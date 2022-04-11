Экономическая боль. Насколько сильно Путин ударил по украинскому бизнесу 11 апреля, 10:00 Цей матеріал також доступний українською

Послевоенное восстановление украинской экономики имеет все шансы состояться достаточно быстро — в течение кварталов и лет

Пока украинская морская пехота демонстрирует настоящий героизм, защищая Мариуполь от захватчиков, а мы этому радуемся, возникают реальные поводы для тревожных мыслей. Эти поводы лежат в экономической плоскости.

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Именно на подрыв экономики Украины были направлены в течение лет усилия Владимира Путина и его советников, очень хорошо понимающих, что бедность — это именно то, что заставляет людей отчаиваться буквально во всем и ждать «сильной руки правителя». Таким правителем для Украины хотел стать Путин.

Премьер-министр Денис Шмигаль уже заявил, что украинская экономика в этом году может потерять 35% своего ВВП или даже больше. Это катастрофические цифры, сравнимые с годовыми потерями немецкой экономики от Второй мировой войны. Впрочем, немецкая экономика на тот момент имела значительно больше долгов и должна была их выплачивать еще долгие годы после окончания Нюрнбергского процесса.

Но Украина точно не хочет повторять сложный путь восстановления немецкой экономики после Второй мировой — он нуждался в радикальных фискальных реформах правительства Конрада Аденауэра, для которых в условиях ограниченного государственного бюджета страны просто нет финансового пространства. Да и тот спурт потребительской культуры 1950-х и 1960-х, который принес в дома немцев холодильники, радиоприемники и телевизоры, трудно воссоздать в украинских условиях, ведь украинцы и украинки готовятся затягивать пояса.

Восстановление украинской экономики по лекалам советского восстановления 1940-х и 1950-х тоже маловероятно, потому что экономика СССР была экономикой планового типа, с крайне низкой долей импорта, да и экономическая теория ВВП на тот момент еще не была знакома советским чиновникам — ее только сформулировал тогда в США экономист Саймон Кузнец.

Украинское экономическое обновление будет по-своему уникальным. Правительство Украины ограничено в возможностях организовать полноценные программы фискального или монетарного стимулирования, но имеет возможность организовать так называемое «инвестиционное стимулирование». Конечно, если будет работать по полной.

Вот о чем идет речь.

Международный валютный фонд уже создал специальный механизм предоставления финансовой помощи Украине и находится в процессе выделения для этого механизма $1 млрд. Евросоюз предоставляет 1,2 млрд евро прямой помощи и 9,1 млрд евро — в рамках совместной с канадским правительством инициативы с участием правозащитной организации Global Citizen. В игру также вступили Европейский инвестиционный банк и ЕБРР.

Кабинет министров со своей стороны организовал целую систему спецфондов, которые будут использоваться для направления полученных средств на приоритетные для страны направления — оборона, поддержка безработных, медицинские нужды граждан.

Впрочем, хотя подобные вещи и создают должную инфраструктуру финансовых возможностей для Украины, она оставляет желать лучшего по трем причинам. Во-первых, сама организация этой помощи могла бы иметь другую форму — вроде известного плана Маршала. Речь могла бы идти о единой программе для Украины, для восстановления ее экономики. Такая программа должна иметь соответствующее название — что-то, к примеру, как «Ukraine Will Survive». Но название, конечно, дело второстепенное.

Всем нам сейчас очень важно иметь оптимизм и надежду на будущее

Главное — это единый зонтик для спецфондов и других инструментов финансовой поддержки страны, ее обороноспособности и экономики.

Что касается размера такой программы, то речь должна идти о сотнях миллиардов евро. Так, Греция в 2013-м получила программу финансовой помощи в размере почти 300 млрд евро, которую предоставили совместными усилиями МВФ, Еврокомиссия и Европейский центральный банк.

