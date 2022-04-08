Вуковар, Приедор, Ахмичи, Сараево, Сребреница — Буча, Ирпень, Харьков, Мариуполь 8 апреля, 16:01 Цей матеріал також доступний українською

Для Путина это не бессмысленная война. Ему безразличны человеческие жертвы. Мы знаем это еще с Алеппо. Дайте украинцам необходимое оружие

30 лет назад сербские экстремисты вторглись на восток Боснии. В отличие от российских войск сегодня в Украине, им удалось провести блицкриг. Восточная Босния была захвачена сербскими военизированными формированиями и четниками в течение десяти дней.

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Хорошо, что боснийцы не отбивались? Хорошо ли, что они не были военно оснащены, чтобы не обострять войну? Или лучше было жить под властью Сербии, чем воевать?

Сегодня ответы ясны. Четническое господство означало по меньшей мере изгнание, произвол, расстрелы, депортацию в концлагеря (Омарска), а для многих женщин — отправка в «отели» насилования.

На Западе долго умалчивали, что внутри Европы была еще одна горячая война. Якобы Германия спровоцировала войну из-за поспешного признания Геншером Хорватии. Факты свидетельствуют об обратном: после убийства четников в Вуковаре Геншер добивался государственного признания — и борцы отступили.

Иначе было в Боснии. Сотни тысяч выступали в Сараево против войны: «Нет войне», «Мы хотим жить» — мирные граждане выступили против национального безумия. Сараево было многокультурным городом. Но экстремисты превратили католиков в хорватов, православных — в сербов, а мусульман — в боснийцев. «Других», например, евреев, не существовало.

Запад развел руками и указал на опасность эскалации. «Никаких поставок оружия в кризисные зоны». Это устраивало сербов. Югославская армия являлась третьей по численности на континенте. Военная техника была собрана в Белграде накануне войны. Молодые боснийские солдаты без шлемов и в кроссовках стояли в лесу и пытались воспрепятствовать проникновению сербской армии, вооруженной до зубов. Там, где это не удалось, мирных жителей терроризировали.

Запад отправил «голубые каски», но им разрешили только защищаться. Ошеломленным солдатам ООН было отказано в праве ввозить пищу в анклавы вооруженными конвоями. Запад не хотел эскалации, поэтому боснийцы остались голодать.

Буча — это только верхушка айсберга

Братские могилы перед Приедором, фотографии из концлагеря Омарска: голодные мужчины с бритыми головами, бегущие люди. Это была война в Европе. А Америка? Билл Клинтон сослался на Европу. Почему его войска должны вмешиваться?

Все это затянулось на три года. Миф о гражданской войне, в которую нельзя вмешиваться, был охотно принят.

Конец известен: перепуганные миротворцы передали своим убийцам восемь тысяч человек. Слишком мало упоминается о молодых женщинах, которых эти убийцы брали с собой для «использования и насилия».

«Голубые каски» попросили поддержки с воздуха. Самолеты НАТО вылетели на Сицилию, облетели Сребреницу, а затем развернулись назад. Франция боялась за свои голубые шлемы в Жепе.

Уже год российские войска дислоцируются вокруг Украины. С минувшей осени США предупреждали о неминуемом нападении на страну сильной армии. Еврейский президент предупреждал мировое сообщество, просил оружие для защиты. Но у нас свои принципы: никакого оружия в кризисных зонах. Мы не хотим снова «эскалировать».

Сейчас мы видим изображения убийств и террора в Буче. Военные преступления, преступления против человечества или геноцид? Но Буча — это только верхушка айсберга. Крохотное место по отношению ко многим другим городам, таким как Харьков и Мариуполь.

Отсутствуют фотографии Мариуполя. Лишь гордые чеченцы могут похвастаться изображениями пыток, убийств и изнасилований в соцсетях. И объявить об уничтожении «украинских собак».

В Черном море стоит высокобронированный российский флот, чьи крылатые ракеты могли бы разрушить всю Украину, как это делают с бомбардировкой и артиллерией в Харькове, Мариуполе и других местах — если будет что уничтожать.

А мы качаем головами. Танки — действительно ли они только оборонные? Противовоздушная оборона — как это должно работать? Но у нас и самих почти нет военной техники на складах Бундесвера.

Мы скорбим об украинцах — так же, как скорбим о Шоа, Сребренице и теперь Буче. Украина ошеломлена. Тот ли это Запад с его ценностями, в которые украинцы верят и за которые борются?

Или мы все еще достаточно наивны, чтобы надеяться, что сможем успокоить Путина? Отдать ему половину Украины в надежде, что он не продолжит наступление на Молдову, Грузию, Прибалтику? Или мы поверим этому только тогда, когда опасность будет стоять прямо под носом?

У нас болит сердце, когда мы видим фотографии? Маленькая разница: в Украине сердца разрывают в кусочки.

Опыт насилия вписан в ДНК украинского народа: голодная смерть миллионов украинцев, причиненная Сталиным в 1932 и 1933 годах. Террор батальонов вермахта, СС и полиции против якобы «славянских недолюдей». Уничтожение 1,5 миллиона евреев расстрелами, сожжением, избиением, голоданием. Затем возвращение Сталина по окончании Второй мировой войны.

Лучше красный, чем мертвый? Сегодня в оккупированных россиянами местах проводятся обыски. Депортация, расстрелы, произвол. Захват Россией означает режим террора.

Для Путина это не безумная война. Ему безразличны человеческие жертвы. Мы знаем это еще с Алеппо. Дайте украинцам необходимое оружие.

Ретроспективно, резню в Сребренице квалифицировали как геноцид. Можно предположить, что мы уже допустили много мест геноцида в Украине.

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