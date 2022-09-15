Суд в Гааге. На что может рассчитывать Украина? 15 сентября, 12:28

Что такое Международный уголовный суд в Гааге, как и с какими ограничениями он работает, на что нам, украинцам можно рассчитывать

«Передайте материалы в Гаагу»

«Если Вы направите материалы о преступлениях россиян в Гаагу, тогда я готова рассказать обо всем». Так со мной начала разговор девушка, которая во время российского вторжения в Киевскую область потеряла своего парня, которого безоружного убили русские солдаты в марте. К вооруженным силам парень отношения не имел.

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«Я хочу, чтобы вся информация попала в Гаагу». Это уже слова от другой женщины, мужа которой безжалостно убили солдаты российской армии. Человека, который был волонтером известной гуманитарной организации.

С 4 марта я занимаюсь сбором доказательств военных преступлений российской армии. Занимаюсь этой работой как адвокат, pro bono, оказывая людям правовую помощь и записывая на видео их свидетельства о том, что они видели, что пережили, свидетелями чего были. На сегодняшний день это более сотни часов видеозаписей, более 130 gb информации, видео, аудио, фотографии (которые делали непосредственно люди, с которыми работал), документы разного характера (анкеты в фильтрационных лагерях, потерянные российскими солдатами документы, медицинские документы о последствиях пыток и т. п. ). Вся информация в виде заявлений направляется далее в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру Украины и Международный уголовный суд в Гааге.

При нашем знакомстве с каждым следующим человеком, являющимся потерпевшим или свидетелем военных преступлений россиян, конечно, всегда называю среди адресатов будущего обращения Международный уголовный суд, говоря в первую очередь слово «Гаага», которое обычно для всех сразу понятно.

И действительно, многие люди, услышав слова о Международном уголовном суде в Гааге, выражают надежду на работу этого международного органа как на нечто действительно олицетворяющее в себе справедливость в высшем проявлении. Да, иногда у человека есть и скептическое восприятие этого института, но веры все же больше.

Что-то подобное можно почувствовать и в нашем обществе в целом, которое четко понимает, например, что за безопасность и мирную жизнь в мире должна отвечать главная международная организация — ООН, а вот за уголовное наказание военных преступников на уровне персональной ответственности — постоянно действующий орган, Международный уголовный суд, «Гаага», как любят говорить.

Моя практика сбора доказательств военных преступлений уже более 6 месяцев, постоянная работа с иностранными и украинскими журналистами подчеркивает важную проблему — непонимание и отсутствие четкого представления о том, что такое Международный уголовный суд, как и с какими ограничениями он работает, на что нам, украинцам, можно рассчитывать.

Как удалось создать Международный уголовный суд?

Международный уголовный суд (далее — МУС) — это постоянно действующий независимый судебный орган, созданный государствами путем подписания многостороннего договора — Римского Устава. Во время подготовки Римского Устава одним из главных беспокойств многих государств было поддержание и сохранение их национальной юрисдикции. При создании МУС государствам было сложно передать это мощное проявление государственной власти Международному уголовному суду. Фактически каждое государство передавало частицу своего государственного суверенитета. Для решения этой проблемы было достигнуто решение, согласно которому МУС будет только дополнять национальные юрисдикции, «будет на подхвате».

Так, функцию только дополнения МУС национальных юрисдикций можно назвать структурной слабостью суда с момента его рождения, но это было компромиссное решение, в том числе и благодаря которому МУС начал существовать и начал свою работу.

Следующим не менее сложным вопросом было нахождение возможного способа дополнения национальных юрисдикций. Таким способом была выбрана комплементарность.

Государство должно справиться само

Принцип комплементарности. Этот принцип можно также назвать принципом взаимодополняемости (определенное сходство с работой ЕСПЧ). Принцип комплементартности основан на идее того, что осуществление уголовной юрисдикции является очень важной государственной функцией и проявлением государственной власти.

Комплементарность может быть положительной (расследование, преследование и наказание международных преступников возлагается на государства) и отрицательной (МУС осуществляет свою юрисдикцию только тогда, когда государство не может или не желает расследовать, преследовать и наказывать международных преступников). Проявляется этот принцип в конкретных правилах приемлемости дела для рассмотрения в МУС.

Да, МУС может вмешиваться тогда, когда государство «не желает или не может», а именно:

— Не предпринимает никаких действий для расследования преступлений;

— Не желает привлекать к ответственности;

— Не может привлечь к ответственности в связи с препятствиями правового (в Украине, например, в Уголовном кодексе нет статьи за преступления против человечности) или практического характера,

— Дело не достаточно серьезное, чтобы оправдывать дальнейшие действия со стороны суда.

МУС — это остаточный механизм, который вступает в действие только в исключительных ситуациях, указанных в Римском Уставе и кратко перечисленных в предыдущем абзаце.

