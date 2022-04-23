В сердце непокоренной Украины-мученицы 23 апреля, 14:08 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Мы приезжаем в Киев из Львова на поезде

Ці великі сині поїзди доволі швидкі. До війни вони ходили вчасно. Однак усі пам’ятають бомбардування вокзалу в Краматорську. Загинуло 52 особи. Тож зараз усі обережні: не збираються групами і намагаються швидше перетнути платформу, не потрапляючи на світло. Коли поїзд рушає, вимкнені всі вогні. У всіх купе завішані вікна. Цілу ніч поїзд постійно зупиняється в чистому полі і кудись повертає. Через це ми прибуваємо з запізненням, але все одно швидко.

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У вагоні волонтери, які доправили родини в безпечні місця, а самі повертаються в зону ведення бойових дій. Солдат, який дрімає, пригортаючи свій автомат без магазина, мов немовля. Англієць, який щойно записався в Міжнародний батальйон, створений Зеленським. І люди, які рухаються навспак потоку біженців: коли всі боялися і тремтіли, вони просто вирішили повернутися у рідне місто чи село. Що лишилося від мого будинку? Чи розбили стелю, викладену жовто-блакитними кахлями, що пережили три покоління людей і безліч катастроф? А порцеляна, покинута під час втечі? А свекруха, від якої нема жодної звістки від самого дня вторгнення? Ось про що говорять у поїзді «Львів-Київ», який, немов уві сні, перетинає Україну, на яку напали. І ось що можна почути, коли журналістові випадає удача знайти доброго помічника: Сергій О., який бездоганно говорить французькою, захоплюється Альбером Камю та Мішелем Уельбеком, схожий на Джеймса Кеґні у фільмі «До білого жару», припустився у довоєнному життя «всіх дурниць, які можна собі уявити». А тепер вирішив присвятити себе обороні країни.

У Києві на нас чекає несподіванка. Росіяни поки що зняли облогу, і ми чекали якщо не всезагальної радості, то бодай атмосфери свободи. Але ні. Вулиці безлюдні. Крамниці та церкви зачинені. Майдан, який ми з Жілем Герцоґом та Марком Русселем бачили в 2014 році повним людей і натхненним демократичною революцією, спорожнів. Він всіяний зиґзаґами барикад і протитанковими їжаками. І всюди панує така ж моторошна тиша, як і на вкритих памороззю, вимерлих, схожих на сталеві кулі планетах, де розгортається дія романів Філіпа Діка.

«Це нормально», — каже нам Віталій Кличко, колишній боксер, який став мером, а нещодавно ще й польовим командиром. Він приймає нас вдягнений по-воєнному, в затінку одного з соборів. «Не можна, аби у вас склалося помилкове враження», — наполягає він. У нього на диво жорсткий вигляд. Він уже не схожий на доброго велетня, на колишнього багаторазового чемпіона, який усе життя тримає удар, на чоловіка, якого ми зустріли у 2014 році в офісі його партії, а потім відвезли у Париж на зустріч із президентом Олландом. «Росіяни справді відступили. Оскільки тут ми їх розбили, вони вирішили перегрупуватися на Донбасі і в південних містах, чий спротив викликає в них шалену лють. Але вони можуть повернутися. А на білоруському кордоні у них ракети, що можуть вдарити по нас будь-якої миті». Лунає повітряна тривога. Він слухає. Вдивляється у небо поглядом експерта. «Ні, — морщиться він. — Це не по нашу душу. Коли повернетеся, обов’язково скажіть, що всі ракети, якими обстрілюють моє місто, оплачені газом, який ви щодня в них купуєте», — додає він, звинувачуючи. Він всміхається переможно, але сумно. М’який чоловік на мить визирає і знову ховається за бронею.

