Без McDonald’s, но с реанимированным Москвичом. Новые реалии рынка агрессора 17 мая, 16:45 Цей матеріал також доступний українською

Из России уходят крупные компании, два месяца державшие работу на паузе. Некоторые только объявляют о планах, а другие даже закрывают сделки по продаже своих бизнесов

За последнее время сразу три международных компании объявили о намерении все же прекратить работу на российском рынке. Самый громкий кейс — это, конечно, McDonald’s. После приостановки работы ресторанов в марте, в российских СМИ время от времени всплывали новости о якобы открытии отдельных заведений или планах возобновить работу.

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16 мая всемирная сеть фастфудов наконец-то объявила о продаже российского бизнеса и не оставила оснований для домыслов и манипуляций. Что важно, компания подчеркнула, что не оставляет новому владельцу права ни на бренд, ни на логотипы, ни на меню. По факту, продаются только стены, мебель и оборудование. И так уходят все международные игроки, чтобы убрать какие-либо ассоциации со страной-агрессором и не попасть под санкции, как бы ни пытались кремлевские пропагандистские источники убедить в обратном.

Помимо McDonald’s свой бизнес и завод в РФ продает американский производитель бумаги Sylvamo Corporation, а сервис такси Gett прекращает работу своего приложения для российских водителей.

В 850 ресторанах McDonald’s работало около 60 тыс. человек, а на бумажном заводе Sylvamo 1700 работников — их рабочие места зависят от планов и возможностей нового локального владельца наладить соответствующие объемы работы. Сотрудники McDonald’s уже даже пытаются сформировать себе финансовую «подушку» и продают униформу на Авито где-то за 500 тыс. рублей.

Есть новости и у тех компаний, которые уже давно приступили к процессу выхода с российского рынка. Некоторые компании продали свой бизнес, например, сеть спортивных товаров Reebok продала более 100 магазинов турецкому партнеру. Некоторые компании вынуждены изменять модели выхода с рынка из-за санкций и других препятствий: например, UniCredit и Citigroup из-за сложностей с покупателями скорее всего будут «меняться» с российскими банками на их иностранные «дочки». Выход из России автоконцерна Renault и передача локальных активов в госсобственность РФ вообще отбросила Россию на десятки лет назад — теперь на заводах компании будут выпускать исключительно Ладу и «реанимированный» Москвич.

Российские автомобили будут абсолютно далеки от современных стандартов

Кстати, из-за санкций и невозможности осуществить поставки европейских комплектующих, российские автомобили будут абсолютно далеки от современных стандартов — у агрессора разрешили выпускать машины класса Евро-0, без антиблокирующей системы (ABS) и подушек безопасности.

Продолжаются и репутационные удары по России. Так, Международный олимпийский комитет отказался продать телеканалам из РФ и Беларуси права на трансляцию сразу двух сезонов Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

Пока в сфере бизнеса есть прогресс, критически важная сфера европейских санкций и отказ от импорта российских энергоресурсов до сих пор тормозит. Анонсированный до 9 мая шестой пакет санкций ЕС с нефтяным эмбарго до сих пор не согласован всеми странами — членами Евросоюза. Пока из хороших новостей только то, что Германия, долгое время блокировавшая запрет на импорт российской нефти, сообщила, что откажется от нее до конца года независимо от санкций ЕС.

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