У Путина плохи дела? Как меняются настроения в России после побед ВСУ 13 сентября, 21:04 Эксклюзив НВ Дмитрий Орешкин: Путин еще продержится несколько месяцев (Фото:REUTERS)

Результаты для Украины в Харьковской области блистательны. Великолепно организованное наступление. И, конечно, очень болезненное для большинства сторонников Путина в России

Это начало перелома и начало кризиса, однако вовсе не то, что можно рассматривать как конец путинской эпохи. Это — ступень вниз (а для Украины — вверх). Но впереди их еще много, и Путин пока довольно крепко стоит на ногах.

Видео дня

Картинка мира у россиян получила серьезную пробоину ниже ватерлинии, но она не затонет. Это не крейсер Москва. Среди патриотов три дня была истерика: Как можно? Кто проглядел? Предатели! Начали выяснять, кто предатели — Путин или генералы… вы предатели! (друг друга все обвиняли — тот, кто недостаточно громко ругает Украину, тот, естественно, предатель).

Но поорали и успокоились. Прошла ли новая вводная из Кремля или они сами почувствовали, но сейчас технология такая: игнорируем! Если вы зайдете на какой-нибудь сайт, типа Русская весна, то прочитаете, что там «украинцы бессмысленно атакуют Угледар», «народное ополчение ДНР атакует под Донецком», «попытки ВСУ атаковать Херсон провалились». А о Харьковской области вообще ни слова. Забыли.

Что касается центрального телевидения, то там молчат. Вот не было этого поражения, не было того, что ВСУ вышибли российские соединения на территорию России или там на территорию так называемых «ЛНР-ДНР». Такого в общественном сознании просто не существует. Хотя, конечно, люди знают, и это сильно стирает позолоту на свиной коже (У Г. Х. Андерсена сказано, что позолота вся сотрется — свиная кожа остается). Здесь проблема в том, что свиной кожи нет, осталась одна позолота. Вот ее смахнули.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.