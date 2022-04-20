Международная помощь Украине. Почему для нас важен аналог «плана Маршалла» 20 апреля, 18:52 Цей матеріал також доступний українською

Когда говорят о «плане Маршалла» для Украины имеется в виду в первую очередь помощь, которая сфокусирована на быстром восстановлении инфраструктуры и росте экономики

Украине оказывают помощь довольно давно. Правительства разных стран, международные институты и организации давно и активно работают над преодолением большого количества проблем, с которыми сталкивается наша страна. После нового нападения России 24 февраля количество помощи нам увеличилось в несколько раз. Почти одновременно активизировалась дискуссия о необходимости создания аналога плана Маршалла для Украины. Как правило, под этим термином подразумевается послевоенное восстановление. Однако есть несколько аспектов, которые отличают «план Маршалла» от другой помощи, которая уже предоставляется и будет предоставляться нашей стране. Попробуем отметить, ключевые особенности «план Маршалла» для Украины, которые сделают его эффективной помощью.

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В современном мире существует три вида международной помощи:

Первая — гуманитарная кризисная помощь. Она возникает как ответ на катаклизмы, кризисные ситуации и бедствия, для их преодоления или уменьшения вреда. Например, преодоление последствий наводнения или урагана.

Вторая — благотворительная деятельность негосударственных организаций и учреждений гражданского общества. Эта разновидность помощи эффективна для противодействия негативным общественным вызовам и проблемам; разработки отдельных политик, инноваций и наработок в тех областях, где организации другого типа не преуспевают. Такая помощь является более длительной и системной, чем кризисная помощь

Третья — помощь от государств и финансовых организаций непосредственно правительствам стран. Следует отметить, что этот вид помощи является наибольшим ввиду предоставляемых финансовых ресурсов. Как правило, именно такая помощь составляет 80−90% всей помощи, оказываемой странам в стадии развития. Украина не исключение, и именно государственные учреждения являются крупнейшим получателем международной финансовой помощи. Часто такую ​​помощь называют «системной».

Хотя мировое сообщество и институты сейчас активно помогают Украине по всем указанным направлениям, но между ними есть существенная разница. Первые два вида помощи часто крайне эффективны для улучшения отдельной ситуации или изменений определенных практик и политик. Тем не менее, только «системная» помощь дает достаточно возможностей, инструментов и ресурсов для комплексных и многоуровневых изменений, ведь в ее основе стоят государственные институции и необходимость реализации политик на государственном уровне.

Все финансы и ресурсы предоставлялись безвозвратно или под небольшой процент

План Маршала является одной из самых успешных программ помощи за всю историю человечества. Он возник как ответ на вызовы, стоящие перед Европой после второй мировой войны. Благодаря финансовым ресурсам, которые предоставили США странам Европы (около $150 млрд по современному курсу), удалось восстановить инфраструктуру и придать импульс экономикам многих стран. Это создало возможности для экономического роста в течение нескольких десятилетий. План был настолько успешен, что многие практики и подходы, которые были применены при его реализации, используются многими правительствами и международными организациями и сейчас.

Именно поэтому, когда говорят о «плане Маршалла» для Украины, подразумевается в первую очередь помощь, которая сфокусирована на быстром восстановлении инфраструктуры и росте экономики. Также, важны сферы, в которые эти ресурсы будут направляться и долгосрочность работы программы. Скорее всего, программа будет действовать не больше 5 лет, потому что Украина и международные партнеры заинтересованы в скорейшем восстановлении страны после войны. И самое важное, что все финансы и ресурсы предоставлялись безвозвратно или под небольшой процент. Для послевоенного восстановления Европы выплаты составляли до 2,5% годовых и были рассчитаны на 35 лет.

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Важно отметить, что благодаря плану Маршалла были созданы возможности и дополнительные преимущества для развития жизнедеятельности государств и их экономик. Произошла либерализация экономик, было создано большое количество цепочек производства и поставок, повышена производительность труда и экономический рост. Также, стимулировалась интеграция стран-получателей помощи во всемирные рынки торговли, что дополнительно усилило экономический эффект.

Именно поэтому аналог плана Маршалла для Украины имеет большое значение, поскольку должен позволить Украине быстро преодолеть вызовы после победы над оккупантами, нарастить наш экономический и технологический потенциал и повысить качество жизни в стране. Важно, что это возможность провести многие необходимые изменения одновременно и направить усилия на экономический рост Украины.

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