Вулиці безлюдні. Крамниці та церкви зачинені

В Бучі, як і в Ірпені, з вулиць прибрали тіла жертв, залишені росіянами. Однак розповіді вцілілих такі ж моторошні, як фотографії. Стара жінка, перед очима в якої вбили дочку: вона померла перед світанком, скорчившись у задній кімнаті дому. Інша жінка пам’ятає жирне обличчя і стиснуті від ненависті вуста хлопця, який тримав її за плечі, поки інші катували. Вона ніколи не забуде запах прокислого супу, яким відгонив його піт. Запах поганого алкоголю, який він пив величезними ковтками з горлечка, роблячи перерву, лише щоб вилаятися. Слова, які вони насмілилися написати на стіні сусіднього будинку, коли врешті пішли: «Від росіянина з любов’ю». Розповідає ще одна жінка: росіяни розмістили в саду її сусіда свою бойову техніку. Коли українські сили перейшли в наступ, росіяни запідозрили, що сусід міг виказати їхнє розташування GPS. Його вбили пострілом у потилицю. Ще одна жінка: її син мав у телефоні фотографії знищених танків. Йому рознесли голову пострілами. Немовби додатково караючи, його тіло залишили гнити. Три дні солдати витирали об нього ноги. Ще одна жінка знайшла тіло свого чоловіка: його закинули в гараж. Вона щойно поховала його і не хоче більше нічого розповідати, поринувши у сльози й мовчання. Жорстоко вбиті люди, поругані тіла. Тіла шістнадцятьох дітей, про які нам розповідає мер, історія вцілілих, яких змушували цілими днями бабратися у крові трупів — ось що ми чуємо в Бучі.

Ночуємо біля Українки, в одному з нечисленних будинків, що вистояли в цьому краї ставків, очеретів та соснових лісів. Тепер здається, що тут самі лише лиха. Сергій пояснює, що ми зупинилися в рибалок. Однак для рибальського будиночка це трохи завелика будівля. І надто сучасна. Чоловіки зі статурами Геркулеса, сплутаним волоссям, в камуфляжних куртках і розшнурованих чоботах, брудних від мокрого болота. В їхніх поглядах зблискує бажання помсти, коли в розмові зринають злочини сибірських бурятів.

На вечерю в нас копчений вугор, карп і переварене м’ясо. Ми цокаємося маленькими чарочками горілки, напою Тараса Бульби. П'ємо за славу України та її героїв. Алексис, командир, розповідає, що ми зовсім поряд із Трипіллям, колискою тисячолітньої української цивілізації, яку російські історики-ревізіоністи всіляко замовчують.

Нещерівський монастир, сірий на тлі блакитного неба, також стоїть цілком ізольовано, за 60 кілометрів на південь від Києва, наприкінці гладенької дороги. Там, у цій сільській місцевості, на вигині дивно тихої річки, стоїть каплиця, присвячена пророку Йоні, вся в позолоті і розписному дереві (ангели та святі, повчальні сюжети, різнокольорові маківки). У цій натхненній атмосфері живуть двадцять шість ченців. Вони носять чорний одяг із грубої тканини, мають куці борідки, палаючі очі та вовчі обличчя. Вони моляться по черзі, 24 години на добу, разом із чотирма десятками біженців із Донбасу, яких прихистили тут із першого дня війни.

Сергій нахиляється до мого вуха: «Потрібно дещо владнати, — шепоче він. — П'ять хвилин». Минає година, а його нема. Я теж виходжу і бачу, що він веде якусь довгу розмову із озброєними чоловіками, які приїхали на позашляховику і явно знервовані. Я дізнаюся, що монастир, хоча й виступає проти Путіна, досі підпорядковується Московському патріархату, а тому викликає підозру в патріотів місцевої тероборони. Сергій, як завжди незворушний, показує на своєму телефоні фото нас із президентом Зеленським. Проблему вирішено. Командир загону виголошує діатрибу про жорстке протистояння між монастирями, досі вірними Московському патріархату, і тими, які скористалися дозволом на незалежність, запропонованим у 2018 році Константинопольським патріархатом. Отець Іоасаф, який замолоду був чемпіоном з легкої атлетики, ще не зробив цього стрибка. Поки що він молиться за мир, за славу України і за шістдесят котів, яких також прихистив монастир.

