Не стройте иллюзии в отношении плана Маршалла для Украины 8 апреля, 12:20 Цей матеріал також доступний українською

Краткий экскурс в планы, которые сегодня обсуждаются не в Украине

Не будет никакой благотворительности. Все будет максимально прагматично и цинично, как и «европейские ценности». Все подобные проекты всегда строились на принципе отношений метрополии и колонии.

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1. «Кто платит, тот и танцует» — помните?

Тот, кто будет выделять деньги для восстановления Украины и будет определять приоритетность, и назначать исполнителей тоже будет он. Основными получателями заказов и подрядов, как вы понимаете, будут не украинские компании.

2. Метрополии не нужна богатая самостоятельная колония.

Метрополию интересует своя экономика и загрузка своих предприятий.

3. Но метрополии не нужна непредсказуемая колония.

Поэтому максимальная ставка будет проводиться на стабилизацию экономики, бюджета, социальные гарантии и отсутствие самостоятельной политики колонии.

4. Метрополия рассматривает колонию как «колонию» во всех смыслах.

Колония не имеет права производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это прерогатива метрополии.

Колония это: покупатель продукции метрополии, поставщик сырья, поставщик трудовых ресурсов.

5. Идеальная колония — та, которая не берет у метрополии денег и выходит на самообеспечение.

И сама себя может защитить.

Помним главный принцип: «Спасение утопающего — дело рук самого утопающего!»

Это краткий экскурс в планы, которые сегодня обсуждаются не в Украине.

Если полагаете, что арестованные деньги РФ будут направлены в Украину, то ответьте на вопрос:

— Кто арестовал эти деньги?

— Насколько это законно и нет ли риска судебных споров?

— Как долго в европейских судах будет проходить процесс?

— Кто будет принимать решение об использовании этих средств?

Поэтому помним главный принцип: «Спасение утопающего — дело рук самого утопающего!»

А именно:

1. Рассчитывать можем и должны только на себя.

2. Что бы ни разочаровываться — не нужно очаровываться.

3. Если кто-то поможет — это будет хорошим бонусом.

4. Разрабатываем свой антикризисный план по экономике с опорой на свои ресурсы и возможности.

5. Ну и сами его реализуем, выстраивая взаимовыгодное партнерство с западными странами, принимая на себя ответственность.

6. Именно такой подход (ответственность) нам позволит аккумулировать ресурсы, необходимые для восстановления, и выстроить взаимовыгодное партнерство с другими странами, не становясь их колонией.

Это если вкратце. И если не хотим продолжать быть колонией, которой мы были последние 104 года (поначалу СССР, позже России, а сейчас, судя по структуре нашего сырьевого экспорта — всех развитых стран).

Но сперва нужно победить!

Текст публикуется с разрешения автора

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