчить конфликт, говоря об ограниченных региональных целях и перспективах урегулирования путем переговоров. Однако пока еще слишком рано говорить о готовящемся мирном соглашении.

Хотя официальные лица США подтвердили, что Россия действительно выводит войска из района вокруг Киева, хронический недостаток доверия к Кремлю привел к тому, что многие наблюдатели по-прежнему глубоко скептически относятся к истинным намерениям Москвы. Критики небезосновательно отмечают, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших нынешнему конфликту, российские официальные лица неоднократно опровергали сообщения о надвигающемся полномасштабном вторжении.

На данном этапе наиболее вероятным сценарием был бы вывод Россией войск с севера Украины, чтобы сосредоточить свои силы на востоке страны с целью завершения захвата Донбасса (Донецкой и Луганской областей). Путин также может попытаться удержать сухопутный мост, протянувшийся через юг Украины и соединяющий Донбасс с оккупированным Россией Крымом.

Ожидается, что в ближайшие недели боевые действия на юге и востоке страны будут активизироваться параллельно с продолжающимися мирными переговорами, поскольку обе стороны стремятся улучшить свои позиции на переговорах. Россия также, вероятно, продолжит свою кампанию бомбардировок жизненно важной инфраструктуры и гражданских объектов по всей Украине.

Очевидно, что война на Украине еще далека от завершения. Тем не менее отступление российских войск от Киева является важной вехой в конфликте, отражающей ограниченность военных возможностей Москвы, а также демонстрирующей выдающееся стойкость и доблесть защитников Украины. Это замечательная победа для всех украинцев и болезненное личное поражение для Путина. Перефразируя Черчилля, возможно, это не начало конца, но конец начала.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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