Пока агрессор злоупотребляет своим статусом. Что ждет ООН и весь мир 5 апреля, 22:47 Цей матеріал також доступний українською

Кризис эффективности ООН, особенно справедливости механизма принятия решений на уровне Совета безопасности ООН, вошел в острую фазу

Сегодня президент Зеленский, выступая перед Совбезом ООН в связи с обсуждением трагедии в Буче, задал принципиальные вопросы: «Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности? Ее нет… Где мир, ради которого создавалась Организация Объединенных Наций? Это очевидно, что ключевой институт мира, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать. … Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совете безопасности ООН в право смерти, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру… Если это продолжится, то финалом будет то, что каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность — а не на международное право, международные институции. ООН можно будет просто закрыть. Дамы и господа, готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли, что время международного права прошло? Если ваш ответ — нет, то действовать нужно сейчас».

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Вряд ли мы получим на эти вопросы немедленные ответы. Но кризис эффективности ООН, особенно справедливости механизма принятия решений на уровне Совбеза ООН, о чем говорят уже многие десятилетия, сейчас вошел в острую фазу.

Страна, которая является постоянным членом Совбеза ООН, и может наложить вето на любое решение этого Совета, не просто грубо нарушает международное право (мы это увидели еще в 2014 году), а начала масштабную кровавую войну против соседнего государства, каждый день убивает людей, разрушает их дома и вообще всю страну, каждый день совершает военные преступления и преступления против человечности.

Если ООН останется в нынешнем состоянии, то ее ждет судьба Лиги наций.

С этим надо что-то делать, иначе ООН окончательно превратится в бесцельную говорильню, не имеющую никакого смысла (кроме площадки для встречи глав государств и их представителей), и не стоит миллиардов, которые тратят на ее существование.

Очевидное решение — радикальное реформирование структуры ООН, ее Устава, введение реальных санкций против любой страны-агрессора, даже если это одна из основательниц ООН. Возможно, вообще нужно отказаться от института постоянных членов Совбеза ООН с правом вето.

Если ООН останется в нынешнем состоянии, то ее ждет судьба Лиги наций. Это была первая международная межгосударственная организация, созданная в целях развития сотрудничества, достижения мира и безопасности между народами. Создали ее после Первой мировой войны и для того, чтобы не допустить новую мировую войну.

Но агрессивные действия отдельных государств, начавших захватнические войны, и несостоятельность Лиги наций, которая не смогла это предотвратить, в конце концов привели к политическому краху этой организации и к развязыванию Второй мировой войны.

Такая же перспектива может ожидать и ООН и весь мир, если не остановить агрессора, откровенно злоупотребляющего своим статусом постоянного члена Совета безопасности ООН.

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