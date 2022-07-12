Рискованное решение Путина. Что ждет Россию и мир 12 июля, 20:13 Эксклюзив НВ

Мировоззрение Москвы все больше искажается из-за украинской войны

Нападение России на Украину явно утратило динамику, но интенсивность ее многоаспектной конфронтации с Западом продолжает расти. Российское военное командование объявило «оперативную паузу» на Донбассе после тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск, косвенно признав, что перегруппировка батальонов, которые не были заменены в течение четырех месяцев боев, необходима перед выдвижением на Славянск. Эта неспособность продолжать наступательные операции резко контрастирует со словами российского президента Владимира Путина о том, что «РФ еще ничего всерьез не начинала». Хвастовство Путина лишь незначительно отличается от обычных заверений в том, что «специальная военная операция» проходит в полном соответствии с планом, стратегия которого, если смотреть в ретроспективе, непонятна.

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Попытки возложить вину за войну на коллективный Запад уже стали традиционными в кремлевских нарративах. Но идея о том, что навязанный Западом мировой порядок был окончательно разрушен с первого дня российской военной операции, звучит более противоречиво, чем большинство разглагольствований о многополярном мире.

Путин, похоже, глубоко убежден

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