Просто так взять и заменить собой государство МУС не может.

В Украине зарегистрировано уже 32 тыс. военных преступлений

В Украине по последним данным Генпрокуратуры зарегистрировано уже 32 тыс. военных преступлений и это ставит вопрос о возможности нашей национальной системы справиться с таким огромным количеством преступлений и эффективно проводить расследование.

Только фактов регистрации уголовных производств в Украине недостаточно для того, чтобы нивелировать принцип «не предпринимает никаких действий по расследованию» или «не желает привлекать к ответственности».

Кроме возможной координации между Украиной и МУС по распределению определенных дел, МУС вполне может спросить у украинских правоохранителей конкретные доказательства, которые смогут показать, что государство действительно проводит расследование.

Приведу интересную практику МУС на этот счет.

Решения по ситуации в Кении 2011 года.

МУС имел 2 дела на рассмотрении в связи с ситуацией в Кении, в то время как Кения хотела заниматься этими двумя делами самостоятельно. Правительство Кении обратилось в МУС, отметив, что Международный уголовный суд признает юрисдикцию Кении и оказывал давление именно на принцип комплементарности, на то, что первоначальная задача расследовать и привлекать к ответственности лежит на Кении как на государстве, которое «должно справиться само». В своих материалах в суд Кения базировала свои аргументы на обещаниях провести расследование в ближайшие 3−4 месяца, но со стороны кенийского правительства не было никаких конкретных доказательств, что в отношении подозреваемых расследование проводится. Решение МУС (включая Апелляционную палату) в конечном счете базировалось на том, что правительству Кении необходимо иметь нечто более конкретное, чем просто намерение и просто обещание провести расследование сейчас или в будущем.

Это не единственное решение МУС о приемлемости расследования дел судом. Во избежание недоразумений Украина должна работать над эффективностью расследований военных преступлений внутри страны.

Ограниченные возможности Международного уголовного суда

Важно знать, что Римский Устав предусматривает обязательное присутствие подозреваемого в ходе досудебного и судебного разбирательства. In absentia (заочно, в отсутствие обвиняемого) МУС дела не рассматривает.

Осуждение военного преступника в МУС — это время. Долгое время.

У МУС нет своей полиции, исполнительных органов, нет у суда и тюрьмы, без сотрудничества с государством у суда нет доступа к территории, где совершались военные преступления, к потерпевшим, свидетелям. Суд также не имеет средств для выполнения своих же решений на территории государств. Репарации (возмещение физического, материального и психологического ущерба) заранее, до осуждения за военное преступление конкретного человека, потерпевшим не выплачиваются.

Важность сотрудничества

Международный уголовный суд зависим от сотрудничества. Суд может сотрудничать с гражданским обществом, международными организациями (ООН и специализированные учреждения ООН, в том числе СБ ООН), Интерпол, ЕС — Евроюст, Международный комитет Красного Креста и, конечно, государства, являющиеся участниками Римского Устава или подписанты ad hoc юрисдикции.

По сути, сотрудничество является «топливом» для МКС и без этого «топлива» МУС не заработает.

На что может рассчитывать Украина?

1. МУС может осудить высших должностных и должностных лиц Российской Федерации.

Это будут скорее единицы, а не тысячи приговоров.

2. МУС — суд, который судит за наиболее серьезные преступления международного характера.

Рассчитывать на осуждение рядового российского солдата за воровство стиральной машинки, нижнего женского белья или ковров из домов украинцев не стоит.

3. МУС может судить россиян за преступления против человечности.

Данный вид международного преступления не криминализирован в Украине.

Судить российских военных преступников — это работа, в первую очередь, Украины.

Быть эффективными в расследованиях внутри страны, открыться для сотрудничества с МУС, интегрироваться в круг государств — участников Римского Устава — наши задачи.

Для МУС и всех государств — участников Римского Устава, для сторонников этой идеи постоянно действующего международного суда, осуждение военных преступников государства — носителя ядерного оружия, которым является Россия, это также вызов, ответ на который может определить будущее развитие, грядущие изменения или упадок этого органа.

Далее я процитирую слова Генерального секретаря ООН Кофи Аннана на церемонии, посвященной принятию Римского Устава 18 июля 1998 года: «Два тысячелетия назад один из известнейших сыновей этого города Марк Туллий Цицерон заявил: „Когда гремит оружие, законы молчат“. Вследствие того, что мы делаем здесь сегодня, есть реальная надежда на то, что это мрачное заявление будет менее верным в будущем, чем в прошлом. До сих пор, когда могущественные люди совершали преступления против человечества, они знали, что пока они остаются могущественными, ни один земной суд не может их судить».

Эти слова более чем актуальны и сегодня.

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