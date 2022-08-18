«Референдумы» и попытки аннексии украинских территорий: как помешать? 18 августа, 13:43

В условиях продолжающейся полномасштабной агрессии России против Украины важное значение имеют конкретные события, изменяющие как ход войны, так и геополитический контекст вокруг нее

Решение российских властей организовать в ближайшее время так называемые «референдумы» на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, свидетельствует о намерении Кремля, во-первых, зафиксировать промежуточные территориальные достижения по результатам российской военной кампании против Украины, во- вторых, использовать это для возможного одностороннего временного прекращения огня и предложения для Запада по проведению переговоров по новой международной архитектуре безопасности.

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Курс на аннексию временно оккупированных территорий доказывает международному сообществу то, что настоящей целью путинского режима в так называемой «специальной военной операции» является не «демилитаризация», «денацификация» и «деНАТизация» Украины, а полное поглощение украинской территории, уничтожение украинской независимости, государственности, идентичности.

Очевидно, история с «референдумами» 2022 года пройдет по сценарию, похожему на «крымский референдум» 2014 года, поскольку, встретив массовое сопротивление украинских граждан, Россия не смогла провести ни военный, ни псевдоправовой блицкриг. Однако в случае практической реализации инициативы по аннексии новых временно оккупированных территорий Кремль попытается навязать объединение «крымской» и «юго-донбасской» проблематики в одно досье, чтобы таким образом снять с повестки дня будущих возможных переговоров вопрос дилеммы между возвращением российских войск или на границы 23 февраля 2022 года, или 20 февраля 2014, или 24 августа 1991 в пользу последнего варианта.

Следовательно, и ответ Украины и международного сообщества относительно «референдумов» 2022 года должен базироваться на принципах и уроках Крыма. В этом плане важно для украинской стороны четко артикулировать международным партнерам и союзникам такой системный базовый подход уже на следующем саммите «Крымской платформы». В целом этот форум следует использовать для координации позиций и дальнейших совместных действий как до референдумов, так и после них, если они все же состоятся. В этом тексте мы сосредоточимся именно на дипломатических шагах. В то же время, признаем важность успешных действий ВСУ на фронте для минимизации рисков подобных российских инициатив по аннексии украинских территорий.

Среди ключевых дипломатических действий, которые могли бы сопровождать проблематику «референдумов», следует рассмотреть следующие :

История с «референдумами» пройдет по сценарию, похожему на «крымский референдум» 2014 года

— фиксация в заключительном документе саммита «Крымской платформы» четкой общей позиции по осуждению намерений РФ провести незаконные «референдумы» на временно оккупированных территориях на Донбассе и Юге Украины, признание незаконными и противоправными любых результатов и принципиальной готовности к введению новых мощных комплексных санкций, которые бы, учитывая намерения России и дальше разрушать архитектуру европейской безопасности, действительно стали бы адскими для Кремля и сняли бы наконец табу с отдельных сфер (включали полный аналог действующего «крымского санкционного пакета» для незаконно аннексированных территорий) и дополнительные индивидуальные и экономические санкции в отношении России и стран, признающих результаты так называемых «референдумов» и последующих политических решений России по аннексии южно-донбасских территорий Украины;

— в случае фиксации процессов подготовки референдумов и незаконной аннексии проработать с Венецианской Комиссией и, возможно, БДИПЧ вопрос одобрения совместного вывода о незаконности запланированных действий;

— обратиться к США относительно обновления «Декларации Помпео», фиксирующей долгосрочную позицию непризнания факта аннексии Крыма Российской Федерацией, с целью распространения такой позиции на новые незаконно аннексированные территории, а также призвать страны Группы Семи, ЕС и НАТО одобрить аналогичные политические заявления;

— скоординировать со странами-партнерами организацию публичных вызовов послов России во внешнеполитические ведомства для объявления демаршей относительно противоправных действий по аннексии украинских территорий, а также объявления соответствующих совместных заявлений в рамках институтов ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза, НАТО, Группы Семи, а также других международных и региональных площадок;

— инициировать заседание Совета Безопасности ООН до и после проведения Россией «референдумов» на оккупированных территориях с целью публичного осуждения действий путинского режима по противоправной аннексии украинских территорий;

— учитывая гарантированное блокирование россией решения СБ ООН с использованием права вето, вынести вопросы референдумов на специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН с принятием соответствующей резолюции, а также скоординировать с западными союзниками, по меньшей мере из круга стран-участниц «Альянса демократий», широчайшее использование площадки ежегодных общеполитических дебатов на пленарной сессии ГА ООН в сентябре для осуждения действий путинского режима;

— активно использовать факт проведения россией противоправных «референдумов» для повышения количества и расширения номенклатуры предоставления Украине тяжелых вооружений, самолетов и танков, систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также усиления санкционного давления, включая санкции против российского энергетического комплекса и ужесточение визового режима для граждан России;

— адекватным и стратегически верным решением союзников на очередную противоправную аннексию украинских территорий стало бы безотлагательное предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО или практическое рассмотрение вопроса принятия Украины в члены НАТО по «формуле Расмуссена».

Проблема референдумов требует активной наступательной позиции украинской дипломатии и наших союзников как на этапе их подготовки для возможного предупреждения, так и на этапе после их проведения для максимизации степени наказания ответственных за это международное преступление.

При этом следует учитывать, что вопросы аннексии чужих территорий и изменения государственных границ чувствительны для многих стран мира, в том числе симпатизирующих россии, или придерживающихся нейтралитета в вопросе введения санкций против страны-агрессора. И эту чувствительность следует использовать по максимуму для усиления глобального давления на преступный путинский режим и его устранения.

И, безусловно, самым эффективным способом перечеркнуть все планы захвата Кремля может стать динамичное изменение линии фронта в пользу Украины благодаря неотложным и достаточным поставкам оружия украинским Вооруженным Силам.

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