Вторая причина — это то, что частные инвестиции почему-то оказываются за пределами подсчетов объемов помощи, которую страны Запада и другие страны предоставляют Украине. Вместе с тем эти объемы тоже важны. Мало кто в Украине знает, но, например, банк Goldman Sachs предоставил для оборонных нужд нашей страны $1 млн. Частные взносы идут в украинскую католическую миссию Каритас, которая заботится об обездоленных во время войны. Этот список можно продолжить. Кроме благотворительности есть и желание иностранных корпораций инвестировать в Украину — и это тоже важно. Да, норвежские инвесторы интересуются акциями облэнерго и ценными бумагами госкомпании Укрэнерго. Интересуют иностранных инвесторов такие украинские гиганты бизнеса, как Новая Почта, банк ПУМБ, Розетка.

Третья причина — инфраструктура возможностей для послевоенной Украины будет ограничена, если не будет включать в себя еще и миллион технических нюансов. И здесь начинается действительно серьезный разговор.

В помощи нуждаются те 4 млн беженцев, которые покинули территорию Украины. Им и их семьям нужны деньги, хоть какие-то доходы. Им нужно образование, чтобы устроиться в странах, где они оказались. Им нужны разные виды помощи.

В помощи нуждаются украинские коммунальные предприятия — водоканалы, облэнерго, пастрансы, метрополитены. И речь не столько о финансовой помощи, хотя и о ней тоже, а о помощи технической. Так, Киев точно нуждается в обновлении подвижного состава общественного транспорта, включая активы городского метрополитена.

Такую техническую помощь может оказать Китай — его вагоны и электропоезда сделаны по самым современным технологиям и могут использоваться как в системе метро, так и в системе Укрзализныци. Под подобные проекты китайские государственные банки предоставляют товарные кредиты, то есть возможна скорая поставка этих вагонов и электропоездов с возможностью рассчитаться за них позже.

Кроме того, есть вот такой пример. Ко мне обратился представитель ассоциации автотрейдеров Германии с предложением предоставить Украине подержанные автомобили и грузовики — в первую очередь для нужд ВСУ. Соответственно, я помог этому человеку связаться с соответствующими организациями в Украине. Уверен, с такими предложениями западные партнеры обращаются ко многим украинцам — и это важно.

И речь идет также об образовании. Тысячи украинских школьников и студентов имеют неполноценный образовательный процесс, что может сказаться и на скорости получения ими дипломов об образовании, и на качестве самого образования. В этой сфере также необходимо сотрудничество украинских образовательных учреждений с западными, чтобы глубокая экспертиза американских, немецких или британских университетов могла дополнить пробелы, которые будут иметь в своих бакалаврских, магистерских, аспирантских программах молодые украинцы.

Если с финансовой помощью для обороноспособности Украины все более-менее понятно — главное, чтобы были средства — с программами внутреннего восстановления экономики все немного сложнее.

Я бы обратил внимание, прежде всего, на социальные программы по безработице. Безработица в Украине всегда оставалась на очень некомфортном уровне, находясь на уровне около 10% в зависимости от стадии экономического цикла и цен на сырье. Например, американская экономика исторически считает трагедией безработицу на уровне 5%, когда на этот показатель жесткими мерами начинает реагировать Федеральный резерв.

Если у 10% трудоспособных украинцев не было работы в мирные времена, то сейчас их точно будет в разы больше. Попробуем немного смоделировать, как выглядит нынешняя безработица.

Что у нас есть. Премьер-министр Шмыгаль говорит о падении экономики как минимум на 35%. Это можно взять как широкий ориентир и для сокращения количества рабочих мест в Украинской экономике. Так что, если из нашей экономики исчезнут 35% рабочих мест, то и безработица достигнет едва ли не 50%. Это катастрофический уровень, но вполне характерный для стран в горячей стадии войны.

Дальше давайте попробуем начертить выход из этой затруднительной ситуации.

Согласно аналитике Кабинета министров, экономика правобережной Украины по понятным причинам находится в гораздо лучшем состоянии. Она продолжает создавать рабочие места и переманивать те компании, желающие переехать в регион, где нет активных боевых действий. А вот экономика левобережной Украины пострадала от агрессивных действий Российской Федерации.

В таких условиях нужно обеспечить, во-первых, релокацию компаний и бизнесов на правобережную Украину. Во-вторых, следует помочь тем работникам, которые могут и хотят работать, получить доступ к вакансиям, большинство из которых производит экономика правобережной Украины.

