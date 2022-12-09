Как заставить Путина заплатить Украине 9 декабря, 09:03 Эксклюзив НВ Путин должен заплатить (Фото:REUTERS)

Поскольку конца войне не видно, приоритетом является заставить Путина заплатить за войну, которую он начал

Врагом Украины является Россия, но ее союзники сталкиваются с политической и финансовой усталостью, поскольку на то, чтобы остановить Путина, уходят миллиарды.

Беспокойство вызывает тот факт, что Палата представителей США теперь контролируется республиканцами, а некоторые члены против того, чтобы «послать еще хоть один пенни» на военные усилия Украины. Есть также небольшие трещины в европейской солидарности, возникшие во время недавнего официального государственного визита французского президента Эммануэля Макрона в Белый дом. Макрон в частном порядке призвал Украину к переговорам с Кремлем и публично призвал президента Джо Байдена поговорить с Путиным. Байден согласился сделать это в том случае, если Путин готов положить конец вторжению. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сразу же отверг это.

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Поскольку конца войне не видно, приоритетом является заставить Путина заплатить за войну, которую он начал. «Большая семерка» и союзники заморозили примерно $350 млрд в резервах Центрального банка России после вторжения и ищут еще миллиарды в офшорных активах, принадлежащих российским олигархам. Все эти средства должны быть законно конфискованы, а затем направлены на финансирование победы Украины над Москвой и на оплату восстановления страны.

«Агрессивная война России причинила Украине большие убытки без уважительной причины, — написал экономист, советник и российский эксперт Андерс Аслунд в Kyiv Post. — Украине и ее западным друзьям необходимо серьезно отнестись к выплате Россией военных репараций. Страны, которые держат эти резервы, должны, во-первых, объявить, сколько они держат, а во-вторых, издать закон о конфискации этих средств и ограждении их для восстановления Украины. И украинское правительство должно сделать это своим главным требованием».