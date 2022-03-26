Украина и мир: геополитика большой войны 26 марта, 22:36 Цей матеріал також доступний українською

На мировой дипломатической арене развязался настоящий бой, в котором за Украину воюют целых два кластера стран, образовавших проукраинскую коалицию

В первые дни войны было очень сложно говорить о геополитике. Больше всего интересовали человеческие жертвы, человеческие судьбы, передвижения армии противника, гуманитарные кризисы в Херсоне и Мариуполе, Бердянске и Чернигове.

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Однако позади уже месяц войны, даже больше. Поэтому самое время поговорить о той геополитике, которая рождается в эти дни.

Напомню расстановку сил. Президент США Джо Байден сейчас находится в Польше.

Америка уже анонсировала объем финансовой помощи Украине в размере около $14 млрд, что не оставляет никаких сомнений в том, что украинский Минфин сможет в полном размере выполнять все свои обязательства — как долговые, так и бюджетные.

Кроме этого, Пентагон поставит Украине так называемые Switchblades — «умные дроны». Те очень хорошо показали себя во время американской операции в Афганистане. Их еще называют «убийцами неба». Это высокотехнологичное вооружение с очень широким профилем применения, включая разведывательную работу. Подобные дроны вполне способны обеспечить ту самую «бесполетную зону».

Евросоюз готовится к принятию Украины в список своих стран-членов. Помимо этого, Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, сделала официальное заявление о подготовке механизма конвертации гривны в евро, что может говорить и о возможном принятии Украины в еврозону.

Молдова живет в тотальном напряжении, ожидая, что российский контингент в Приднестровье затронет сектор безопасности этой небольшой европейской страны, у которой исторически крепкие связи и с Румынией, и с Украиной.

Нынешняя война России против Украины сделала несколько довольно важных открытий. Вот они.

Китай, как оказалось, — совсем не союзник Российской Федерации, с которой у него довольно серьезный торговый оборот и контракт по поставкам природного газа по трубопроводу Сила Сибири. Си Цзиньпин официально осудил войну в разговоре с Байденом, а впоследствии анонсировал реформу оборонных закупок КНР, что может означать отказ от военно-технического сотрудничества с РФ.

А вот Северная Корея своими ракетными испытаниями вблизи Японии показала, что таки склоняется к поддержке действий России. Впрочем, это совершенно не сюрприз, ведь экономика Северной Кореи не самодостаточна — она нуждается в китайских технологиях и хоть каком-нибудь капитале, даже если этот капитал российский, номинированных в рублях.

Не молчит Америка, не молчит Европа, не молчит Азия

Неожиданные союзники появились и у Украины. Премьер-министр Индии Нарендра Моди проявил стойкость и договорился о сотрудничестве с администрацией США в первые дни разговоров о том, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Учитывая, что украинская дипломатия долгие годы практически не замечала Индию, это важно и, что там скрывать, приятно.

С небезразличием к Украине отнеслась Япония, в которой не так долго работает посол Сергей Корсунский, бывший ректор Дипломатической академии в Киеве. В японских медиа регулярно пишут об Украине. Местный центробанк вовлечен в санкционное давление на Российскую Федерацию.

Теперь — о главном.

В мире сформировалась совершенно четкая коалиция стран, которые делают все возможное для скорейшего восстановления мира в Украине. Лидеры этой коалиции — США, Евросоюз и Британия.

Три этих игрока формируют передовой пояс дипломатической политики, направленной на то, чтобы Россия как можно скорее прекратила свою агрессию в отношении Украины и отозвала свои войска с суверенной, международной признанной территории украинского государства.

Второй пояс этой дипломатической политики формируют такие страны, как Турция, Азербайджан, Китай, Индия, а также ряд стран ЕС на уровне двусторонних отношений с Украиной — это и Румыния, и Польша, и «балтийская троица» (Эстония, Латвия, Литва).

Наверное, в этом контексте стоит сказать несколько слов о Румынии и Эстонии. Президент Румынии Клаус Йоганнис — политик правого толка, который отстаивает право Восточной Европы быть полноценным региональным образованием в рамках ЕС, участвуя в его экономических программах и программах безопасности.

Многие побаивались, что Эстония после ухода с президентской должности Керсти Кальюлайд станет менее проукраинской. Однако произошло обратное. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Алар Карис на практике доказывают, что Эстония может не только сочувствовать Украине, но и довольно существенно помогать финансово.

