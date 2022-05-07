О нашей победе 7 мая, 07:13 Эксклюзив НВ Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Никто не знает, когда закончится эта война. Мой прогноз: она продлится дольше, чем мы надеемся

Це випливає з самого характеру війни так і з тверезі оцінок військових експертів, як воює і що «може» Росія та її армія.

Я буду щасливим, якщо помиляюся.

Звичайно, можливі чудеса. Скажімо, що на параді 9 травня Путін оголосить про завершення «обмеженої військової операції». Але розраховувати на чудеса особливо не варто.

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Що, однак, треба робити вже: формувати нашу уяву про перемогу. Особливо на фоні російського «победобесия» нам треба протиставити свою Перемогу їхній «Победе».

Російська «Победа» служить нам пересторогою. Країна, яка перемогла, стала країною політичної неволі й економічного застою. Цей приклад нам ще раз показує, що перемоги з часом можуть перетворюватися у поразки. Нам, українцям, про це треба особливо пам’ятати, з огляду на нашу звичку «ніколи не втрачати шансу втратити шанс». Цим разом усе має бути по-іншому.

Формальні ознаки нашої повної перемоги неважко уявити. Це є повернення до кордонів 1 грудня 1991 р. Війна, яка почалася з російської анексії Криму, має закінчитися його поверненням в Україну. Зникнуть ДНР і ЛНР, а разом з ними — інші псевдодержави у Абхазії, Осетії і Придністров'ї.

Не виключений, однак, проміжний варіант — варіант тимчасового перемир’я. Це буде такий собі новий Брестський мир. Завдяки ньому Україна припинить кровоточити війною, приходитиме до норми і чекатиме на колапс Росії. Але тоді з поверненням Криму і Донбасу доведеться почекати.

Варто, однак, думати не лише про кордони, а що буде всередині цих кордонів. Варто пам’ятати про те, що у світовій історії війна — це норма, мир — це виняток. Це не означає, що ми маємо змиритися з війною. Навпаки, визнаючи крихкий характер миру, ми маємо тим сильніше його укріпляти.

Римляни казали: хочеш миру — готуйся до війни. Ми ж, продовжуючи воювати, повинні готувати умови для тривкого миру.

Війна робить неможливі речі можливими

Найнадійніший спосіб укріплення миру — стати ліберальною демократією. Зона ліберальної демократії є зоною миру. Неможливо зараз уявити собі війну між США та Канадою чи Францією та Німеччиною. Томас Фрідман сформулював цю реальність у правилі «золотої арки М»: дві країни, які мають розгалужену сітку Макдональдсів, не воюватимуть між собою.

Росія була винятком з цього правила, бо в неї була сітка Макдональдсів. Але цей виняток перестав ним бути, як тільки Макдональдс з початком війни виїхав з Росії.

Звісно, не всі багаті та сильні країни є ліберальними демократіями. Але всі ліберальні демократії є багатими і сильними. У першу чергу тому, що вони розв’язали проблему власної безпеки, і їхні проблеми є проблемами іншого, вищого рівня складності.

Після Другої світової сучасні війни емігрували з першого світу у світ другий і третій. Росія ніколи не була країною першого світу, вона балансувала на межі другого, а зараз скочується у третій. І чим більше скочується, тим більше воює.

Заради власної безпеки, Україна ж має пройти зворотній шлях — від балансування на межі другого і третього світів у світ перший. Цей шлях вона має пройти незалежно від того, в яких кордонах опинилася би після закінчення війни.

Та жодній європейській країні не вдалося зробити це самій. Західна Європа не стала би тим, чим вона є зараз, якби не повоєнний план Маршалла. Він переслідував не лише економічні цілі - допомогти Європі постати з воєнних руїн. План Маршалла переслідував політичну ціль: відновити ліберальну демократію на європейському континенті. Ліберальна демократія постала після Першої світової війни, але у міжвоєнну добу скомпрометувала себе. До початку Другої світової на європейському континенті майже не залишилося країн, які би не піддалися спокусі лівого або правого авторитаризму чи тоталітаризму. Після Другої світової виглядало, що питання, коли радянські танки ввійдуть до Парижу, є питанням тільки часу. План Маршалла став тою вакциною, яка дозволила Європі перебороти вірус авторитаризму, повернутися на тори ліберальної демократії і створити світ «золотої арки».

Людська пам’ять коротка. Вона не діє довше трьох поколінь. Зараз, 75 років після проголошення плану Маршалла, його вакцинна дія вичерпалася. Ліберальна демократія знову у кризі. Вона не є тим, чим була Британія у 1940 р. чи Америка у 1944 р.: ліберальними державами, які могли відстоювати свої цінності не словами, а діями. Всюди бачимо відродження популізму та зневіри. Тому чимало експертів на початку цього століття казали, що Європа і світ стоять на порозі нової війни.

Тепер ця війна таки сталася. Вона стала тим дзвінком, який пробудив Захід він летаргічного сну. Захід потребує нового плану Маршалла заради свого ж захисту. Але тим разом це має бути план Маршалла для України — бо це вона захищає Захід від нової російської бацили.

Україна на нього сповна заслужила. У 2014 році, під час Євромайдану, ми написали листа-звернення від групи українських та західних інтелектуалів до західних урядів з вимогою надати Україні план Маршалла. Тоді нас висміяли. Зараз ніхто не сміється. Ба більше, зараз такий план уже активно розробляють.

Важливо, однак, щоб окрім економічної він включав у себе політичну складову. У першу чергу — створення системи незалежних і справедливих судів. Сучасна судова система є тою голкою Кащея, не зламавши якої, нам ніколи не вдасться вийти з порочного кола політичної корупції й економічної відсталості.

Ба більше: економічна допомога має бути поставлена у залежність від цієї та інших політичних реформ. Й у цьому нема нічого принизливого. Навпаки, це є визнанням історичної реальності: жодна країна не могла зробити свого домашнього завдання без зовнішньої допомоги і підказки.

Але так само жодна допомога ззовні не поможе, якщо в країні не визріли умови до переходу під «золоту арку». Україна у цьому відношенні не лише не Росія, де славнозвісні курячі крильця Буша — гуманітарна американська допомога у 1990-х — не врятували від Путіна. Україна — ще і не Афганістан, де величезні вливання західних грошей привели лише до збільшення числа розкішних будинків для місцевої еліти, а не для повноцінної демократії.

Після двох Майданів Україна вибрала свободу і справедливість. Тепер до цього списку українських досягнень треба додати безпеку і заможність.

Війна робить неможливі речі можливими. Процеси, які у мирні часи займали десятки років, вона скорочує до кількох років чи навіть місяців.

У нашому Українському католицькому університеті ми інтерв'юємо біженців, які живуть у Львові або зупинилися у ньому по дорозі на Захід. Зокрема, ми питаємо, що вони робитимуть після війни. Відповіді дуже різні. Але одна з них повторюється досить часто: після війни поїдемо відпочивати сім'єю у наш Крим.

Після війни Крим може стати українсько-кримсько-татарською заможною Рив'єрою. На це не треба буде чекати декілька десятків років. Вистачить кількох років. Але спочатку маємо вистояти. І продовжуючи воювати, готувати умови для тривкого миру.

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