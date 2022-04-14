Из сообщника Путина — в миротворцы. Какой план у Лукашенко 14 апреля, 17:38

Несмотря на внутренние протесты, Лукашенко превратил свою страну в воюющую. Он стал сообщником Путина, а теперь хочет превратиться в миротворца

Когда Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля встретились на дальневосточном космодроме Восточный, тщательно организованная пресс-конференция с их участием была преисполнена предсказуемого агитпропа, лжи и дезинформации. Белорусский диктатор утверждал, что зверства, совершенные российскими войсками в Буче под Киевом, на самом деле были сфабрикованы в рамках «психологической спецоперации англичан». Со своей стороны, кремлевский автократ заявил, что российская война против Украины идет по плану и настаивал на том, что «цели Москвы абсолютно ясны и благородны».

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Но манипуляция и ложь замаскировали важную правду о том, почему Путин и Лукашенко встретились именно сейчас. По мере того, как Россия меняет свою тактику, отказавшись пока от своих попыток взять Киев и вместо этого сосредоточившись на востоке и юге Украины, роль Беларуси в войне также претерпевает трансформацию.

В преддверии встречи, Лукашенко, позволивший России использовать белорусскую территорию как плацдарм для нападения на Украину, с горечью жаловался на то, что его называют «сообщником агрессора». Он также неоднократно требовал, чтобы Беларусь была участником любых переговоров по урегулированию конфликта. Между тем Беларусь недавно опубликовала список недружественных стран, в который демонстративно не включена Украина.

Этим очевидными попытками переформатировать роль Беларуси в войне подыгрывает и Кремль. На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, со всей очевидностью прямо предложил, чтобы Беларусь была одной из «нейтральных» стран, которые могли бы предоставить гарантии безопасности Украине в случае объявления Киевом о своем нейтралитете.

Но этот поезд для Лукашенко уже уехал

Согласно неопубликованному конфиденциальному докладу Минского центра стратегических и внешнеполитических исследований, Лукашенко в последнее время выступает за изменение белорусской позиции в отношении войны. Беларусь останется союзником России и не будет критиковать эту войну, но Лукашенко не хочет, чтобы его считали одним из агрессоров. С этой целью Беларусь активизирует дипломатические усилия по прекращению войны и будет настаивать на участии в любых мирных переговорах.

Другими словами, Лукашенко после оказания помощи и пособничества поджигателю теперь, видимо, хочет прикинуться пожарным.

Усилия Лукашенко по изменению восприятия участия Беларуси в войне в значительной степени обусловлены внутренней политикой. Согласно недавнему опросу Chatham House, только 3% белорусов поддерживают идею участия Беларуси в войне России против Украины. При этом 67% выступают против обстрела Россией украинских городов с белорусской территории, а 52% — против того, чтобы позволить Москве использовать белорусскую территорию как плацдарм для войны.

Более того, белорусские железнодорожники развернули кампанию саботажа с целью помешать российским войскам и военной технике пройти в Украину через Беларусь. Хакерская группа Кибер-партизаны также осуществила атаки, чтобы вывести из строя координацию работы белорусских железных дорог. А сотни белорусских граждан присоединились к добровольческим батальонам, чтобы воевать на украинской стороне.

Со своей стороны, Россия, похоже, сочла белорусскую попытку переориентации в этой войне несколько полезной, по крайней мере, на данный момент.

В отчете Центра стратегических и внешнеполитических исследований говорится, цитата: «Кремль надеется использовать позицию Беларуси в переговорном процессе и включить страну в число гарантов безопасности Украины в своих собственных интересах. Это просто затягивание переговоров, потому что Москва хочет приблизиться к заключительному этапу переговоров в сильной позиции, то есть после военных побед».

Лукашенко может мечтать о возрождении роли, которую он сыграл после российской аннексии Крыма в 2014 году и войны на Донбассе. В то время он мог позиционировать себя как честного посредника и принимающей стороной мирных переговоров в Минске. Но этот поезд уже уехал.

Позиция Лукашенко в 2014 году была усилена его отказом признать аннексию Крыма, его высмеиванием путинского представления о «русском мире» и его обещанием не допускать использования белорусской территории для нападения на Украину. В последние месяцы, однако, он пошел на все, о чем просил его Путин. Это делает любую попытку Лукашенко отступить практически невозможной.

Более того, Путин явно готов цинично использовать положение и позиционирование Лукашенко себя как миротворца.

Это война и Лукашенко тоже. Украинские города обстреливали с территории Беларуси. Российские войска вторглись в Украину из Беларуси. В настоящее время они в Беларуси перегруппировываются и получают снабжение. Несмотря на внутренние протесты, Лукашенко превратил свою страну в воюющую. Он стал сообщником Путина, а теперь хочет превратиться в миротворца. Не получится.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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