Помимо этого, получили очертания несколько политических блоков, в которых Украина принимает полноценное участие. Это Британия — Польша — Украина, США — Польша — Украина, Украина — Литва — Латвия — Эстония, Украина — Скандинавия.

Хотелось бы детальней остановиться на блоке Украина — Скандинавия. Незадолго до начала военного вторжения России у меня состоялась встреча с тогдашним госсекретарем Министерства иностранных дел Норвегии. Это был Аудун Халворсен. Мы проговорили возможности для украино-норвежского сотрудничества в присутствии членов Норвежско-украинской торговой палаты.

Речь может идти о привлечении Норвежского суверенного фонда с активами размером более $1 трлн для инвестирования в украинские долговые инструменты. Прежде всего — суверенные. Это еврооблигации Минфина и госкомпании Укрэнерго.

В ответ на это норвежский бизнес хотел бы нарастить поставки рыбы и морепродуктов для украинского рынка, а также продолжать предоставлять решения для сектора возобновляемой энергетики, но также и для нефтегазовой отрасли.

Помимо этого, норвежский корпоративный сектор заинтересован в возможной приватизации акций Оператора ГТС, даже если это будет миноритарный пакет. О возможности миноритарной приватизации украинской ГТС заявлял еще Арсений Яценюк в бытность свою премьер-министром во времена Петра Порошенко.

Украино-шведское сотрудничество важно с нескольких точек зрения. Во-первых, шведские ветераны присоединились к иностранному легиону территориальной обороны ВСУ. Во-вторых, шведская пресса очень активно освещает украинскую тематику. В-третьих, в Швеции активна украинская диаспора. В-четвертых, очень важна международная роль авторитетного шведского дипломата Карла Бильдта, который хорошо знает Украину. В-пятых, именно шведский банк SEB является тем финансовым институтом, который помогает украино-скандинавскому сотрудничеству инструментами долгового и торгового финансирования.

Что касается украино-финского сотрудничества, то и здесь есть о чем говорить. В Хельсинки действует Общество украинцев в Финляндии, которое проводит свои мероприятия в столице Суоми [Suomi — старинное название Финляндии]. В Финляндии работают технологические компании, созданные украинцами на основе некогда существовавшего технологического холдинга Elorg Data, который обеспечивал передовыми компьютерными технологиями киевский завод Электронмаш. Президент Финляндии Саули Ниинистё делает на международной арене многое для того, чтобы дипломатическая поддержка Украины была максимальной.

Есть подвижки в украино-датском сотрудничестве, ведь местная пресса также уделяет много внимания тому, как Украина и ее войска защищают себя от российской агрессии. Дания хорошо понимает, чем был для нее и всего Евросоюза Северный поток — 2. Хорошо понимает, что собой представляет Северный поток — 1. Поэтому заполучить в качестве союзника Копенгаген Киеву было бы очень заманчиво.

Геополитика — это особый вид дипломатического искусства. В геополитике никогда не бывает идеального мира, но никогда и не бывает идеальной войны. Если представить геополитику в виде бокала, наполненного игристым вином, то в нем можно почувствовать букет ароматов цинизма, привкусов материализма, послевкусия с элементами коллективного договора о безразличии.

Но Украина, несмотря на это, выигрывает у России борьбу на дипломатическом фронте. Это же она делает и в информационной борьбе, благодаря самоотверженному труду украинских журналистов и журналисток.

Сейчас важно — дожать противника после определенных успехов ВСУ в северной Украине, в Киеве и в Киевской области. А мировая проукраинская коалиция свою работу выполнит.

Не молчит Америка, не молчит Европа, не молчит Азия. Разве может быть что-то сильнее столь крепкой международной коалиции? Вряд ли. Такой коалиции главное — не мешать. А «помощники» всегда найдутся — даже среди украинских послов, на некоторых из них я продолжаю получать жалобы от украинцев из Брюсселя, Осло, Амстердама, Вены, Салоник.

Украина способна защитить себя. Когда же к этому присоединяется сила мировой геополитики — у России не остается шансов. Но рано говорить о победе. Надо работать. Надо поддерживать ВСУ. Надо укреплять экономику. И победа будет за нами.

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