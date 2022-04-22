Удастся ли остановить наступление России на Донбассе 22 апреля, 19:01 Цей матеріал також доступний українською

Враг продвигается только из-за дефицита снарядов у нашей артиллерии

Я побывал во всех крупных городах Донбасса, в том числе на позициях многих наших частей, и на передовой, и в серой зоне. Есть у разных людей много вопросов о том, удастся ли остановить российское наступление.

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Российское командование определило по всему фронту на Донбассе узкие участки, где сосредотачиваются силы для создания преимущества и прорыва. Враг понес большие потери и продвигается очень медленно, от быстрых прорывов украинская армия россиян отучила.

После захвата Кременной в Луганской области российские войска пытаются продавить нашу оборону на Ямполь и на Рубежное. Враг штурмует Попасную, пытается захватить полностью город. Сейчас именно Луганщина под самой большой угрозой, россияне пытаются захватить Рубежное, Попасную, Северодонецк, Лисичанск. Также под ударом Новотошкивское.

На Донбассе большими силами россияне пытаются пробиться под Донецком и в Мариуполе.

На направлении Изюма русские войска пытаются пробиться на Славянск и Барвенково.

Тяжелые бои идут на направлениях Гуляй-поле и Большая Новоселка.

Почему враг в некоторых местах продвигается и удастся ли его остановить?

Наши воины превосходят врага в мотивации, у нас меньше техники, но больше бойцов, наше командование в целом сохраняет управление, наши воины умеют наносить врагу большие потери. Российские войска подобной стойкости не показывают, быстро выводятся из боя, а украинские подразделения упорно бьются неделю за неделей.

Но невозможно долго удерживать рубеж обороны из-за нехватки снарядов для собственной артиллерии. Противник продвигается там, где видит, что по нему нет точной корректируемой и постоянной работы артиллерии. Там, где идут контактные бои, у украинской армии есть преимущество. Там, где в боях мы можем применить хотя бы несколько десятков снарядов на пушку, у украинской армии есть преимущество, и врага отбивают.

Массовый героизм, проявляемый украинскими войсками на фронте, трудно описать

Но когда лимиты на стрельбу меньше потребностей для пристрелки — трудно удержать позиции, и там россиянам иногда удается продавить нашу оборону. Когда бьет враг, но по нему бьют в ответ, люди выдерживают. Не выдерживают, когда длительное время по определенным целям нечем нанести удар. Но наши бойцы уходят и цепляются за новый рубеж. Устойчивость и боеспособность украинских войск, несмотря на все потери, просто поражает.

Трудно даже словами описать массовый героизм, проявляемый украинскими войсками на фронте. Если у подразделения есть опыт, слаженность и управление, они не сдают без жестокого боя ни одного опорного пункта. Да, иногда бойцы отходят, да, бывают проблемы в управлении, но каждый раз это происходит под сильным огнем, и каждую возможность для возвращения позиций пытаются использовать.

Но современная война — это, прежде всего, логистика, логистика и логистика. Логистика — значит не просто иметь нужные вещи вообще где-то, а иметь их вовремя в том месте, где самое тяжелое положение. Для всех и везде не хватит, но важно, чтобы хватило там, где враг пытается прорваться. Завозить всюду, как прежде при СССР, уже не получится, ресурсы имеют цену, и их нужно хорошо распределять.

Нельзя выдвигать претензий к пехоте, если в ее поддержку не поражаются видимые цели. Расследованием это не улучшить, пехота делает все возможное и невозможное и держит фронт в таких условиях, в которых российская армия убегает.

На направлениях главных ударов российских войск нужны боеприпасы, и как только это произойдет, второе наступление Путина на Донбассе будет остановлено.

У нас достаточно людей, достаточно профессиональных воинов, но нам нужно больше снарядов, намного больше, нам нужны дроны для корректировки и профессиональная организация боевой работы в каждом звене.

На Донбассе наши артиллеристы мечтают, чтобы новые пушки, которые нам начали поставлять наши союзники, получили в первую очередь кадровые артиллерийские части с опытными и слаженными расчетами, которые не нужно долго учить. Чтобы не резервисты учились стрелять, нам не нужно количество, нам нужно качество и точность. В комплексе с дронами и средствами коррекции это не только остановит российское наступление — это позволит его разгромить.

Наша армия уверена в нашей победе. Теперь дело в том, как быстро снаряды и системы корректировки окажутся на важнейших участках.

На мой взгляд, российское наступление на Донбассе будет остановлено, и силы для этого у нас уже есть, нужно улучшать логистику. Своим героизмом украинская армия и народ выиграли время, и теперь все зависит от скорости развертывания и качества применения артиллерии и снарядов, поставляемых из стран НАТО.

Текст публикуется с разрешения автора

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