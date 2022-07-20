Почему Путина так нервирует Крым? 20 июля, 15:58

Почему, как только возникает тема Крыма, из Кремля сразу же начинают угрожать «ударом по центрам принятия решений», ядерным оружием, «судным днем»

Бывший президент России, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев угрожает Украине «судным днем» в случае обстрелов территории Крыма или попыток деоккупировать аннексированный полуостров. Впрочем, признаем сразу — до того момента, пока у Вооруженных сил Украины появятся такие возможности, видимо, еще далеко. Даже для обеспечения ударов по российским арсеналам оружия в Крыму — не говоря уже о возможности наступления на территории полуострова — украинским военным, очевидно, необходимо освободить оккупированный юг Украины, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Думаю, Дмитрий Медведев это прекрасно знает. И, тем не менее, крымская тема всегда выводит российских руководителей из состояния равновесия. В Кремле опасаются не просто освобождения Крыма от оккупации. В Кремле, уверен, опасаются даже самих разговоров о том, что Крым может быть деоккупирован.

Вспомним, какую реакцию в Москве вызвало проведение в украинской столице саммита Крымской платформы в августе 2021 года. Именно с того времени российские чиновники и начали говорить о том, что Украина может хотеть освободить Крым с помощью силы, а ее вступление в НАТО может втянуть в военный конфликт с Россией все страны альянса. И это несмотря на то, что во время саммита Крымской платформы и президент Владимир Зеленский, и другие представители украинского руководства, и гости саммита говорили прежде всего о дипломатических путях решения вопроса о деоккупации Крыма.

Почему же Путина, Медведева и других российских чиновников так нервирует Крым? А потому, уверен, что на «присоединении» Крыма к России базируются принципы того нового мирового порядка, которые Кремль хотел бы сформировать. И главный из этих принципов: право силы важнее, чем международное право. Если одно государство сильнее другого, то оно может оккупировать чужую территорию, проводить фейковые «референдумы», присоединять к себе чужие земли — «сакральные» и не очень. Ведь для Путина Крым был не исключением, а прецедентом.

Для Путина Крым был не исключением, а прецедентом

Не случайно в Государственной думе сейчас раздумывают о таком изменении российского законодательства, которое позволяло бы напрямую присоединять к России чужие территории — без переходного этапа с провозглашением квази-государств.

Если окажется, что Россия не может обеспечить безопасность своих военных арсеналов и оккупационных войск на чужих территориях, если окажется, что государства, чьи территории были бессовестно украдены, могут вернуться к своим международно признанным границам, то весь придуманный Путиным (хотя почему Путиным, у российского президента было здесь немало предшественников) новый порядок, уверен, пойдет прахом.

Крым перестанет быть прецедентом, перестанет быть даже исключением из правил, станет просто украинским Крымом. И мир, надеюсь, вздохнет с облегчением, потому что исчезнет одна из самых больших угроз международной безопасности, потому что границы вновь станут границами, а не мишенью для танкового прорыва или для путинских «спецопераций».

Вот почему, как только возникает тема Крыма, из Кремля сразу же начинают угрожать «ударом по центрам принятия решений», ядерным оружием, «судным днем».

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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