Еще одна опасная угроза. Что может стимулировать войны 6 июня, 19:15 Цей матеріал також доступний українською

Наличие экономической взаимозависимости помогает уменьшить желание геостратегических соперников запустить друга в друга ракетами

В апреле министр финансов США Джанет Йеллен выступила с важной речью в Атлантическом совете, где призвала к восстановлению мирового экономического порядка. Это позитивно. Но внимание СМИ привлекла одна фраза Йеллен, поддержавшей идею, как она выразилась, «френдшоринга», то есть ограничения внешней торговли ключевыми комплектующими исключительно теми странами, которые вызывают доверие. Цель в том, чтобы снизить риски для производственных цепочек, от которых зависят США и их партнеры.

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Такой подход должен вызывать у нас тревогу. Современные глобальные производственные цепочки, ставшие возможными благодаря снижению пошлин и транспортных и коммуникационных издержек, преобразили производство, поскольку они позволили компаниям производить товары там, где это дешевле всего. В целом это означает, что, хотя источником промежуточных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью (например, научные исследования и разработки, дизайн, реклама, финансы) остаются развитые страны, промышленное производство перемещается в развивающиеся страны.

Выгоды очевидны. Конечная продукция становится значительно дешевле, поэтому даже беднейшие люди в богатых странах имеют возможность ее купить.

Одновременно в производственном процессе оказываются задействованы развивающиеся страны, которые используют свой наиболее ценный ресурс — дешевую рабочую силу. По мере того как работники осваивают новые профессиональные навыки, производители в развивающихся странах повышают сложность производственных процессов, поднимаясь вверх в цепочке создания стоимости. А по мере роста доходов работников, они начинают покупать больше продукции, созданной богатыми странами.

Например, к 2017 году в Китае было уже больше пользователей iPhone, чем в любой другой стране мира. В результате обладающие знаниями работники в богатых странах получают больше доходов, поскольку рынок продукции с высокой стоимостью расширяется.

Впрочем, хотя внешняя торговля приносит чистую выгоду, не менее важно распределение прибылей и убытков. Внешняя торговля — это не просто игра, в которой «все выигрывают». Опустевшие города на американском Среднем Западе стали свидетельством негативной стороны вывода производства за рубеж («офшоринг»).

Так было всегда: в развитых странах сегодняшние города «ржавого пояса» изначально поднялись потому, что оставили без работы традиционных ремесленников в других регионах. Но при правильной политической поддержке внешняя торговля совершенно не обязательно должна оставлять позади людей или целые сообщества. В Скандинавии компании постоянно занимаются обновлением навыков своих работников, чтобы они были готовы к переменам.

Все это — базовые аргументы из «Вводного курса в экономику» в пользу свободной и справедливой внешней торговли. Однако в последние годы глобальные производственные цепочки стали демонстрировать свою уязвимость. Стремясь максимально повысить эффективность, компании иногда игнорируют устойчивость. Климатические катастрофы (в том числе наводнения, засухи и лесные пожары), а также такие шоки, как тотальные карантины из-за пандемии, показали, как много узких мест в производственных цепочках, работающих по принципу «точно в срок».

Китай теперь дважды подумает, прежде чем нападать на Тайвань

В результате сегодня компании задумываются, а не стоит ли им увеличить запасы в качестве дополнительного буфера. Кроме того, они ищут способы сократить количество узких мест путем диверсификации мест производства в разных странах, а также повысить гибкость, расширяя заменяемость промежуточных товаров. Подобная реакция частного сектора способна сохранить жизнеспособность глобальных производственных цепочек.

Однако более опасную угрозу представляет собой возродившийся протекционизм, прикрываемый и усиливаемый новым геополитическим соперничеством. Первыми залпами стали пошлины, которые по принципу «зуб за зуб» вводили друг против друга Китай и США в период президентства Дональда Трампа. Еще больше неопределенности добавили последующие ограничения, введенные Западом против китайского телеком-гиганта Huawei, а также китайские ограничения против импорта из Австралии. А теперь из-за агрессивной войны России против Украины появилась вероятность, что возмущенное общество будет расширять официальные санкции за пределы намерений властей.

Если всего этого недостаточно, чтобы заставить руководителей корпораций задуматься о ценности их глобальных производственных цепочек, их несомненно заставит это сделать отстаивание властями идеи «френдшоринга». Да, к национальной безопасности нельзя относиться легковесно. Это совершенно легитимно, если страна требует, чтобы товары и услуги, критически важные для её национальной обороны, производились внутри этой страны или в дружественных соседних странах. Проблема в том, что список «крайне важных» товаров и услуг часто расширяется из-за протекционистских интересов и начинает включать товары, которые широко производятся, например, сталь или алюминий.

Если любые грядущие решения о френдшоринге будут применяться к таким широким категориям товаров и услуг, они окажут убийственное влияние на международную торговлю. Дело в том, что френдшоринг обычно означает, что торговля ведётся со странами, у которых имеются схожие ценности и институты. На практике это означает, что транзакции будут совершаться только со странами на схожем уровне развития.

Польза глобальных производственных цепочек объясняется как раз тем фактом, что в них входят страны с очень разным уровнем доходов. Это позволяет им привносить в производственные процессы свои сравнительные преимущества, например, ученых с докторской степенью из одной страны и неквалифицированных работников сборочных линий из другой. Френдшоринг уничтожает эту динамику, повышая издержки производства и потребительские цены. Хотя некоторые профсоюзы будут приветствовать снижение конкуренции, все мы будем об этом сожалеть.

Кроме того, далеко не очевидно, что даже «оншоринг» (возвращение производства в страну) или «ниршоринг» (перенос производства в соседнюю, а не дальнюю страну) помогают повысить устойчивость или надёжность поставок. В США детские молочные смеси поставляются поддерживаемой государством олигополией из четырёх отечественных компаний, которые защищены от иностранной конкуренции высокими пошлинами. Но сегодня в некоторых штатах США нет детских молочных смесей из-за проблем на всего лишь одной из фабрик. Вот такое вот создание устойчивости с помощью отечественного производства!

А концентрация производства в закрытом сообществе развитых стран не обязательно приведет к повышению безопасности этого сообщества. Как показал Брексит, друзья не всегда остаются друзьями. И даже у столь близких по характеру стран, как США и Канада, во время президентства Трампа возникали серьезные разногласия.

Еще важнее то, что наличие экономической взаимозависимости помогает уменьшить желание геостратегических соперников запустить друга в друга ракетами. Многие наблюдатели отмечают, что Китай теперь дважды подумает, прежде чем нападать на Тайвань, поскольку он видит ущерб, который наносят санкции России.

Впрочем, если бы Китай решил начать подготовку к вторжению, он начал бы с сокращения своей зависимости от экономики Запада, а этому процессу западная политика френдшоринга неизбежно будет помогать. Экономический клубок может быть очень запутанным, но он помогает сохранить мир.

Наконец, френдшоринг, как правило, будет игнорировать бедные страны, а они больше всего нуждаются в глобальной торговле, чтобы стать богаче и демократичней. Он повысит риски, что эти страны превратятся в несостоявшиеся государства, в плодородную почву для вскармливания и экспорта терроризма. Трагедия массовой эмиграции станет более вероятной на фоне усиления хаотического насилия.

Френдшоринг — это понятная политика, когда она строго ограничена конкретными товарами, напрямую влияющими на национальную безопасность. К сожалению, приятие обществом этого термина уже сейчас позволяет сделать вывод, что эта политика будет использоваться для охвата гораздо большего списка товаров и услуг.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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