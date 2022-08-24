Крым сакрален только для Путина 24 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

Некоторые считают, что вопрос Крыма может быть решен дипломатическим путем. А для этого должны пройти переговоры

Посмотрите, как около 70 тысяч машин покинули Крым после этой «бавовны», которая падала им на головы. Умножьте: в каждой машине в среднем едет три пассажира, вы получите 200 тысяч человек. Если бы это был настолько сакральный полуостров, то, наверное, они бы там стояли насмерть и говорили, что это очень-очень важно, оставаться, защищать и т. д.

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Эта сакральность Крыма для россиян выдумана, важна разве что для таких слабоумных, как Путин, которые в этом видят инструменты своей собственной сакрализации. Они, мол, забрали вокруг себя все, что можно было, поэтому они большие, могучие, лучезарные и должны быть вписаны в истории золотыми буквами. Рядовым людям, поверьте, далеко до этой сакральности.

Что касается того, что россияне могут предпринять определенные меры по усилению своей группировки, — безусловно, это очевидно. И здесь вывод американского Института по изучению войны, что, вероятно, России нужно будет отвести часть своих сил от линии фронта, чтобы защитить оккупированный Крым, лежит на поверхности, не нужно быть великим академиком, чтобы понять, что именно так и произойдет.

Но для Украины сейчас еще важнее получение того оружия, которое накроет весь Крым, не только его западное побережье, но и восточное. Здесь я тонко намекаю на Крымский мост, потому что это стратегический объект, который реально, в случае его уничтожения, поставит Россию перед выбором: или срочно выводить все войска из Крыма, потому что они в итоге будут просто методически уничтожены, хоть и не сразу, но стопоцентно; или продолжать эту бессмысленную бойню до последнего русского солдата.

Маловероятно, что российский народ поднимется для защиты полуострова. Есть две категории людей, которые оттуда бегут. В первую очередь, это те, которые туда приехали после 2014 года. Фактически они являются людьми, которые, по нашим украинским законам, не имеют права там находиться. Думаю, они это прекрасно понимают. И прекрасно понимают, что, когда Крым вернется в украинское правовое поле, они будут первыми, кого депортируют, даже не разговаривая. Это прозрение приходит очень быстро и они в первую очередь убегают, делают абсолютно правильно: лучше сейчас, чем потом.

Маловероятно, что российский народ поднимется для защиты полуострова

Вторая категория — это оставшиеся там люди, но получившие российские паспорта по тем или иным причинам, которые так же чувствуют себя виновными в том, что происходило на протяжении этих лет на крымском полуострове. Помните, как многие кричали «а теперь, хоть камни с неба»? Ну вот не камни, но бавовна прилетела, поэтому они понимают, что этой бавовны будет все больше. Потому они просто спасаются. Думаю, что это закономерный процесс.

А относительно того, поднимется ли русский народ. Да не поднимется он никогда, нет в России традиции быть свободными людьми, нет традиции чувствовать себя независимыми, нет традиции понимать, что ты сам хозяин. У России другая традиция: ты раб, за тебя решает царь, твой начальник, начальник твоего начальника и т. д. В России не может быть того, что переживали мы.

Некоторые считают, что вопрос Крыма может быть решен дипломатическим путем. А для этого должны пройти переговоры. Так что какое мое мнение по поводу якобы заявления Белого дома о необходимости присутствия Владимира Зеленского в ноябре на Бали, когда там соберется Большая двадцатка и должен быть Путин. Я в таких случаях всегда стараюсь прочитать первоисточник. После того, как я почитал информацию о Bloomberg, зашел на его сайт, не нашел ссылку на заявление Белого дома. Зашел на сайт Белого дома и также не нашел ни одного сообщения о таком заявлении Совета национальной безопасности Белого дома.

Поэтому мне почему-то кажется, что речь больше идет об определенных политических фантазиях, которые так же могут запускаться не просто так. Сама тональность этого заявления, в почти приказном виде, что «Зеленский должен быть», неприемлема. Думаю, что об этом еще рано говорить, потому что до ноября еще очень много воды утечет.

Сегодня Российская Федерация совершила такие преступления, что с руководителем этого преступного государства садиться за один стол в принципе невозможно. И именно поэтому я очень хорошо понимаю позицию Британии, которая говорит о том, что сесть за стол с военным преступником — это значит его легализовать. И не случайно прокуроры, занимающиеся рассмотрением, анализом всего происходящего в Украине, очень четко и ясно говорят, что суд над военными преступниками, включая Путина, будет очень быстрым, потому что там нечего расследовать — все и так ясно.

Я считаю, что президент воюющего государства, когда каждый день ситуация меняется и когда должен быть полный прямой контроль над этой ситуацией, вряд ли должен летать через полмира, чтобы посидеть за столом с военным преступником и убийцей.

Думаю, что максимум, на который мы можем рассчитывать, — это его видеообращение, но никоим образом не персональное участие. Разве что до того момента, когда начнет работу эта встреча, Российская Федерация согласится подписать акт капитуляции о выводе всех своих войск с украинской территории, компенсации жертв и т. д. Разве в таком случае. Это звучит немного нереально, но я просто хочу сказать, что другие варианты вряд ли реалистичны.

Пока не было сообщения, что Путин туда не улетает. Нет ли у него страха? Обычно в таких случаях безопасность глав государств и правительств почти стопроцентная. Думаю, что в этом случае он рискнет. Объясню почему. Потому что для него очень важно все же создавать представление, картинку, что он активный игрок на мировом поле, он один из мировых лидеров. Не просто какой-нибудь, а один из ключевых, потому что заставляет весь мир сегодня говорить о себе, писать о том, что ключи от урегулирования лежат в Кремле и подобные сентенции, которые его в его же собственных глазах делают великим.

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