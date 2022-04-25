Германия и Япония больше не в топ-5 антилидеров по выходу компаний из РФ 25 апреля, 19:31 Цей матеріал також доступний українською

Пока выходные поставили на паузу выход компаний, подвел итоги динамики за последние недели по странам

Картина выглядит неплохо. Сейчас список антилидеров таков: Китай (сейчас в России остаются работать 38 крупных компаний, а две недели назад таковых было 42), США (25/22), Франция (20/28), Индия (16), Австрия ( 11). Германия и Япония вообще успели выйти из топ-5 антилидеров. И это при том, что исследователи Yale School of Management постоянно пополняют список новыми позициями.

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Положительная тенденция будет продолжаться, поскольку многие компании вынуждены идти на новые санкции. К примеру, одна из крупнейших нефтесервисных компаний Halliburton может разорвать часть контрактов уже к 15 мая из-за последнего пакета санкций, который блокирует возможность экспортировать, реэкспортировать и перемещать некоторое оборудование в России.

И санкции будут только расти. На выходных стало известно, что США и ЕС ищут возможности, как болезненнее ударить по основному козырю Путина — российской энергетике. Сейчас на столе переговоров три варианта ограничения импорта нефти агрессора в Европу: эмбарго, установление предельной цены и механизм оплаты для удержания дохода, который Россия получила с начала войны в Украине.

Конечно, Россия ищет возможности обходить санкции

Конечно, Россия ищет возможности обходить санкции. Например, у агрессора уже подготовили перечень товаров, запрещенных для импорта санкциями, но которые Россия хочет разрешить ввозить контрафактом (как обычно, Кремль не называет вещи своими именами, поэтому это называется «параллельный импорт»). В список таких товаров попали автомобили Tesla и Jaguar, девайсы Apple и Samsung, консоли XBox и Play Station и десятки других брендов.

Впрочем, это еще не гарантия, что план агрессора не провалится, как и многие предыдущие. К примеру, уже сейчас из-за санкций в бельгийском порту застряли 8 тыс. люксовых автомобилей, предназначенных для российского рынка. Не факт, что другие страны захотят помогать России обходить запреты, учитывая возможные последствия вторичных санкций.

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