Кроме того, правительству следует разработать и упростить программу финансовой помощи безработным, сняв для этого лишние бюрократические преграды и настроив соответствующую опцию в мобильном приложении Дия. Когда в такой помощи нуждаются не тысячи, а миллионы украинцев, физические очереди у центров занятости точно никому не нужны, да и все справки оформить пока будет трудно, ведь в том же Киеве даже с правого на левый берег Днепра не так уж легко добраться. Не у всех есть деньги на такси, а метрополитен работает в очень ограниченном режиме.

Речь может идти не только о финансовой помощи безработным, но и обучении для них, чтобы они могли получить новую профессию, новые навыки. Конечно, такое обучение должно проходить прежде всего онлайн, ведь вряд ли украинцы в условиях войны имеют возможность ежедневно посещать занятия офлайн. Послевоенной украинской экономике понадобятся прежде всего навыки так называемых «голубых воротничков» — это рабочие специальности, технологические специальности, специалисты по продажам.

Что касается будущего экономики «голубых воротничков», то для них большие возможности открываются, прежде всего, в государственном секторе экономики. И государственные компании, и государственные банки продолжают работать, поэтому нуждаются и в аналитиках, и в специалистах по маркетингу и коммуникациям. В то же время, экономика частного сектора существенно отстает от экономики государственного сектора, ведь действует по другим алгоритмам и принципам.

Но «белым воротничкам» придется частично отказаться от того образа жизни, к которому они привыкли. Страна переходит в режим austerity, который в свое время пережили греки и итальянцы, когда были проблемы с долгами государственного и корпоративного сектора. Пожалуй, все те соблазны, к которым привыкли украинские «белые воротнички» и о которых они активно рассказывали с помощью фото в соцсети Insragram, останутся пока в прошлом. Вряд ли выходные в Вене или отпуск в Нью-Йорке будут доступны многим, как это было накануне войны. Но это действительно очень маленькая жертва на фоне того, к каким жертвам прибегают бойцы ВСУ.

Если же мы говорим о креативной экономике, это тоже очень важный разговор. По подсчетам Министерства культуры, по состоянию на сентябрь 2021 года в креативной экономике работали 3,8% трудоспособного населения страны. Сейчас большинство этих людей оказались без работы.

Это и графические дизайнеры, и режиссеры, и фотографы, и сценаристы, и пиарщики, и маркетологи, и верстальщики книжных издательств, и многие другие профессии. Скорее всего, спрос на их услуги не сможет восстановиться быстро, даже если Украина усилиями своих вооруженных сил и своей дипломатии сможет добиться устойчивого мира на своей территории в обозримом будущем.

Поэтому я бы советовал представителям этих профессий получить новые профессиональные навыки. Даже если спрос, скажем, на рекламные фотосъемки возобновится уже с конца 2023 года — не лишним будет овладеть новыми профессиональными способностями, ведь в профессиональном развитии, как и в инвестиционной деятельности, требуется диверсификация. Чем больше «скилов» ты имеешь — тем лучше.

Да и технологическое развитие экономики рано или поздно оставило бы без работы всех, кто еще пару лет назад был уверен в том, что делает полезное дело. Роботизация и автоматизация, к сожалению, оставляют многих людей без работы, что мы уже видим на примере американских компаний Amazon и Walmart, чьи огромные склады трудоустраивают преимущественно роботов и автоматические решения, а не выпускников школ или колледжей.

Всем нам сейчас очень важно иметь оптимизм и надежду на будущее, хотя это и трудно — всегда есть миллион причин надеяться на худшее. Но наша задача по состоянию на сегодня — надеяться именно на лучшее, а не на худшее. Послевоенное восстановление украинской экономики имеет все шансы состояться достаточно быстро — в течение кварталов и лет, а не десятилетий или веков. И это хорошо. Это должно давать нам силы, вдохновение и веру в себя. Но главная наша вера — в мужественных украинцев и украинок, круглосуточно защищающих наше право мечтать о будущем в рядах наших Вооруженных сил.

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