Битва за Донбасс и стагнация на юге. Обзор военных действий 30 апреля, 11:43

Мой обзор наиболее важных событий в Украине за 27−28 апреля

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ЦБУ — бомбовые кассеты

GCAA — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

Видео дня

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

GTA — Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

интел — интеллект

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

МВД — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Стратегия

Полным ходом идет передача Украине западных гаубиц калибра 155 мм и боеприпасов к ним. Вскоре последует передача (дополнительного) оборудования ПВО. Однако я не хочу вдаваться в какие-либо связанные с этим подробности: думаю, лучше позволить русским самим выяснить, что, где и как это используется.

Воздух

Поскольку первый удар крылатой ракетой по мосту Затока оказался не совсем успешным, русские повторили эту атаку. 27 апреля в 06:45 утра мост снова подвергся удару, и на этот раз был либо «разрушен» (одна из версий), либо «достаточно сильно поврежден», чтобы все движение по нему было заблокировано. Примерно в то же время в районе Днепропетровска была сбита летящая российская ракета (не уверен, баллистическая или крылатая).

В районе Харькова украинцы отодвинули заслон РФА дальше на север

Некоторые из читателей моих обзоров теперь гадают, читают ли россияне мои обзоры и ведут себя соответственно, либо издеваются надо мной?

Я отвечаю: сильно сомневаюсь в этом. Но если они настолько глупы, что должны полагаться на мой отчет для принятия решения о своих следующих шагах, они также могут подписать капитуляцию и покинуть Украину прямо сейчас.

Вечером 28 апреля к Киеву приблизились пять российских крылатых ракет. По крайней мере, одна попала в неизвестный «объект инфраструктуры» в Фастове, две других должны были быть нацелены на один из транспортных узлов, но подробности украинцы не обнародовали (и это хорошо). Еще две ракеты поразили завод Артема в центре Киева, но промахнулись: вместо этого одна попала в жилой дом… И это всего через несколько минут после того, как Генеральный секретарь ООН завершил свой визит в украинскую столицу.

(Гуттериш был также и в Москве за день до этого, но вся его миссия была совершенно бессмысленной: россияне нарушили Хартию ООН, когда начали свою агрессию против Украины, еще в 2014 году. Они повторяют это прямо сейчас… добавьте ко всему этому их военные преступления и преступления против человечности… так какое им дело до ООН???)

28 апреля украинцы заявили о сбитых в районе Одессы трех крылатых ракетах и одном беспилотнике. Другие крылатые ракеты поразили Синельниковский железнодорожный узел в Днепропетровской области, но результаты неизвестны.

По официальным украинским подсчетам, россияне к настоящему времени израсходовали более 1300 «ракет» (не уверен, имеют ли они в виду баллистические или крылатые ракеты) в войне, и их оставшиеся запасы должны сократиться примерно до 1000.

Но, по моему мнению, такая калькуляция слишком скромна. Я помню подсчет, проведенный организацией «Люди, нуждающиеся в свежем воздухе» в начале апреля (см. мои более ранние отчеты), согласно которым только копы «Кистоун» израсходовали более 1200 баллистических ракет — и то к тому моменту времени. Таким образом, я предполагаю, что украинский Генштаб на самом деле имел в виду лишь количество российских крылатых ракет.

Битва за Донбасс

В районе Харькова украинцы отодвинули заслон РФА дальше на север и освободили Русскую Лозовую и Кутузовку за последние два дня. Они также вернулись к продвижению на восток в направлении Купянска и расширению освобожденной территории вдоль трассы М03.

К югу от Изюма, рано утром 27 апреля, Генштаб Украины признал, что россияне заняли Заводы и находятся в процессе захвата Великой Комышувахи (где украинская оборона продержалась до вчерашнего дня, 28 апреля). Кроме того, они напирали на Новую Дмитровку. Однако также понесли большие потери из-за этого успеха и снова оказались на грани выдыхания, что, впрочем, неудивительно: я помню некоторые советские тактические наставления примерно 50-летней давности, согласно которым наихудшая идея — рассредоточить подразделения, участвующие в операции такого рода, и позволить им атаковать сразу несколько мест в разных направлениях. Но, конечно, почему командиры РФА должны обращать внимание на такой устаревший образ мышления в 2022 году: Роммель делал то же самое, южнее Тобрука, еще в 1942 году, и с успехом…

Поэтому в тот же день РФА перебросила две БТГ 76-й дивизии ВДВ из России в район Изюма. Может показаться, что я «одержим» этим подразделением, но оно считается «лучшим» из того, что РФА может предложить, и его присутствие означает, что это новый центр тяжести в российской агрессии против Украины. Я бы зашёл настолько далеко, чтобы утверждать, что Дворников/Южная ОСК допустили крупную ошибку, не развернув вовремя эти две БТГ в районе Изюма, потому что их присутствие могло обеспечить прорыв через дорогу между Барвинково и Славянском. Теперь они прибыли слишком поздно: только после того, как украинцы уже подготовили свою новую линию обороны…

