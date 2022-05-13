Как долго путинская Россия сможет финансировать войну в Украине? 13 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Не природный газ, а именно экспорт нефти и нефтепродуктов дает РФ более 70% от всех энергетических доходов

Война будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято нефтяное эмбарго против РФ. Как известно, Венгрия блокирует нефтяное эмбарго, которое должно стать ключевым элементом шестого пакета санкций. И даже если удастся снять вето, в пакете санкций говорится, что поставки сырой нефти из России должны прекратиться в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — до конца 2023 года. Вот вам и временной отрезок, в течение которого российская нефть будет идти на европейские нефтеперегонные заводы. То есть, война будет продолжаться не три месяца и не шесть. Это будет долгая история.

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Российская экономика зависит от экспорта энергоносителей. Не природный газ, а именно экспорт нефти и нефтепродуктов дает РФ более 70% от всех энергетических доходов. Если быть точным, то экспорт природного газа приносит 22% от всех энергетических доходов, уголь — около 7%, а 71% - экспорт нефти и нефтепродуктов.

Значительная часть нефти экспортируется через порты Азовского и Черного моря. В том время, когда Украина потеряла свой морской экспорт и импорт — около 60%, РФ продолжает без всякого перерыва экспортировать нефтепродукты в страны ЕС, Африки и в отдаленные страны Азии — Индию, Китай. Только в апреле из портов Черного и Азовского морей РФ экспортировала около 11 млн тонн нефти. Всего в течение месяца через проливы Босфор и Дарданеллы прошло 182 танкера с российской нефтью и нефтепродуктами (около 50 танкеров в неделю).

Почему санкции против судов под флагом РФ не сработали и не могли сработать? В санкциях были оговорки: запрет не касается импорта энергетических (нефть, дизельное топливо, мазут, бензин) и продовольственных товаров. Поэтому задача — найти пути, чтобы ЕС наложил эмбарго не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты, которые составляют примерно треть сырой нефти.

У России небольшой танкерный флот — это маленькие танкеры вместимостью от 4-х до 7-ми тысяч тонн нефти. Основную часть перевозок выполняет танкерный флот Греции (ей принадлежит один из наибольших танкерных флотов в мире: один танкер может перевезти около 150 тыс. тонн нефти). Греки будут сильно сопротивляться нефтяному эмбарго в отношении российской нефти, потому что им придется поставить на прикол свои десятки танкеров, уволить людей, не получить доходов. Тут надо или компенсировать убытки Греции, или найти другое применение танкерам, которые перевозят российскую нефть. Иначе в греческой экономике будут серьезные проблемы.

Сегодня цель РФ — отрезать Украину от моря фактически достигнута

Из Новороссийска вывозят не только российскую нефть, но и казахскую. Поэтому возникает проблема при введении санкций: как понять, где чья нефть? Возникает вопрос: какую политику выстраивать в отношении Казахстана. С одной стороны, власть Казахстана официально не поддержала агрессию России против Украины. С другой, казахская труба — Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) — идет через территорию РФ, это 1100 км из 1511 км трубы. Он управляется российской подсанкционной компанией Транснефть, она имеет долю 24% в КТК, получает дивиденды, кроме того — РФ получает в бюджет таможенные платежи от экспорта этой нефти.

Теперь — о том, какая ситуация сложилась вокруг морских портов Украины. Забрать украинские порты и получить выход к морю — стратегическая цель РФ. И на сегодня, можно сказать, что цель отрезать Украину от моря достигнута. Два порта захвачены в Азовском море, третий порт — в Херсоне. Заблокирована работа Николаевского порта, а также простаивают все порты в Одесской области. Таким образом в Украине остались только речные порты Дуная — Рени и Измаил.

Румыния уже начала отгрузку украинского зерна, в Болгарии заявили, что готовы экспортировать украинское зерно, но проблема в том, что ближайший железнодорожный путь в эти страны идет через мост через Днестровский лиман, который Россия повреждает ракетами. Есть еще один обходной путь — севернее Днестровского лимана, который проходит по территории Молдовы рядом с Приднестровьем.

Украинское зерно покупала в том числе продовольственная организация ООН — Food and Agriculture Organization (FAO), которая распределяла зерно нуждающимся странам. Россия, как и Украина, — на одной ступеньке в рейтинге крупнейших экспортеров зерна. И поэтому РФ выгодно, чтобы украинский экспорт зерна остановился. Эта ситуация неизбежно приведет к повышению цен на зерно на мировых рынках, и РФ как один из крупнейших экспортеров зерна, на этом заработает. Либо она остановит экспорт зерна и устроит миру продовольственный шантаж.

Турция не поддержала запуск в Черное море через пролив тральщиков НАТО для разминирования. Было бы логичным ввести постоянную минную группу НАТО в Черное море из Средиземного для разминирования моря и разблокирования экспорта украинского зерна, но Турция не пропустила их. Мотивировала это тем, что это может привести к разгоранию войны в Черном море.

Вот такую ситуацию имеем на сегодня.

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