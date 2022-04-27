«Приднестровье наше». Что задумала РФ на границах Румынии? 27 апреля, 19:10 Цей матеріал також доступний українською

Это очередная авантюра, рассчитана на опять-таки шантаж

То, что сейчас происходит в Приднестровье, для меня не стало неожиданностью. Этот пункт был обозначен в планах, которые если не Путин сам озвучил, то его приближенные. А значит озвучили и ему. Ведь если обозначили этот пункт, то хотя бы галочку там надо поставить. То, что там ничего не получится, это, по-моему, понимают они и сами. Но, в случае неудачи, стрелочников они всегда найдут. А в случае удачи — это будет очередная победа. Причем, эта победа может быть не в смысле того, что там начнется наступление какое-то и на Украину, и на Молдову, вопрос — признание РФ этой территории своей.

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Для того, чтобы признать Приднестровье своей территорией, военные маневры абсолютно не нужно начинать. Но, раз уж так сложилось, то в копилку побед можно положить и то, что уже сделано. А преподнесено будет это как достижение. Референдум они сделают буквально за два дня, а затем за признание Приднестровья голосует Госдума.

Объясню, на чем базируется мое убеждение в том, что в военном плане у России в Приднестровье ничего не получится. Для того, чтобы там что-то серьезное затевать, там нужна боеспособная группировка войск. Российская группировка войск в Приднестровье состоит из двух частей. Это якобы миротворцы — батальон неполного состава и обслуживающий персонал этой базы в Колбасной. Причем, и то, и другое за отсутствием ротации укомплектовывается личным составом людей с российскими паспортами, но живущих в самом Приднестровье. Это люди без боевого опыта, абсолютно немотивированные воевать. Так называемая армия Приднестровья насчитывает не больше 10 тыс человек. Там числится четыре бригады неполного состава — человек по 400−500 — на юге, в центре и одна на севере. И несколько батальонов отдельных — танковый, специального назначения, ремонтный, радиоэлектронной борьбы. Из них самый боеспособный — батальон специального назначения. Этим одним батальоном вести какие-то боевые действия — несерьезно. Если будет объявлено, что начинается какая-то заварушка — там и так текучка населения составляет более 50%, то они просто оттуда смоются. И набрать какую-то боеспособную группировку им точно не удастся.

Россия живет в другой реальности развития геостратегической мысли

Поэтому, это очередная авантюра, рассчитана на опять-таки шантаж — для того, чтобы удерживать часть наших сил на этом направлении — мало ли что случится. При малейшей опасности мы стараемся молниеносно реагировать.

Россия живет в другой реальности развития геостратегической мысли. Что у них на самом деле в голове мне сказать трудно. Поэтому создание на территории Приднестровья анклава по типу Калининградской области — это как один из возможных вариантов.

Некоторые в Украине выступили с заявлениями о необходимости введения в Приднестровье наших войск. Но я бы так не горячился. Дело в том, что Приднестровье — это часть Молдовы. И если мы будет туда вводить войска, то исключительно по просьбе Молдовы. Не думаю, что Молдова пойдет на такой шаг. Она боится Россию, боится дестабилизации внутри Молдовы. Но вот дестабилизацию внутри Молдовы те силы, которые находятся в ПМР, могли бы вполне устроить. Плюс туда могут нелегально закинуть дополнительно или диверсантов, или пропагандистов. По типу, как было в Крыму весной 2014 года. Вот так могли бы поработать над дестабилизацией в Молдове. Но этого не будет. Потому, что надо учесть — за Молдовой Румыния стоит. И она вряд ли на это будет смотреть сквозь пальцы. Ей очаг дестабилизации на своей границе вряд ли нужен.

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