И дальше на восток…

Россияне вытеснили оставшихся украинских защитников из Заречного и с 27 апреля наступают на Лиман и Ямполь. Украинцы утверждают, что они все еще держат, по крайней мере, южную окраину Рубежного: возможно, потому что 7-я бригада сепаратистов понесла огромные потери, штурмуя этот город без какой-либо серьезной поддержки, последние два месяца. Состояние этой части настолько плачевное, что ее командиры отказались от попыток назначать командиров взводов, и даже большинство ее рот, состоящих в основном из насильственно завербованных горняков с Донбасса, пока безлики: русские просто бросают плохо обученные войска без предварительной тренировки как пушечное мясо.

В районе Северодонецка, захватив Новотошковское, россияне продвигаются на Нижнее и Орехово. Ситуация здесь аналогична той, что была в районе Рубежного: да, ВКС бомбит и пускает ракеты, но из-за украинской ПВО ее летчики стреляют с таких высот и дистанций, что в большинстве случае они просто не попадают в цель. Кроме того, авиаудары не согласованы с наземными войсками: действительно, нет БПЛА для разведки и передовых авиационных/артиллерийских диспетчеров. В результате даже артиллерийская поддержка не скоординирована. Таким образом, любые атакующие сепаратисты будут разорваны на куски, брошенные в одну атаку за другой.

Это, дамы и господа, называется «тактикой человеческой волны»…

Безусловно, украинские защитники вымотаны, а проблемы со снабжением потихоньку нарастают, но пока у них сравнительно мало проблем с отражением до десятка таких «штурмов» в день — уже неделями.

…поразмыслив, видим, что такая же ситуация между Нью-Йорком (к западу от Горловки, где русские потеряли один из своих «прячущихся в засаде» Ми-28Н: он был сбит украинцами, как только подошел слишком близко на свои позиции, 27 апреля), через Авдеевку и Пески, Красногодовку и Марьинку, вплоть до Новомихайловки: русские наносят удары с воздуха и обстреливают как сумасшедшие, но не координируют свои действия, и, таким образом, их наземные атаки отражаются.

Мариуполь

По отданному по телевизору приказу Путина прекратить штурм комплекса «Азовсталь», 27 апреля россияне продвинулись в его северную часть. Оттуда защитники отошли к основному комплексу: слишком растянутые линии «защищать» бессмысленно.

Конечно, российские артиллерийские обстрелы продолжались последние два дня, в ночь с 27 на 28 по комплексу нанесено до 50 авиаударов (в том числе зажигательными бомбами). Действительно, вчера россияне (как всегда преднамеренно) разбомбили главный госпиталь, в результате чего обрушилась часть здания, в результате чего в ловушке оказались более 500 раненых и медицинский персонал, ухаживающий за ними. Объединенные силы украинских защитников ничем помочь не могут…

Юг

На южном фронте наступление 58-й САА последние два дня почти полностью остановилось. Неудивительно, учитывая, как мало войск у Зусько (российский военачальник, генерал-лейтенант, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа — НВ). Конечно, его артиллерия продолжала обстреливать множество мест между Каменским на западе и Угледаром на востоке, но реально активной оставалась только 70-я гмсп — и эта часть «просто» продолжала свои бессмысленные штурмы Большой Новоселки. Помимо того, что 70-я ГМРР постоянно поражается противотанковыми управляемыми ракетами «Милан» (французского производства, которые на вооружении канадско-украинской бригады), когда бы она ни находилась на ходу, но: мне действительно интересно, какой идиот думает, что одиночная БТГ может добраться куда угодно из этой точки «в глуши»???

Частью проблемы 58-й САА является активная деятельность украинских «партизан» (в основном отрядов специального назначения, оставленных в тылу врага): они постоянно устраивают засады на колонны с продовольствием, а вчера утром взорвали железнодорожный мост Якимовка, в Мелитопольский район. Это была единственная железнодорожная связь Зусько между оккупированным Крымом и центром его линии фронта. Я предпочитаю не думать о возмездии России, которое обрушится на местное население…

В районе Херсона 49-я САА 27 апреля нанесла два контрудара: с севера — из Белой Криницы на Орлово и Заградовку, т. е. в направлении Ингульца. На юге она вытеснила украинцев из Чернобаевки и Киселевки, заняла Таврическое, атаковала Александровку и Новую Зарю. Другими словами: украинцы, занятые битвой за Донбасс, не смогли собрать достаточно подкреплений, чтобы продолжить наступление на Херсон. В свою очередь, у россиян оставалось достаточно времени, чтобы усилить свои войска и возобновить наступательные операции. При этом украинцы утверждают, что их «Оса-АК» сбила Ка-52 в районе Херсона.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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