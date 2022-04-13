Главная проблема войны. От чего зависит победа Украины 13 апреля, 16:17 Цей матеріал також доступний українською

На сегодняшний день все зависит от Донбасса

Главная цель битвы за Донбасс — разгромить группировку войск противника. И, кстати, эта цель одинакова как для нашей стороны, так и для российской. Россия постарается разгромить наши войска. Они пошли по пути окружения наших войск в зоне ООС и нанесли нам военное поражение с целью принуждения к капитуляции. Мы будем делать то же самое — попытаться разгромить российские войска в зоне ООС или на Донбассе в целом и заставить РФ подписать договор на наших условиях. Вот в чем состоит цель этой операции. Она обоюдная.

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Ключевое место в текущих боевых действиях — Мариуполь. Ибо на сегодняшний день он оттягивает на себя большое количество сил и средств противника. А именно — порядка 10 тыс. российских военнослужащих. Причем здесь речь идет о наиболее боеспособных частях вражеских войск. Там воюет 150-я мотострелковая дивизия, новейшая в техническом оснащении ВСРФ, там воюет 22-я бригада спецназовцев ГРУ Минобороны России, также 810-я отдельная бригада морских пехотинцев из города Феодосия. Даже эти три соединения и части, которые я перечислил, это фактически элита среди того остального, что сегодня применяется в Украине.

Худшая сейчас ситуация — в Херсоне и области. Ибо эта территория находится под контролем российских войск. И действительно, у них есть возможность проводить там эти чистки — ликвидацию проукраински настроенных активистов. И имеют возможность там фактически управлять этой территорией, по крайней мере, в политическом и физическом смысле. И на сегодняшний день все зависит от Донбасса. Никто не сможет изменить в Херсоне ситуацию в любую сторону, пока мы не будем понимать, что мы можем, где мы и в каком состоянии находимся. Поэтому все говорят, что Донбасс — это ключевая битва. Если мы выиграем на Донбассе, то юг посыпется сам по себе.

Если мы выиграем на Донбассе, то юг посыпется сам по себе

Ключевым населенным пунктом линии битвы за Донбасс может стать город Краматорск. Потому что это главная цель. На Краматорск наступает Россия с севера от Изюма и с юга — от Гуляйполя. Эти направления являются главными. Если они встретятся в Краматорске, то наша группировка войск в зоне ООС окажется в оперативном окружении. Этого можно избежать. Все зависит от устойчивости нашей обороны. Насколько мы сегодня способны выстоять против такого врага, как РФ, и отразить их атаки. Если мы выстоим и окружения не будет, то мы сможем, может, не сразу, но постепенно, разгромить войска агрессора и заставить их отступать. Это главная цель. Мы должны выстоять в оборонительной операции, а Россия пытается преуспеть в наступательной операции.

О возможности военного подкрепления РФ с моря. В Украине из крупных портов остались под контролем Николаев, Одесса, Черноморка и Очаков. О морской десантной операции я бы вообще разговора не вел. Да, они очень хотят, но у них нет ни сил, ни средств. Морская пехота, которая должна была участвовать в этом десанте, сейчас воюет под Мариуполем, и там погибает уже второй командир этой бригады вместе с личным составом. Тихоокеанская морская пехота не приехала сюда, потому что они начали внезапные учения на Тихом океане в связи с обострением ситуации с Японией на Курильских островах. Добавьте сюда десантные корабли, которые мы вывели из строя в ходе операции в Бердянске — некоторые уничтожили, некоторые повредили. Они уже могут привезти чуть больше половины количества того десанта, который могли привезти сначала. Ну и самое главное — в Одессу не прорвалась сухопутная группировка российских войск. А без поддержки с суши нет смысла высаживать морской десант.

В общем, ситуация так нестабильна, что от любой детали зависит общий итог. Мы вот здесь обрадовались, что отстояли киевское направление со всех сторон — север и юго-восток. Но текущая напряженность ситуации на самом Донбассе, угроза таким городам, как Днепр и Запорожье, сейчас главная проблема этой войны. И если мы ее решим, то победим.

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