Назвати місце розташування цієї катакомби я не можу. Ми досі на півдні від Києва. Але на чотири метри під землею, у бункері, мурованому подрібненою цеглою й бетоном. Він переобладнаний на гуртожиток, де десяток дітей от уже п’ять тижнів сидять переважну частину ночі, а іноді й дня. Там є харків'янка-підліток, яка все втратила і все зрозуміла. Інша, з янгольським обличчям, але надто смішлива, з високими вилицями, які здаються нарум’яненими — її матір загинула в Бучі, скошена снарядом, коли поверталася додому з покупками. Братик і сестричка молодшого віку, які бавляться з «лего» у війну та облогу Маріуполя. Але є й інші, найменші, які не розуміють, що вони там роблять. Розтягнувшись на імпровізованих матрацах, вони схожі на заціпенілих пташок у неволі. Ці діти шукають нові ігри, щоб обманути свою нудьгу. Коли лунає повітряна тривога, селяни, які по черзі доглядають і годують дітей, кажуть їм, що це їде пожежне авто. Коли вдалині лунає вибух, це грім. А коли хтось із дорослих показав на телефоні ракети в нічному небі, то пояснили, що це феєрверк. Ми провели вечір із дітлахами, схожими на маленького Джошуе з фільму «Життя прекрасне» Роберто Беніньї: тато переконав хлопчика, що життя в концентраційному таборі - лише велика гра. Кого треба «денацифікувати»? Невже українських націоналістів? Чи тих, хто катує цих дітей із поламаними життями, худими шийками і колами під очима?

Є ризик, що Історія жорстоко обійдеться з Петром Порошенком. Справді, невипадково після того, як він п’ять років опирався Путіну, як його змушували до переговорів у Мінську і як на цій хвилі було створено армію нової України, він має за наступника неймовірного молодого чоловіка, який розпочав кар'єру як клоун, а тепер завдяки відвазі, героїзму, стратегічній і політичній передбачливості опинився в ролі українського Черчилля. Однак колишній президент — гарний гравець.

Ми зустрічаємося з ним на вулиці Л., за собором в історичному центрі Києва. Тут штаб батальйону, який він спонсорує (я наголошую, саме «спонсорує», бо тепер українське законодавство забороняє олігархам, нехай навіть колишнім президентам, командувати підрозділами). Ми проводимо разом день, їдучи за Бучу, в напрямку білоруського кордону, у північну зону, де російська армія, відступаючи, знищила цілі села (і я кажу «російська армія», а не «чеченські ополченці» або «сирійські найманці»). Мені жодного разу не випадає заскочити колишнього президента на прискіпуванні до його славетного наступника. І жодного разу за цей довгий день я не побачив, щоб він порушив патріотичний пакт, укладений у перший день війни з Зеленським. Це теж красиво. Ця національна єдність теж на славу України. Якщо великі доростають до висоти смиренних, якщо в «колишніх» не менше твердості духу й характеру, ніж у тих, хто бере владу, це є доказом того, що народ підіймається і що попри всі майбутні випробування, на нього чекає перемога.

Про Бучу говорили скрізь. Про Бородянку — менше. Однак свідчення звідти (тридцять кілометрів північніше, за двома зруйнованими мостами, наприкінці стражденного шляху, який селяни називають дорогою смерті) так само промовисті. Багатоповерхівка, розрізана навпіл ракетою. Ще одна, від якої лишилася купа будівельного сміття. Сьогодні вранці рятувальники в жовтих жилетах, здіймаючи хмару пилюки, витягують звідти тіло дитини, яка відучора припинила подавати ознаки життя… Квартира, яку, щойно прибувши, реквізували солдафони. Покидаючи її, вони не хотіли лишати по собі нічого живого і на прощання кинули гранату…

Підвал, звідки було чутно, як вони жеруть, співають, сваряться, грають на акордеоні, грабують, ґвалтують, бенкетують і куди (адже «українці - щури», і їх потрібно було душити, як щурів), кинули ще одну гранату… Безголове тіло, покрите чорним поліетиленом…

Імпровізовані ясла, де діти зниклих можуть спати, лише притуляючись одне до одного, тремтячи від страху й холоду, кажучи, що досі уві сні чують крики п’яних солдатів, що стріляють у повітря, вночі. Хрипке гавкання собак, що шукають своїх господарів… Жаровні, як на Майдані, куди люди приходять за супом від гуманітарних організацій. Повсюди запах сміття, бензину, паленого ганчір'я. А далі, посеред центральної площі, бронзова статуя великого письменника, совісті України, Тараса Шевченка. Йому в шию випустили ракету, і наполовину відірвана голова нахилена, ніби ось-ось впаде. Але ні, вона тримається і, розвернута обличчям до обгорілих будівель, продовжує втілювати силу духу.

