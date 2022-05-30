Сопротивление вместо переговоров 30 мая, 15:50 Цей матеріал також доступний українською

Мой ответ Юргену Хабермасу, для которого поражение Украины не хуже эскалации конфликта. Он не понимает, что Путин нацелен на Запад, свободу которого отчаянно защищают в Украине

Впервые опубликовано на сайте издания Frankfurter Allgemeine Zeitung

Философия Юргена Хабермаса очень близка мне. Я, киевский философ, был одним из первых исследователей в СССР 1970-х годов, которые начали открывать новую немецкую философию для советского интеллектуального пространства. В этом пространстве еще долго доминировала упрощенная и идеологическая версия «марксизма-ленинизма». Философия Хабермаса совершила в ней одну из тех «маленьких революций», которые на самом деле изменили всё. Я был одним из тех, кто начал переводить произведения Юргена Хабермаса на украинский и русский языки, писать тексты о коммуникативной практической философии и популяризировать эту философскую парадигму.

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После распада СССР и краха его идеологии коммуникативная философия из Германии была для нас свежим воздухом. Идеи бесконечного горизонта коммуникации, победы лучшего аргумента, а не грубой силы, и взгляд на коммуникацию как основу для этики было тем, что давало нам немало новых и нужных ответов на сложные вопросы.

Хабермассовая трансформация социальной философии на основе теории коммуникативного действия, его этика дискурса и политические исследования оказали большое влияние на развитие украинской философии в постсоветский период. Она также помогла создать теоретическую базу становления гражданского общества и политической нации в Украине. Последние десятилетия Украина последовательно шла по пути демократизации общества, создания модерных институций, морального и духовного обновления украинского общества.

Впрочем, к востоку и северу от Украины происходили другие процессы. Возвращение тоталитаризма в России, уничтожение демократии и новая имперская экспансия поставили под вопрос дух открытости 1990-х годов. Мы, украинцы, почувствовали это на себе довольно рано: можешь ли ты вести диалог с теми, кто отрицает сами ценности свободы и диалога? Можешь ли ты общаться с теми, кто хочет тебя уничтожить? После 2014 года, когда Россия начала войну против Украины, мы задали себе вопрос: можешь ли ты говорить с теми, кто тебя уже сейчас убивает и уничтожает? Нет, к сожалению. Сложно вести диалог, тем более аргументированный дискурс, когда в тебя стреляют.

Мы останавливаем его и платим за это своей жизнью

24 февраля 2022 года Россия начала новый этап своей войны и новый этап европейской истории. «Никогда снова», — лозунг, с которым вся Европа, в том числе Германия, осмысливала свою историю после 1945 года, начал уступать новому российскому лозунгу «можем повторить». Уничтожение целых городов (Мариуполь, Ирпень, Гостомель, Бородянка), целых кварталов в городах (Харьков, Чернигов), убийства десятков тысяч человек, ракетные удары по мирным городам, пытки, изнасилования и расстрелы гражданских людей, геноцидальные действия и военные преступления, которые россияне совершали в Буче и других городках возле Киева и которые они продолжают сейчас совершать на юге и на востоке Украины, означали возвращение прежнего зла. Это зло вернулось именно потому, что никогда не было по-настоящему осуждено. Именно потому, что никогда по-настоящему не проиграло. В отличие от немецкого нацизма и итальянского фашизма, российские имперские практики бесчеловечной и жестокой политики, от Петра I до Сталина, никогда не были наказаны миром. Именно поэтому сегодня мы видим воспроизведение этих практик с новой силой.

Можешь ли ты общаться с теми, кто хочет тебя уничтожить?

Сегодня украинский народ дает решительный отпор агрессору, защищая нашу свободу. Но мы защищаем не только свободу украинского народа, наша национально-освободительная борьба против России — это борьба и за свободу Европы и всего человечества. Поэтому постепенно и так называемый коллективный Запад все больше склоняется к позиции поддержки нашей борьбы, оказывая экономическую и военную помощь. Конечно, можно понять беспокойство правительств и общественности западных стран, ведь «перетекание» этой войны за пределы Украины включает в себя опасные для мира угрозы, в том числе и угрозу уничтожения человечества в третьей мировой войне. Мы, украинцы, это очень хорошо понимаем и делаем все, чтобы остановить Путина здесь, в Украине. Мы останавливаем его ценой наших жизней.

Цепной механизм

Однако действительно ли есть дилемма, очерченная Юргеном Хабермасом в своей недавней статье «Война и возмущение»? Напомню его слова: «Дилемма, перед которой оказался Запад, очевидно, заключается в необходимости выбора между двумя полными рисков альтернативами, то есть между двойным злом — поражение Украины или эскалация ограниченного конфликта к третьей мировой войне».

Я считаю, что здесь нет дилеммы. Разве «поражение Украины» остановит Путина от дальнейшей эскалации? Опыт Грузии 2008 года или Украины 2014−2015 годов показал, что нет. Два зла, которые Хабермас описывает и которые формируют для него дилемму, на самом деле являются одним и тем же злом. Это зло нового русского тоталитаризма, новой русской экспансии, желающей дальнейшей эскалации и перенесения конфликта далеко за пределы Украины. Она ведь не скрывает, что давно ведет войну против всего Запада.

Из «дилеммы», очерченной профессором Хабермасом, он предлагает выход: «Однако сначала мы должны найти конструктивный выход из нашей дилеммы. Эта надежда отражается в осторожной формулировке цели, заключающейся в том, что Украина не должна проиграть войну».

