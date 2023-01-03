Расплата за войну против Украины. Что снесет путинский режим 3 января, 12:37

Войну против Украины Путин совмещает с войной против собственного народа

НВ публикует отрывок новой книги Игоря Гарина «Злодеяния коллективного путина»

Развязывая войну с Украиной, Путин со своей бандитской шайкой стремились к тому, чтобы Россию если не уважали, то боялись, добились же того, что ее все ненавидят и презирают. А сама пресловутая и обманная «спецоперация» обернулась для России колоссальным позором. Поскольку нападать на соседей — гнусно, убивать мирное население — преступно, а гордиться этим — глупо и бездушно.

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Еще один позор, который обнажила эта война, — тотальная разруха в Вооруженных силах РФ. Почему в 2022 году в «лучшей армии мира» российские солдаты вынуждены снимать с покойников берцы, защищать танки мешками с песком, терпеть насилие и самодурство начальства, устилать землю Украины своими трупами? Но техническая отсталость совковой армии — это еще полбеды, гораздо большая — отсталость ментальная и коррупционная: ущербное военное образование, кадровая изоляция от мира, непонимание того, что современная война радикально отличается от прошлых, безынициативность, нерешительность, спонтанность, иерархичность, традиционное разворовывание сверху и дедовщина снизу.

Путин возродил неолитический или варварский культ силы, тем самым опустив свою страну на уровень неандертальцев, и вовлек в самоуничтожение российское быдло, соучаствующее живодеру.

Удастся ли «коллективному путину» отмыться от всемирного позора? Думаю, никогда. Как раньше — Гитлеру и тем, кто его поддерживал. А сегодня — тем более: в наши дни война просто не может не обернуться против самого агрессора. Путин и все те, кто его поддержали, фактически подготовили уничтожение РФ, потому что Запад сегодня неизмеримо умнее, креативнее и сильнее.

Путин явно недооценил способность Запада к единению и защите либеральных ценностей. Кроме того, за 20 лет несменяемой власти Европа и НАТО окончательно раскусили, с кем они имеют дело, детально изучили гопнический характер Путина и до конца осознали опасность, которую этот придурок несет миру. Вот и дожили до вербовки «пушечного мяса» среди бомжей, пациентов психоневрологических диспансеров и зэков: русская зона против НАТО, психи, уголовники и убийцы — последний резерв «великоскрепной» и «непобедимой». (Я уж не говорю о том, что массовое освобождение убийц и насильников из тюрем является разрушением права и юстиции).

Налицо множество признаков заката России

Кроме угроз и террора у Путина больше ничего не осталось. Но угрозы кремлевского Чикатило больше никого не пугают, никаких уступок агрессору не будет. Президент США Джо Бaйдeн пooбeщaл, чтo Пyтин зaплaтит зa кaждый взpыв в Укpaинe. По словам экс-премьера Великобритании Элизабет Трасс, если запредельный мошенник и хулиган Путин добьется успеха, это повлечет за собой новые невыразимые страдания в Европе и ужасные последствия во всем мире: «Мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути. Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. И мы также должны довести до конца единство, продемонстрированное во время кризиса. Наш новый подход основан на трех направлениях: военная мощь, экономическая безопасность и углубление глобальных альянсов. Агрессоры готовы быть смелыми — мы должны быть смелее. Именно так мы обеспечим восстановление суверенитета Украины. Именно так мы обеспечим провал агрессии и принуждения. Именно так, по всему миру, мы выиграем эту новую эру мира, безопасности и процветания».

Здесь самое место напомнить пророческие слова генерала Джохара Дудаева, оценившего силу Украины и украинцев: «Самая большая ошибка — это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернуться и вернут свое. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить ее пропорционально. Они уничтожат всё на своем пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мертвым».

У меня нет сомнений в том, что поддерживаемая всем цивилизованным миром Украина похоронит путина — сначала психологически, а затем политически и физически. И это будет победа сил свободы над извечной российской тиранией-бесовщиной. Эта победа уже ни у кого не вызывает сомнений, проблема лишь во времени и цене. Историческая справедливость часто запаздывает, но она неотвратима. Потому что все перемены к лучшему обязаны креативности человеческой свободы, а вот ее подавление рождает исключительно деградацию, которая в нынешней РФ прет изо всех дыр.

Налицо множество признаков заката России: гопничество и лузерство саморазрушительной власти, непрерывно усиливающаяся политическая изоляция «великоскрепной», поток ошибочных политических решений, граничащий с мистицизмом иррационализм, алкоголизация и наркотизация верхов, крутой виток неораспутинщины, поражение на всех фронтах.

Режим снесут даже не западные санкции, а ужасы самого русского мира, доведенные до предела саморазрушительностью путинизма. В России военные поражения часто обрушивали власть: патриотические гопники могли терпеть нищету и даже голод, но не капитуляцию… Войну против Украины Путин совмещает с войной против собственного народа: этой бойней Россия, даже без распада, уничтожает себя на несколько поколений вперед. При нынешних заоблачных ценах на нефть, газ, древесину, металлы, иной экспорт Россия получала бы запредельные суммы, но благодаря Путинк, бросившему все доходы и запасы страны на войну и теряющему валюту от санкций, она скоро придет к привычной голодухе. Причем теперь американцы, как прежде, не будут им слать тушенку и ножки Буша, а, наоборот, воспользуются известным кличем Фридриха Ницше, дабы навсегда похоронить эту империю лжи и зла, перешедшую к открытому мировому террору и ядерному запугиванию.

Кровавый диктатор понятия не имеет, что его ждет. Даже страшно себе представить, что ожидает россиян в ближайшем будущем. Бумеранг вернется не мгновенно, но неотвратимо. Чем громче и веселее будет играть бравурный военный марш вначале, тем отвратительнее будет похоронный в конце, тем дольше и мучительней будет агония, самое тяжкое в истории России ургентное похмелье.

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