Однак якщо існує шкала всього поганого, то найвищий її градус все ж не тут. Їдучи назад до Києва дорогою, розмоченою дощами, які стали проливними, ми повернули на південний захід, годину їхали, не знаючи, куди саме, і під кінець дня опинилися в Андріївці. Це вже не місто, а село. Ані в ньому, ані поблизу — жодного об'єкта, який мав би не те що воєнне, а бодай економічне значення. Це було бідне село, яке не становило глобального чи конкретного інтересу, ледь позначене на картах, забуте богами та людьми.

Ось перебіг подій, відтворений за розповідями місцевих мешканців. Приходить російська колона, займає тут будівлі, влаштовує собі штаб і зручне життя. Просидівши багато днів без наказів, вона розуміє, що справи Кремля пішли кепсько і ці підрозділи незабаром відправлять на Донбас. Як і в усіх розбитих і боягузливих арміях, одна група зривається з котушок. Рубати. Бити. Розстрілювати впритул. Грабувати мертвих. Порпатися серед завалів. Ми вбиватимемо цих покидьків. Вони за все заплатять. Від цього моменту колективного покарання залишився втрачений номер солдата, покинуті пайки і чоботи, бо в убитого українця він забрав тепліші. Звісно, ​​не варто порівнювати непорівнянне. Але ця невблаганна жорстокість проти мирних жителів, коли чесна війна програна й охоплений божевіллям загін перед виходом на новий фронт мститься заручникам, які потрапляють до його рук — французам це може видатися знайомим. Дивізія СС «Рейх», викликана на Нормандський фронт, перш ніж туди вирушити, влаштувала масові вбивства мирного населення в Орадур-сюр-Глан.

Скоро настає комендантська година. У Києві мертво. Жодного перехожого. Жодної автівки. На кожному перехресті блокпост, контрольований юнаками, які стріляють без вагань і знають, що зараз скрізь подвійні агенти. На щастя, ми зустрілися з нашими рибалками. Вони знають пароль. Перш ніж посадити нас на поїзд до Львова, а звідти в Польщу, їм вдається провести нас на Майдан, де все починалося і де під колоною з архангелом Михаїлом відбуваються останні зустрічі. Тут Тетяна Кучер, колишня мер Українки, а зараз — голова потужної НДО, що надає підтримку переселенцям. І син чоловіка, який вижив у Бабиному Яру.

Сьогодні у Франції вибори, і він нагадує нам, що крайні праві тут набирають вдесятеро менше голосів, ніж у Парижі. А потім, коли настає час остаточно повернутися до машин, на темній площі нізвідки, немов привид, з’являється вона: з непокритою головою, в чорному пальті до п’ят, досі дуже білява, з дуже ретельно заплетеними косами і в супроводі простого охоронця, який несе парасольку. Це колишня муза Помаранчевої революції Юлія Тимошенко. Невже вона тут справді випадково? Або цей збіг обставин трапився з легкої руки нашого друга Сергія? Ми згадуємо нашу першу зустріч на цьому ж місці, вісім років тому, наступного дня після її звільнення з харківської в’язниці, куди її запроторив український поплічник Путіна. Потім нашу останню зустріч, п’ять років по тому, на цьому ж місці, у вечір мого знайомства з людиною, яка неодмінно затьмарить її і яка втілює кольори вільної України в очах світу, Володимиром Зеленським. Початок і кінець оповідання. Час прискорюється, коли після революції настає війна, летять голови і Фортуна змінює напрямок. Люди минають. Але великі народи залишаються. І залишається сила Європи, чий найтрагічніший, найжорстокіший і найшляхетніший театр я покидаю тут. Слава Україні!

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