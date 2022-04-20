Как коммуницировать о войне в глобальном мире бизнеса? 20 апреля, 18:14 Цей матеріал також доступний українською

Как эффективно общаться с зарубежными партнерами о войне так, чтобы удержать бизнес в Украине? Несколько советов и наблюдений от крупнейшей украинской ІТ-компании

В портфолио украинского ІТ-бизнеса 99% заказчиков услуг за рубежом. Это бизнесы разных размеров, разных индустрий, самых разных стран со всего мира. Война в мирной стране с колоссальным ростом ІТ-индустрии стала шоком для большинства наших зарубежных партнеров. Коммуникация, которую нам пришлось проводить с каждым из них и которую до сих пор проводим — уникальный опыт. Им я и хочу поделиться.

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География реакции на войну

За годы работы с бизнес-партнерами из разных уголков мира мы наработали четкие подходы в работе с каждым из них, учитывая культурные особенности, корпоративные подходы, специфику бизнеса и т. д. Мы научились работать с целенаправленным североамериканским бизнесом, который имеет многолетнюю культуру менеджмента и собственных правил, мы понимаем важность доверия и family-like культуры ведения бизнеса на Ближнем Востоке, мы умеем работать по четким правилам иерархичности бизнес-партнеров в Азии, мы разделяем подходы и соблюдение договоренностей с партнерами в Европе.

Реакция наших клиентов на войну в Украине была очень разной, и это особенно интересно наблюдать в географическом разрезе.

Наиболее обеспокоенными ситуацией в стране оказались американские партнеры — очевидно, Америка сегодня является важным партнером Украины, американские СМИ наиболее активно освещают все события.

Европейские партнеры оказывают огромную поддержку, возможно, именно из-за географической близости войны и большого количества украинских людей сейчас у них.

Ближний Восток и Азия — с партнерами этих стран имеем противоположную ситуацию. Сдержанные запросы о ситуации в стране или полное отсутствие реакции и коммуникация с нами — только в контексте бизнеса. Похоже, что здесь ситуация зависит также и от позиции страны — в медиа этих стран война России против Украины освещается гораздо меньше.

Если говорить о партнерах в разрезе индустрии занятости, то здесь также видим определенные особенности. Наиболее чувствительны компании, работающие в финансовой сфере — именно партнеры этой индустрии больше всего заботились о релокации команд за границу.

В общем, всех наших партнеров можно разделить на несколько типов, учитывая их реакцию на войну в Украине:

— те, кто просит о релокейте ІТ-команд из Украины за границу в целях безопасности;

— те, которые продолжают с нами работать в существующих украинских локациях, но нуждаются в детальных планах и дальнейшем расширении за рубежом;

— те, которые продолжают работать в существующих украинских локациях и планируют расширяться активно в Западной Украине.

Бизнес — это, прежде всего, цифры. Несмотря на многолетнее сотрудничество и лояльность к вендору, бизнесам важно понимать, что будет дальше, а задача исполнителя — адаптироваться к новым условиям и правильно прокоммуницировать свои производственные возможности.

Многоуровневая коммуникация

С войной невозможно свыкнуться, с ней не хочется мириться. Война — это непредсказуемость. Мы не можем пока мгновенно остановить войну, мы не можем пообещать ее завершение через неделю, однако можем максимально маневрировать и приспосабливаться к событиям, и интенсивно коммуницировать о том, что с нами происходит. В период кризисов и особенно войны, коммуникация является одним из важнейших инструментов. С помощью правильных месседжей можно удержать бизнес, успокоить клиентов, помочь работникам, усилить перестройку процессов, донести нужную информацию в нужное время.

Происходящее в Украине будет иметь большое влияние также и на мировую индустрию технологий

Чтобы коммуникация была эффективной, важно настроить ее комплексность. Мы в компании выделили следующие уровни кризисной внешней коммуникации с клиентами:

— Общая коммуникация по работе компании. Это официальные обновления от имени компании, начиная от позиции по войне в течение первых дней, к информации, касающейся компании в целом — уровень вовлеченности работников, статус по релокейту работников в безопасные локации или за границу, количество активных проектов, планы на ближайшие недели и т. д. Такие апдейты предоставляются клиентам ежедневно, чтобы они понимали общую картину деятельности бизнеса в тот или иной период.

