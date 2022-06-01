Единственный путь восстановить Украину после войны 1 июня, 14:43 Цей матеріал також доступний українською

Путь к изменениям — это либерализация экономики: предоставление предпринимателям максимально возможной свободы и создание стимулов для прихода инвесторов

По текущим подсчетам Киевской школы экономики, за 90 дней войны в Украине повреждено или разрушено по меньшей мере 227 предприятий, заводов и фабрик, а убытки составляют $11,3 млрд. Кроме того, пострадало не менее 2910 торговых точек, суммарный ущерб составляет $1,4 млрд.

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Это примерные подсчеты. К сожалению, точных цифр пока невозможно узнать. Но тенденции можно увидеть по опросам бизнес-ассоциаций и консалтинговых фирм. Так, по данным Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), в полном объеме работают только 28% ее членов. 68% работают с ограничениями, а 4% не работают вообще. При этом 62% предприятий уверены, что их финансовой устойчивости хватит от нескольких месяцев до полугода.

В сегменте МСБ, согласно опросу ЕБА, ситуация еще менее оптимистичная: 26% опрошенных предприятий так и не возобновили работу, у 26% нет достаточной финансовой «подушки безопасности».

Все большее количество предприятий пытаются возобновить свою деятельность, выбирая путь релокации бизнеса в более безопасные регионы. В то же время последнее исследование, проведенное Advanter Group в первых числах мая, свидетельствует о том, что увеличивается доля тех, кто перевозит предприятия полностью или частично за границу.

Соответственно, главная задача государства сейчас — сделать все возможное, чтобы предприятия и предприниматели не выбирали — покинуть страну. Сделать так, чтобы эта тенденция потери предприятий не усугублялась, а у бизнеса были стимулы оставаться в стране, начинать собственное дело в стране и работать на поддержку, восстановление и развитие экономики.

Необходимо пересматривать систему правил и стимулов, действовавших для бизнеса до войны. Ответ, как это делать — готов: он есть в многочисленных заявлениях бизнес-ассоциаций о приоритетах государственной политики. Задача сейчас — не просто их услышать, но и имплементировать. От этого зависит, воспользуемся ли мы открытыми возможностями и сделаем шаг вперед к развитию экономики, или потеряем шанс и откатимся на несколько шагов назад.

Путь для изменений — это либерализация экономики: предоставление предпринимателям максимально возможной свободы, создание стимулов для прихода инвесторов и уменьшение участия государства в экономике и регулировании бизнеса. Кстати, если посмотреть на историю восстановления Западной Германии, Южной Кореи, Японии, то как раз либерализация их экономик была одним из главных толчков для создания. экономического чуда на уровне с финансовой помощью от США.

Нам уже даже не подходит уровень экономической свободы « как в Европе»

Текущая ситуация играет не в пользу Украины. По индексу экономической свободы 2022 Украина занимает 130 место из 177 стран и входит в число стран с несвободной экономикой (mostly unfree). Что хуже — в этом списке Украина — единственная европейская страна (если не считать Россию и Беларусь). С такими показателями многие инвесторы не захотят заходить в страну даже несмотря на ожидаемый экономический интерес к ней в мире после победы. Для того чтобы все же реализовать потенциал привлечения инвесторов, Украине нужно повторить чудо либерализации экономики так же радикально, как когда-то Людвиг Эрхард сделал для Западной Германии.

При этом нам уже даже не подходит уровень экономической свободы «как в Европе». Нам нужны еще более радикальные и смелые шаги, чтобы конкурировать со странами ЕС, имея те риски безопасности, которые несет для нас страна-агрессор РФ. Такие примеры уже есть: посмотрите на наш финтех в банковской сфере или Дию. Это одни из достижений Украины, которые ощутимо играют на опережение других европейских стран. Этот опыт следует повторить и в других сферах экономики.

В коммуникациях чиновников по плану восстановления экономики звучит фраза «дерегуляция и либерализация», но пока неясно ее наполнение. Чтобы выбраться из «институционной ловушки» и наконец-то модернизировать украинскую экономику и превратить ее в свободную рыночную, этот план должен содержать несколько ключевых шагов.

1. Масштабная дерегуляция. Сейчас, например, предприниматель в Украине тратит примерно в два раза больше времени на администрирование меньшего количества налогов, чем его европейский «коллега» (328 ч/год в Украине против 213 ч в Европе и Центральной Азии и 161 ч в ЕС, по данным Всемирного Банка). Поэтому государство должно применить дерегуляционную гильотину, в частности для устаревших советских актов, пересмотреть регуляторные акты и процедуры на предмет эффективности, применять декларативные принципы и принцип «one in — one out» для уменьшения бюрократического бремени и минимизации возможностей для коррупции. Переход с разрешительной системы на декларативную, замена пожарных проверок на страхование и пр. Безусловно, мы будет ограничены требованиями евродиректив и мировых стандартов. И именно поэтому «дерегуляционная гильотина» не может стать топором, которым мы однажды обезвредим все регулирование. Скорее она будет скальпелем, но двигаться он должен максимально быстро и без остановки.

