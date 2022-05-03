Германия постепенно просыпается 3 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Элита Германии начинает понимать — сегодняшние российские руководители мало чем отличаются от нацистских времен Второй мировой войны

Позиция Германии — не ключевая для Украины. Это иллюзия, от которой нужно отказываться. Ключевыми странами являются США, Великобритания. Германия, пока, в этом плане ключевой страной не является, к сожалению. Почему так? Это долгая история, связанная с исторической ответственностью Германии за преступления, совершенные во время Второй мировой войны. Эту ответственность Германия, к сожалению, сфокусировала только на РФ и разве что на Израиле. Германия считает, что другие не пострадали или пострадали настолько незначительно, что об этом говорить не надо. Поэтому она стоит на коленях перед Россией все это время после второй мировой войны.

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Единственное, что, наконец, происходит в позиции элиты Германии — она начинает понимать — сегодняшние российские руководители мало чем отличаются от нацистских времен Второй мировой войны.

То, что они делают в Украине, не отличается от того, что делали нацисты в Украине и в том же Мариуполе. Я недавно увидел цифру, что за эти два месяца в Мариуполе уничтожено большее число гражданских, чем там же за весь период Второй мировой войны немцами. О чем мы тогда говорим? Говорим мы только о том, что Россия сегодня — это копия нацистской Германии времен Второй мировой войны.

В Германии, слава Богу, начинают эту истину наконец-то понимать. Поэтому, хотя и очень медленно, происходит изменение позиции этой страны и в отношении России, и в отношении Украины.

Если сравнить то, что говорили нашему послу Андрею Мельнику на второй день после вторжения — мол, Украина перестанет существовать через несколько дней, так что не нужно ей ничего давать и помогать, — к тому, что сегодня мы слышим от Олафа Шольца, несмотря на свою очень сдержанную позицию, что он дал добро на поставку уже тяжелой артиллерии для нужд ВСУ.

Германия не заинтересована в том, чтобы Россия смогла через несколько лет восстановиться

Пусть это несколько единиц военной техники, но здесь важно принципиальное решение — он наконец-то согласился. Пусть сначала гаубицы, а дальше будут БТРы и танки — все, что нужно, чтобы выгнать орду с территории нашей страны.

Поэтому Германия тоже постепенно просыпается. Это, кстати, видно еще и в другом направлении — экономические санкции. Сначала вицеканцлер Германии Роберт Габек говорил, что это нанесет его стране безумный ущерб, а затем Германия поддержала отказ от угля, а сейчас заявили, что поддержат отказ от нефти. Это серьезные шаги. Единственное, что Россия пока не очень испытывает конкретные последствия — хоть и уменьшаются объемы, но из-за роста цен она получает сейчас больше денег за меньшее количество проданного газа и нефти. Поэтому эту работу нужно продолжать и давить на Германию для того, чтобы она подавала пример другим странам, как нужно действительно бороться против страны, которая не уважает права человека на жизнь, совершает преступления.

Эволюция Германии происходит и будет продолжаться и дальше. В конечном счете, Германия не заинтересована в том, чтобы Россия смогла через несколько лет восстановиться. Поэтому я думаю, что будет идти серьезное экономическое давление, будет идти военная помощь Украине. И в этом плане Германия не будет играть особой роли из других стран, но это в сумме позволит украинской армии ликвидировать эти бандитские формирования, которые почему-то называются российской армией. А это не армия — это серийные убийцы, насильники и мародеры. Так вот, эту военизированную банду с помощью поставок оружия и экономических санкций удастся победить. И я думаю, что после этого Германия примет очень активное участие в том, чтобы Украина была восстановлена и принята полноправным членом Евросоюза.

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