— Индивидуальная коммуникация по поводу статуса клиента и его команд и проектов. Это работа руководителей направлений или деливери менеджеров, руководителей проектов непосредственно с клиентами, с которыми они работают и имеют теснейший контакт. Такая коммуникация предполагает предоставление информации, наиболее релевантной тому или иному клиенту — в частности, статусы по проектам. Статусы дают лучшее понимание того, как все является состоянием на данный момент и могут дать возможность предугадать любые задержки или проблемы в плановой работе в ближайшие недели-месяцы. Для всех клиентов мы готовим ежедневные отчеты по статусам проектов, а также отчеты по работникам — их местоположение, релокейт, производительность труда на тот или иной день, статус команды. Это было особенно спасительным и нужным в первые две недели войны, когда проходил релокейт работников с востока страны на запад.

— Стратегическая коммуникация о потенциальных рисках и бизнес-планах. В нашем случае это планы по потенциальным рискам и путям их избегания. Такие планы долгосрочны, готовим их на 2−6 месяца вперед. В период войны, 2−6 месяцев это уже очень большой срок планирования. Цель таких отчетов — учесть все возможные риски и иметь план реакций на них. Отчеты также включают проработанные возможные сценарии развития работы по проекту, в том случае, если будут какие-либо риски со стороны команды или работников.

Несмотря на настроенную систематическую коммуникацию, много моментов и проблем с которыми мы столкнулись впервые — это и нежелание по разным причинам некоторых работников эвакуироваться с горячих точек, это и невозможность перевезти целые команды за границу по требованию клиентов, ведь мы работаем в рамках украинского законодательства. Нам удалось убедить не одного клиента продолжать работать с украинскими командами здесь и сейчас, и все благодаря честной, откровенной коммуникации со стороны компании и чрезвычайным усилиям работников.

Украинские войска показали миру свою храбрость, украинцы показали миру свое единство через объединение всей нации. А украинские программисты показали зарубежным партнерам чрезвычайно высокий уровень производительности, потому что понимали, насколько важно сейчас поддерживать экономику Украины. Мы имеем большое количество случаев, когда наши работники работали с бомбоубежищ, во время переездов, а также во время обстрелов в Киевской области и в Харькове. Это невероятные истории, в которые сложно поверить. Здесь каждый защищает свой фронт. Кто-то сражается на передовой с автоматом в руках, а другие в тылу обеспечивают функционирование экономики.

Уроки войны

Из-за пандемии COVID-19 бизнесы стали более гибкими, маневренными, мир технологий пережил незаурядный подъем, а рынок труда и работы будущего — переосмысление. Чему научит нас война — еще рано предсказывать, но могу сказать с уверенностью — нас ждет глобальный тренд на краткосрочное планирование.

Если бизнесы планировали свое развитие на несколько лет вперед от 3 до 5, усиливая тактическими планами на меньший срок, то бизнес будет планировать свою работу на еще меньшие отрезки времени — на месяц, на квартал, на год. Чем больше перемен и неуверенностей с нами происходят, тем больше сокращается период, в пределах которого мы можем что-либо прогнозировать. Мы уже видим, что тактику краткосрочного планирования берут на вооружение не только украинские бизнесы, но и глобальные, и это, возможно, станет глобальной тенденцией. Война России против Украины лишь показала, как стабильный мир переворачивается с ног на голову. А после войны нас может ожидать усиление глобального экономического кризиса, начавшегося еще во время пандемии.

Происходящее в Украине будет иметь большое влияние также и на мировую индустрию технологий. К примеру, мы уже сейчас видим, как наши клиенты и многие другие мировые компании закрывают работу и останавливают ведение бизнеса с Россией и Беларусью. Суммарно, ІТ-специалисты в Украине, России и Беларуси достигают 700−800 тыс. Это большая часть рынка талантов, который и так сталкивается с постоянной нехваткой кадров. Утрата либо частичная утрата таковой части рынка создаст эффект бабочки — будет иметь огромное влияние на технологическую индустрию и ее прогресс. Этот эффект даже сейчас становится заметным, и, как прогнозируют эксперты, уже в мае мы увидим это четче.

Мы ежедневно получаем уведомления от наших клиентов о прекращении работы в России и Беларуси — от сотрудничества с талантами в этих странах до закрытия своих представительств или офисов, а также прекращения работы сервисов или продуктов. Один из наших партнеров в Германии собрал на гуманитарные нужды и нужды украинской армии в первые дни войны $16 млн среди работников, еще один немецкий клиент отдал весь свой офис в Румынии для поселения беженцев, а клиент в Нидерландах арендовал для украинцев целый гостиничный комплекс. И таких историй очень много. То есть наши клиенты поддерживают нас не только продолжением существующего бизнеса, но и новыми расширениями команд и проектов, а также благотворительными взносами в благотворительные фонды и фонд помощи ВСУ.

Сегодня мы, как и вся Украина, приятно удивляемся собственным возможностям, восхищаемся людьми вокруг и благодарим за невероятную поддержку миру и мировому бизнесу в частности. В единстве — сила!

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