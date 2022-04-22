Лукашенко в рабстве Кремля. Что грозит Беларуси 22 апреля, 14:14

Сейчас Путин увяз в Украине. Однако он еще раз может обратить свое внимание на полномасштабный военный захват Беларуси

Оказывается, Украина — не единственная страна, куда Россия в последние годы планировала вторжение. Летом 2020 года Россия предположительно разработала детальный план вторжения и оккупации Беларуси согласно информации, предоставленной украинской военной разведкой.

Видео дня

«После фальсификации президентских выборов в Беларуси, Российская Федерация разработала план вторжения и подавления народных протестов», — говорится в заявлении, которое 19 апреля опубликовало Главное разведывательное управление Минобороны Украины. В подтверждение своего заявления украинская разведка опубликовала секретный российский военный документ, в котором излагается обоснование и план вторжения в Беларусь.

В документе отмечается, что ситуация в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года «продолжает оставаться напряженной». Говорится, что лидер оппозиции Светлана Тихановская ведет из Литвы «подрывную деятельность» и утверждается, что «противник …проводит широкомасштабную информационную кампанию для достижения формирования в западном обществе единых взглядов и полной поддержки действий руководства по насильственной смене „режима“ в Беларуси». В документе утверждалось, что если не удастся предотвратить «расширение масштаба вооруженных конфликтов», то «Россия может быть втянута в Европейском континентальном районе в региональную или полномасштабную войну с НАТО».

В документе изложен «план перегруппировки формирований и воинских частей Первой танковой армии в район выполнения задачи» для вторжения в Беларусь. Согласно плану, войска будут развернуты «под прикрытием участия в совместных учениях с вооруженными силами Республики Беларусь».

Независимая проверка достоверности информации, обнародованной Украиной, не проводилась. Если говорить точнее, то украинская разведка утверждает, что полномасштабное вторжение в Беларусь было вполне реальной возможностью летом 2020 года, менее чем за два года до того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение на Украину.

Путин, без единого выстрела, получил все, что хотел в Беларуси

Наличие российского плана вторжения в Беларусь вполне правдоподобно, учитывая напряженное состояние отношений между Москвой и Минском в перед президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года. В отличие от сегодняшнего тесного стратегического альянса между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в 2019 году и в первой половине 2020 года в отношениях существовала значительная напряженность.

Столкнувшись с санкциями и пытаясь удержать падение экономики, Путин сократил российские субсидии и экономическую помощь Беларуси. Москва также оказывала давление на Беларусь с целью добиться ряда уступок, таких как размещение на ее территории новой российской военной базы, более глубокую интеграцию вооруженных сил страны, и принятие возрожденного проекта экономической интеграции, который фактически положил бы конец белорусскому суверенитету.

Со своей стороны, Лукашенко этим усилиям сопротивлялся и пытался наладить отношения Минска с Западом. В начале 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Беларусь с целью «нормализации» натянутых отношений.

Тогда, во время встречи с главой МИДа Беларуси Владимиром Макеем Помпео сказал: «Соединенные Штаты хотят помочь Беларуси построить свою собственную суверенную страну. Наши энергетические компании готовы поставлять 100% необходимой вам нефти по конкурентоспособным ценам. Ваша страна не должна быть вынуждена зависеть от какого-либо одного партнера. Это в — в интересах вашего процветания или безопасности».

В то время были признаки того, что военная разведка России, ГРУ и СВР, были встревожены попытками Лукашенко сохранить белорусскую независимость, пытаясь приблизить страну к Западу.

В следующие два года геополитическая ситуация резко изменилась в пользу Москвы. Жестокое подавление Лукашенко инакомыслия после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года и, как следствие, его отчуждение от Запада, привели к растущей зависимости от Кремля. Похоже, это отменило необходимость полномасштабного российского вторжения в Беларусь.

Путин, без единого выстрела, получил все, что хотел в Беларуси. Лукашенко полностью зависит от Кремля, что позволило России осуществить то, что равносильно «мягкой аннексии» страны. Беларусь стала де-факто продолжением Западного военного округа России. Это позволило Москве расширить свои экономические и политические влияния в стране.

Беларусь также оказалась втянутой в войну Путина против Украины. Хотя Минск еще не предоставил свои войска для вторжения России в Украину, Лукашенко позволил России использовать Беларусь как плацдарм для российских войск. Таким образом, Путин смог наносить авиаудары по украинским городам с белорусской территории.

Эта вспомогательная роль в конфликте вызвала опасения, что доминирующее положение России в Беларуси может оказаться под угрозой. Общественность Беларуси решительно выступает против войны на Украине. В стране начали действовать «рельсовые партизаны», а сотни белорусов присоединились к добровольческим батальонам, сражающимся на стороне Украины. По мере продолжения войны вероятность внутренней дестабилизации в Беларуси может значительно возрасти.

На данный момент Путин увяз в Украине. Тем не менее, он еще раз может обратить свое внимание на полномасштабный военный захват Беларуси, если общественное сопротивление белорусскому вмешательству в Украину будет продолжать расти и угрожать подорвать российское влияние. Судя по недавним заявлениям Украины, планы такой операции, возможно, уже существуют.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-канала Мнения НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.