Быстрой победы не будет 27 апреля, 13:34 Цей матеріал також доступний українською

Россия будет испытывать Украину на выживание. Посему нужно коренным образом перестраивать экономику, чтобы выжить

Говоря о выживании и развитии нашей экономики, впору вводить понятие «милитаризованная экономика», или экономика военного времени.

Почему?

Потому что война с Россией не закончится, пока РФ будет существовать у наших границ. Любое перемирие с ордой будет временным, и это будет скорее временное прекращение огня. Россия не оставит попыток дестабилизировать Украину, разрушить работающие предприятия, прежде всего ВПК, энергетику, транспортную и другие типы инфраструктуры. Инвестиций в условиях военных угроз мы не получим, пока не создадим комплексную безопасность для граждан и инвесторов. Западная финансовая помощь на восстановление экономики будет ограничена. И сконцентрируется вокруг восстановления инфраструктуры (транспортной, жилой). Распределение средств будет в руках доноров, основными подрядчиками станут компании из западных стран.

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Рассчитывать мы сможем только на себя и другого варианта, кроме как развивать милитаризованную экономику, у нас не будет.

Что такое милитаризованная (военная) экономика?

Военная экономика, или экономика военного времени — это совокупность непредвиденных обстоятельств, принятых современным государством для мобилизации своей экономики на военное производство. Ключевым признаком экономики военного времени является централизованное планирование. Изучив опыт восстановления стран после войны, смотрю на опыт стран с военной экономикой, и здесь один из самых ярких примеров — США. И хотя на территории США боевые действия во время Второй Мировой войны не велись, Штаты были ярким примером милитаризованной экономики.

В то время у США была плановая экономика и самый быстрый экономический рост в истории страны. Стратегические ресурсы проводились в количествах, установленных в Вашингтоне, и распределялись между конечными пользователями государственных чиновников, которые заседали в Совете по военному производству. Ключевые цены и заработная плата регулировались, а не отдавались на откуп рынкам. Подавляющее большинство инвестиций направлялось, финансировалось и в основном принадлежало федеральному правительству. Тысячи частных предприятий, не выполнявших инструкции планировщиков, были просто переданы правительству, включая некоторые из крупнейших корпораций страны, таких, как Montgomery Ward. В США между 1938 и 1944 годами безработица сократилась примерно на 10 млн человек. В то же время рабочие перешли от менее продуктивной деятельности (особенно в сельском хозяйстве) к продуктивной работе в промышленности.

Милитаризованная экономика — это временное явление

Экономика США с 1940 по 1950 возросла втрое:

— 1940 — 103 млрд

— 1941 — 129 млрд

— 1942 — 166 млрд

— 1943 — 203 млрд

— 1944 — 224 млрд

— 1945 — 228 млрд

— 1946 — 228 млрд

— 1947 — 250 млрд

— 1948 — 275 млрд

— 1949 — 273 млрд

— 1950 — 300 млрд

Если вернуться в Украину, мы, конечно же, понимаем, что Украина и США находятся в разных статусах и с разной ресурсной базой. Но что мы можем извлечь из опыта прошлого:

1. Милитаризованная экономика — это плановая экономика, где все ресурсы в государстве (и государственные и частные) подчинены единому плану на достижение единой цели — победы.

2. Милитаризованная экономика не является демократической. Банально нет времени на плюрализм и демократию. Цена вопроса — жизнь и выживание.

3. Нам нужно иметь жесткий антикризисный план, предусматривающий решение важнейших задач:

— Обеспечение армии необходимыми ресурсами (оружие, боекомплекты, топливо, логистика, питание, медицина, тыловое снабжение).

— Работающая на победу экономика — ставка на ВПК, госзаказ оборонных современных систем, создание экосистемы оборонных инноваций с государственным финансированием, обеспечение критическими материалами. Работающая транспортная и энергетическая инфраструктура.

— План обеспечения жизни граждан — система безопасности, обеспечение продовольствием, работой, повышением квалификации.

Зная, что сейчас начнется вой поклонников либеральной экономической модели, сразу отвечу.

Те модели, которые работают на растущей экономике, не работают в кризисные периоды. Различные вызовы требуют разных подходов и решений. Именно этот подход позволил странам — «азиатским экономическим тиграм» стать экономически успешными в то время, когда они пребывали, а некоторые и сегодня пребывают в состоянии войны.

Важно заранее между собой договориться, что милитаризованная экономика — это временное явление. До момента устранения внешней опасности. Что не исключает необходимости уже сегодня иметь стратегию экономического развития с построением экономики 4.0 вместо разрушенной индустриальной экономики времен СССР. А дальше строим счастливое либеральное общество!

Но сначала — победим!

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