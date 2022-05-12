Как Евросоюз приближает нефтяное эмбарго, а хакеры ломают RuTube 12 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською

На 78-й день войны все больше иностранных компаний отказываются работать с Россией

У российских компаний постоянно добавляются новые проблемы, а в стране цивилизованного мира расширяют санкции против РФ и приближают эмбарго на российские энергоресурсы, чтобы обескровить экономику агрессора. Сразу 4 компании прекратили сотрудничать с контрагентами и клиентами из РФ: крупнейшая в мире сеть торговли бриллиантами RapNet отказалась торговать российскими драгоценными камнями из-за санкций против алмазодобывающей АЛРОСА, а как минимум три круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa прекратили продавать туры россиянам и белорусам.

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Хотя среди международных бизнесов есть и странные «оптимисты», которые, несмотря ни на что, держатся за российский рынок. Французский ритейлер Auchan так и не решил выходить из РФ, даже несмотря на разбомбленный на днях российской ракетой магазин сети в Одессе. Шведский производитель мебели IKEA, похоже, тоже не оставляет надежды вернуться в Россию: компания продлила до августа выплату зарплат 15 тысячам своих российских сотрудников, хотя должна была остановить выплаты в мае. Впрочем, вряд ли их надежды оправдаются.

Даже если вынести за скобки морально репутационный аспект, бизнесу очень мешают нормально работать беспрецедентные санкции. Причем они создают проблемы не только иностранным компаниям, но и российским. Как минимум у трех российских компаний появились новые препятствия: хакеры Anonymous заблокировали работу RuTube (вражеский аналог популярного видеосервиса) с туманными перспективами восстановления контента, продажи легковых машин, в том числе у АвтоВАЗа упали в апреле почти на 80%, а подсанкционная Газпром нефть вынуждена была продать Газпрому долю в своей сербской «дочке», чтобы не парализовать ее работу.

В Европе продолжается борьба за энергетическое эмбарго против России

При этом количество санкций с каждым днем растет. Новая Зеландия ввела санкции против ряда русских «рупоров Кремля». Япония ввела новые санкции против страны-агрессора и непризнанных «ДНР» и «ЛНР» — под них попали 130 человек и 71 организация. Финляндия прекратила проводить платежи, связанные с российской компанией Faberlic, а также арестовала имущество экс-главного редактора пропагандистского Московского комсомольца. Это свидетельствует о том, что кроме экономики, страны мира начали работать над борьбой с российской пропагандой и дезинформацией.

С другой стороны, в Европе пролоджается борьба за энергетическое эмбарго против России. С каждым днем у агрессора остается все меньше шансов на энергетический шантаж. Чтобы получить согласие стран-членов на запрет импорта российской нефти, Евросоюз рассматривает вариант финансовой компенсации Венгрии. Германия готовит план на случай прекращения поставок российского газа, в частности, рассматривает и опцию, по сути, национализацию нефтеперерабатывающего завода Роснефти. Между тем, Болгария уже договорилась о поставках газа из США дешевле, чем страна покупала его у Газпрома.

Похоже, у агрессора все хуже с адекватными ответами на происходящее, поэтому в ход идут просто смешные. Например, Кремль решил ввести «зеркальные» санкции против западных компаний, в том числе против бывших европейских «дочек» Газпрома. Напомню, некоторые страны, такие как Германия, ввели в такие компании местную администрацию, именно с целью изолировать их от влияния РФ. Так что по факту агрессор своими действиями даже помогает это сделать.

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