2. Либерализация трудовых отношений. В 2021 году Трудовому кодексу Украины исполнилось 50 лет и, очевидно, он уже не отвечает реалиям рынка труда. Следует внедрять современное стимулирующее трудовое законодательство, которое обеспечит дерегуляцию и диджитализацию трудовых отношений. Здесь важно отменить советские требования к документообороту, учесть альтернативные формы занятости и максимально упростить организацию временной или удаленной работы как в частном, так и государственном секторах, создать возможности для гибких трудовых договоров, пересмотреть подход к проверкам, чтобы они выполняли сервисную, а не репрессивную функцию, уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. Вот здесь не надо смотреть на богатые страны ЕС, а лучше на азиатских «тигров», совершивших свои «экономические чудеса», в частности, из-за превосходства на рынке труда.

3. Уменьшение доли государства в экономике, упрощенная приватизация. В последние несколько лет расходы государства составили более 40% ВВП, тогда как Всемирный Банк оценивает эффективность управления и качество управления в Украине на уровне 39 и 41 баллов из 100 соответственно. Это очень низкий показатель. Кроме того, многие предприятия находятся в неэффективной собственности государства: сейчас в Украине более 3000 государственных предприятий, за 2020 год сгенерировавших 50 млрд грн убытков. В соседней Польше, где в 90-м году работало 8,5 тыс. госпредприятий, сейчас осталось около 30-ти. Поэтому здесь крайне важно уменьшать соотношение государственных расходов к ВВП (до войны эксперты CASE считали оптимальный размер на уровне 35%), в частности, за счет дерегуляции и ограничения расходов на госаппарат. Давайте говорить откровенно — государство не должно быть и игроком, и арбитром на поле одновременно. Еще один важный шаг — в конце концов, упростить и стимулировать приватизацию, в том числе крупную, которая сейчас максимально актуальна для релоцированного бизнеса. С приватизацией исчезнут и стимулы для многих стремиться зайти в политику только с целью «доить» очередное госпредприятие.

4. Прозрачная и предполагаемая таможенная и налоговая политика. Здесь важно гарантировать бизнесу и инвесторам неизменность налоговых правил как минимум в среднесрочной перспективе, провести реформу таможни и уменьшить возможности для коррупции таможенных органов, обеспечить максимальную диджитализацию при администрировании налогов и таможенном оформлении. Здесь все наработки есть: нормальный (а не фейковый, как сейчас) БЭБ, уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда, и, возможно, пока бизнес несет убытки, пора рискнуть с НнВК.

5. Упрощение взаимодействия государства и бизнеса, доступ к госзаказам. Остановить требования по большому количеству справок, упростить квалификации для поставщиков, стоимостные границы, постепенно возвращать максимальное использование Прозоро в госзакупках, чтобы обеспечить равные правила игры и конкуренцию для всех участников рынка. Это важно, поскольку именно государство в ближайшее время станет главным заказчиком в условиях войны.

6. Либерализация внешней торговли. Введение промышленного безвиза и переговоры об упрощенных условиях попадания украинских товаров на полки европейских магазинов, уменьшение количества нетарифных барьеров в торговле, страхование экспорта украинских товаров, максимальная поддержка экспортоориентированного бизнеса — все это должно дать стимулы для оживления международной торговли и превращения Украины в незаменимую часть этой цепи.

7. Верховенство права. Последнее, на чем хотел бы остановиться, но не менее важное. Здесь ключевым является проведение судебной реформы, развитие антикоррупционного законодательства, обеспечение независимости антимонопольных (АМКУ, ФГИУ) и антикоррупционных (НАБУ, САП, ГБР) органов. И внутренние, и иностранные инвесторы должны понимать, что вкладывать деньги в страну безопасно, а их доходы будут защищены от рейдеров и поборов чиновников.

Это, конечно, неисключительный список. Это лишь в целом очерченный вектор движения государства для того, чтобы победа Украины в войне принесла развитие, а не консервацию существующего строя. Восстанавливать страну будут не чиновники, а именно предприниматели, и задача государства дать им для этого инструменты, а не связать по рукам и ногам. И именно в постоянном диалоге с бизнесом должен быть наработан четкий перечень необходимых шагов, выполнение которых должно сопровождаться постоянной «сверкой часов».

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