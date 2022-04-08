Не стройте иллюзии в отношении плана Маршалла для Украины
Краткий экскурс в планы, которые сегодня обсуждаются не в Украине
Не будет никакой благотворительности. Все будет максимально прагматично и цинично, как и «европейские ценности». Все подобные проекты всегда строились на принципе отношений метрополии и колонии.
1. «Кто платит, тот и танцует» — помните?
Тот, кто будет выделять деньги для восстановления Украины и будет определять приоритетность, и назначать исполнителей тоже будет он. Основными получателями заказов и подрядов, как вы понимаете, будут не украинские компании.
2. Метрополии не нужна богатая самостоятельная колония.
Метрополию интересует своя экономика и загрузка своих предприятий.
3. Но метрополии не нужна непредсказуемая колония.
Поэтому максимальная ставка будет проводиться на стабилизацию экономики, бюджета, социальные гарантии и отсутствие самостоятельной политики колонии.
4. Метрополия рассматривает колонию как «колонию» во всех смыслах.
Колония не имеет права производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это прерогатива метрополии.
Колония это: покупатель продукции метрополии, поставщик сырья, поставщик трудовых ресурсов.
5. Идеальная колония — та, которая не берет у метрополии денег и выходит на самообеспечение.
И сама себя может защитить.
Помним главный принцип: «Спасение утопающего — дело рук самого утопающего!»
Это краткий экскурс в планы, которые сегодня обсуждаются не в Украине.
Если полагаете, что арестованные деньги РФ будут направлены в Украину, то ответьте на вопрос:
— Кто арестовал эти деньги?
— Насколько это законно и нет ли риска судебных споров?
— Как долго в европейских судах будет проходить процесс?
— Кто будет принимать решение об использовании этих средств?
Поэтому помним главный принцип: «Спасение утопающего — дело рук самого утопающего!»
А именно:
1. Рассчитывать можем и должны только на себя.
2. Что бы ни разочаровываться — не нужно очаровываться.
3. Если кто-то поможет — это будет хорошим бонусом.
4. Разрабатываем свой антикризисный план по экономике с опорой на свои ресурсы и возможности.
5. Ну и сами его реализуем, выстраивая взаимовыгодное партнерство с западными странами, принимая на себя ответственность.
6. Именно такой подход (ответственность) нам позволит аккумулировать ресурсы, необходимые для восстановления, и выстроить взаимовыгодное партнерство с другими странами, не становясь их колонией.
Это если вкратце. И если не хотим продолжать быть колонией, которой мы были последние 104 года (поначалу СССР, позже России, а сейчас, судя по структуре нашего сырьевого экспорта — всех развитых стран).
Но сперва нужно победить!
Текст публикуется с разрешения автора
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