То есть, Хабермас считает, что Украина не должна выиграть эту войну, но должна «не проиграть»? Но что именно означает этот выход? Значит ли это, что Путин тоже должен не проиграть? То есть, что вместо решительного сопротивления новому злу, цивилизованный мир будет продолжать искать для него возможности «сохранить лицо»? То есть — снова 1938-й год?

Эта мечта является частью российской пропаганды

Означает ли «не проиграть» то, что Украина должна сохранить свой суверенитет, но отдать еще больше территорий, в частности, только что оккупированных? Если да, то это огромное заблуждение. Ведь одна оккупация ведет к другой. Это цепной механизм — и как только он запущен, его уже не удержишь.

Оккупация Крыма была бы невозможна, если бы Россия не имела в Крыму Черноморского флота еще до 2014 года. Уничтожение Мариуполя и геноцид мирного населения в нем были бы невозможны, если бы Россия не оккупировала Крым и Донбасс в 2014 году — именно из этих оккупированных территорий шла атака на Мариуполь. Атака на Киев была бы невозможна, если бы Россия не оккупировала лукашенковскую Беларусь: ведь Киев был атакован с территории Беларуси, и геноцид в Буче произошел именно потому, что Беларусь пустила российские войска. Иными словами, любая оккупация территорий приводит к дальнейшей оккупации новых и новых территорий. И если Украина потеряет свой суверенитет в этой войне, Россия, без сомнения, пойдет дальше, оккупируя Европу.

Вспомните ультиматум Путина еще до полномасштабной войны. Безопасность Европы, говорили тогда россияне, должна опираться на два столпа: американский и русский. То есть мечта Путина — вернуться в мир 1945 года. А в этом мире пол-Германии должно было бы быть под российским влиянием тоже. Готова ли Германия к этому? Верит ли она до сих пор, что это — «научная фантастика»? Тогда я советовал бы посмотреть несколько российских пропагандистских ток-шоу на телевидении, где об этом россияне говорят уже много лет.

Профессор Хабермас признает, что Западный мир потерял инициативу в решениях касательно этой войны. То есть не он, а именно Путин решает, является ли западная поддержка Украины достаточной для того, чтобы Россия объявила страны НАТО стороной этой войны. Но открою вам секрет: Россия давно объявила страны НАТО стороной в этой войне. Еще до 24 февраля. Риторика российской пропаганды в последнее десятилетие заключается в том, что Россия давно ведет войну против НАТО. Будет больше оружия для Украины от НАТО или нет — на Москву это не повлияет.

И главное: если Украина «не проиграет» в этой войне, но тысячи людей будут убиты, сотни тысяч депортированы в Россию (как уже происходит), миллионы станут беженцами — какая у нас гарантия, что Путин после этого не продолжит свою войну против НАТО? Может, наоборот, он будет праздновать победу и думать, что теперь ему доступны еще большие цели? Что теперь российские танки наконец-то войдут в Берлин и поднимут над ним российский флаг? Эту мечту, повторюсь, часто демонстрировала российская пропаганда.

Поэтому Западный мир должен прекратить постоянно отдавать Путину инициативу. Должен прекратить постоянно отступать. Постоянно зависеть от его безумных действий. Сегодня Россия совершает агрессию не потому, что Запад ее как-то «спровоцировал». Она совершает агрессию, потому что это единственный способ для нынешней России существовать, а имперская экспансия — единственный способ для нее держаться вместе.

Эвристика страха

Напомню, что во времена холодной войны Запад и НАТО были более решительными в противодействии Советскому Союзу, примером может служить по крайней мере решимость американского руководства во время Карибского кризиса. Правда, Советский Союз в своей военной доктрине всегда брал на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. Сегодняшняя же Россия этим обязательством пренебрегает. Она снова пошла по кругу, олицетворяя самые худшие и страшные элементы тоталитаризма, национализма и империализма.

Она угрожает не только Украине, но и Европе и, наконец, всему свободному миру. Ведь те страшные преступления, которые совершили и совершают российские оккупанты в Украине, свидетельствуют о том, что нынешний российский режим ужаснее и бесчеловечнее, чем послевоенный советский. Кажется, здесь должна сработать «эвристика страха», к которой обращался другой великий мыслитель ХХ столетия — Ханс Йонас. Однако «эвристика страха» больше советует, чего не нужно делать, чем то, что нужно.

Повторяю, я всячески поддерживаю идеи коммуникативной практической философии, идеи интерсубъективности и этики дискурса, которые всегда отстаивал профессор Хабермас. Я был, являюсь и буду протагонистом и поклонником этих идей. Ведь философия интерсубъективности сделала довольно многое для утверждения демократии как в Германии, так и за ее пределами, в частности в Украине.

Но существуют моменты, когда бесконечный горизонт коммуникации имеет свои пределы: ты не можешь говорить с убийцей и насильником, ты должен оказывать ему сопротивление. Ты не можешь ждать, какие действия он будет предпринимать, — ты должен эти действия прекратить и сделать их невозможными в будущем. «Аушвиц не должен повториться» — так сформулировал новый категорический императив Теодор Адорно. «Буча не должна повториться!» — так его формулируем мы, украинцы.

Другими словами, наступают моменты, когда нескончаемая интерсубъективность имеет свои пределы. Когда нужно снова становиться субъектом, снова обрести в себе мужество к разуму, и не только к коммуникативному, но и к стратегическому разуму «для продолжения настоящей (echten) человеческой жизни на земле» («Permanenz echten menschlichen Leben auf Erden)» (Х.Йонас). Поэтому нам всем нужна общая победа над злом, и мир должен объединиться для этого.

Опубликовано с согласия автора. Впервые опубликовано на сайте издания Frankfurter Allgemeine Zeitung

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