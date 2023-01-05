Информационные операции Москвы. Как Россия попытается расколоть украинское общество 5 января, 15:40 Эксклюзив NV

В течение 2022 года Россия меняла подходы к ведению информационной войны. Чего ждать в 2023-м?

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікація заборонена.

Класика, що спиралася на прагнення частини українців припинити війну на Донбасі «за будь-яку ціну» та позицію «яка різниця», перестала працювати після повномасштабного вторгнення. А з відступом військ агресора з Київщини та Чернігівщини РФ остаточно сконцентрувала зусилля на прихованих інструментах. Популярних теорій змов в українському інфопросторі суттєво поменшало.

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У 2023‑му Росія продовжуватиме роботу у векторах, які показали високу ефективність. Зараз кожен другий користувач українського фейсбуку поширює меседжі, що підсилюють інформаційні операції Росії. Більшість із них працюють на розкол. Чого чекати українцям далі?