Пока Путин в Кремле. Что ждет Россию и к чему стремится Запад 31 января, 19:37 Эксклюзив NV

Запад дождался своей давней цели — взять на измор и истощить своего давнего противника

NV публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Расплата за вторжение в Украину не только дело будущего, но происходит уже прямо на наших глазах: огромные людские потери, подрыв экономики, западные санкции, замороженные активы на общую сумму $350−400 млрд, массовое бегство крупных международных компаний и связанная с этим безработица, исключение страны из международных организаций, расторжение российских контрактов, отмена многих авиарейсов, отказ от приема русских туристов, массовое бегство из страны. То ли еще будет… Учитывая экономическую и военную мощь Запада, путинская политика, так или иначе направленная на его истощение, не может кончиться ничем иным, кроме постепенного, но радикального истощения самой России.

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Здесь надо иметь в виду политику Запада, который играет «вдолгую», то есть нацелен не на быстрый разгром РФ, а на медленное, но катастрофическое истощение России. Запад не устраивает выход украинских войск на собственные границы, НАТО некуда спешить и его политика — затяжная война, способная поставить Россию в состояние гитлеровской Германии мая 1945 года — полная безоговорочная капитуляция, и настоящие (а не высосанные из пальца денацификация и демилитаризация). Причем чем полнее обескровливание и военное истощение, тем лучше — проще раз и навсегда покончить с очередным мировым монстром… Демилитаризация как ускоренный процесс перехода Украины на стандарты НАТО.

Я считаю постепенное истощение, изнурение, изматывание РФ наилучшей тактикой его уничтожения. Пусть медленно, но необратимо и, будем надеяться, — навсегда. Затягивая войну, обезумевшие россияне собственными руками затягивают удавку на собственных шеях — военную, экономическую и психологическую, я имею в виду растянутый на века национальный позор.

Подчеркну, что результатом дебильной затяжной войны стала не «демилитаризация» Украины, а ее мощное усиление за счет самого современного западного оружия, размещенного вдоль границы с Россией… До американских Patriot включительно. Сравните: в то время, когда США передают Украине батарею Patriot, Пригожин просит у КНДР военной поддержки. Вот и сравните…

Запад не устраивает выход украинских войск на собственные границы

Западу и НАТО, имеющим многократное превосходство в экономике и в вооруженных силах, нет надобности пускать эти силы в ход, теряя самую высшую ценность либерально-демократических сообществ — жизни тысяч своих солдат. Запад дождался своей давней цели — взять на измор и истощить своего давнего противника, не мороча себе голову и не расходуя свои людские ресурсы. Раз война развязана самой «империей лжи и зла», Запад пользуется случившимся, как говорится, «на полную катушку»: непрерывно усиливающиеся санкции, разрыв торговых и иных связей, мировая изоляция, многочисленные запреты, медленное разрушение экономики РФ, постепенное затягивание петли на шее самого Путина, полное военное и экономическое истощение «скрепоносной» и, в конце концов, — международный трибунал (точь-в-точь повторение удушения нацистского «Тысячелетнего рейха» за пару лет) … К тому же в данном случае нет надобности ни во Втором фронте, не в гибели своих солдат, ни в разрушении собственной инфраструктуры — прямо-таки подарок судьбы, преподнесенный, правда, не судьбой, а самим противником.

Понять этот стратегический замысел можно, вспомнив глубочайшую символику древней китайской притчи: «Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по течению проплывает труп твоего врага». Или вот как это звучит у китайского мудреца Лао-цзы: «Если кто-то сделал тебе плохо, не кидайся в бой и не спеши мстить, просто сядь на берегу реки и жди пока труп обидчика проплывет мимо…»

Еще 10 марта 2022 года аналитический центр при Киевской школе экономики совместно с Офисом президента и Минэкономики Украины создали проект «Россия заплатит». Украина уже сегодня фиксирует поток преступлений «коллективного путина», который страшнее нацистских, потому что путинский геноцид, в отличие от гитлеровского, направлен против родственного народа. В дальнейшем данные о массированных разрушениях украинских городов и массовой гибели гражданского населения Украина будет использовать против РФ в международных судах. Данный проект создан с целью собрать информацию о количестве погибших, разрушенных в Украине объектах, а также о зданиях, которые продолжают разрушать вторгшиеся русские оккупанты.

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Огромный вклад в разрушение сознания нации в этой недостране всегда вносили носители «русской идеи», а сегодня путинские пропагандисты и идеологи, убийцы мозгов нации, все эти продажные и растленные геббельсеныши — соловьевы, киселевы, скабеевы, поповы, шейнины, карауловы, толстые, бутины, прохановы, дугины, кургиняны, охлобыстины, красовские, норкины, пушковы, прилепины шафран (палюх) (имя этим фрикам — легион) — не просто мерзавцы-соучастники, но военные преступники и место им только на скамье преступлений с высшей мерой за разрушенные украинские города и массовый духовный геноцид собственного задуренного населения.

Напомню, что в Нюрнберге судили не только гитлеровских функционеров-головорезов, но и уполномоченного фюрера по контролю над духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП Альфреда Розенберга, начальника Службы внутренней прессы Ганса Фриче, начальника отдела радиовещания министерства народного просвещения и пропаганды Ганс Фриче, рейхсюгендфюрера Гитлерюгенда Бальдура Бенедикта фон Шираха, главного редактора еженедельника «Der Stürmer» Юлиуса Штрейхера и им подобных… Они лично никого не убивали, но призывали к геноциду и были приговорены к повешению… Это не призыв к мести, это закономерный и легитимный результат преступной, людоедской пропаганды государства-террориста, уничтожающего украинские города и многие тысячи мирных жителей. Неудивительно, что после такого рода призывов весь цивилизованный мир заявил, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Сколько потребуется для того, чтобы навсегда сломать хребет российской военной машине и всех ее глашатаев.

(Для справки: по состоянию на 2012 год Россия занимала первое место в мире по финансированию пропаганды, суммарно тратя на нее $1,6 млрд — больше, чем Китай и другие страны. Сегодня расплата уже коснулась многих певцов русского мракобесия, и соловьевы-симоньян-скабеевы не стесняются плакаться на телеканалах на конфискацию имущества, которое они приобретали почему-то исключительно на «загнивающем Западе», а не в собственной стране или КНДР).

Но отравление сознания нации, настоящее выжигание мозгов, чудовищное оглупление нации — это не только инфицирующая мощь пропаганды или тотальная ложь, но череда кровавых войн, ночные взрывы домов со спящими согражданами, нагнетание страхов, органическая неспособность отделять добро от зла, убийства гражданского населения в братской стране, призывы патриарха уничтожать собственную непокорную паству. Еще — украденная или вытоптанная культура и утраченная нравственность, убогий и ущербный внутренний мир человека, уничтожение его способности мыслить самостоятельно. Россия — страна-преисподняя, в которой малейшее проявление свободомыслия и сама способность мыслить собственными мозгами всегда считались самым страшным из человеческих грехов…

Давно пора задуматься над тем, чем же закончится для недостраны затянувшееся царствование Путина. Лучшее, что может дать народу России очередной срок этого бесноватого, — стагнацию и медленное гниение всего государства. А впереди — десятилетия национальных унижений. Пока Путин в Кремле, у России нет ни единого шанса на гражданский мир и политическую стабильность. России нельзя дать шансов на возрождение просто потому, что рано или поздно вы получите очередную войну. Вот почему так много людей в мире, желающих России не просто поражения в войне с Украиной, а необратимого распада, breakdown’a.

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