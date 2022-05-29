Германия и Япония перевооружаются. Почему это изменит ход истории 29 мая, 12:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Через три дня после вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц обязался удвоить расходы Германии на оборону, позднее японский премьер Фумио Кисида предложил сделать то же самое

Япония и Германия не потерпели поражения во Второй мировой войне. Они были сметены. Тем не менее, обе страны чудесным образом восстановили свои экономики, которые сейчас являются третьей и четвертой по величине на планете соответственно после США и Китая. Их боевые иерархии были демонтированы и заменены силами обороны и пацифистскими конституциями, навязанными им США во время послевоенной оккупации. Хотя все это было хорошей идеей, учитывая их хищнические наклонности, мир сильно изменился после вторжения России в Украину. И визит Джо Байдена в Японию и Южную Корею знаменует собой этот поворотный момент. Соединенные Штаты превратились из мирового «полицейского» в «главнокомандующего» мировых союзов против тирании. А богатые Япония и Германия проводят ремилитаризацию впервые со времен Второй мировой войны.

Видео дня

Через три дня после вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц обязался удвоить расходы Германии на оборону и обновить свои вооруженные силы из-за российской угрозы. В конце апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил сделать то же самое, и, кроме того, парламент Японии обсуждает пересмотр навязанной США «пацифистской» конституции, чтобы позволить своим военным действовать за пределами страны. Эти события являются хорошей новостью для «демократического» мира, потому что три из четырех крупнейших экономик мира собираются использовать свой военный вес для поддержания мира.

Каждый из них поможет обеспечить противовес глобальным угрозам в своих районах. Германия уже является членом НАТО, а Япония пользуется поддержкой Америки, но является одним из основателей QUAD, своего рода подрастающей НАТО, в которую также входят Индия, Австралия и Соединенные Штаты. Южная Корея, еще один экономический центр, и другие азиатские страны намерены присоединиться к этому клубу на фоне опасений по поводу Китая, Северной Кореи и России.

Япония и Южная Корея спорят о том, стоит ли разрабатывать ядерное оружие, но, учитывая, что Япония стала жертвой первых в мире атомных бомб в конце войны, этого может и не случиться. Однако этот регион — опасен. У Китая есть ядерный арсенал, как и у так называемого Пигмейского Королевства Северной Кореи, а угроза Китая контролировать Южно-Китайское море и Тайвань находится в центре внимания азиатских стран.

Немцы уже окрестили это « цайтенбрухом» — завершением эпохи

В январе китайский чиновник предупредил Японию, чтобы она отступила, и осудил ее поддержку Тайваня после того, как японский военный корабль вместе с американскими, британскими и австралийскими кораблями пересек спорный Тайваньский пролив в Восточно-Китайском море, чтобы сохранить судоходные пути открытыми. В октябре ВМС Германии также отправили один фрегат через Южно-Китайское море для участия в совместных военных учениях с союзниками.

Премьер-министр Японии Кисида является ястребом, нацеливающимся на Китай, и первый звонок после своего избрания он сделал президенту Байдену, который, в свою очередь, публично пообещал помочь Токио защитить спорные и необитаемые острова в Южно-Китайском море, известные как острова Дяоюйдао или Сэнкаку. Кисида также раскритиковал торговую практику Китая и создал в кабинете министров специальную позицию по вопросам экономической безопасности, которую Пекин расценил как «пощечину». Затем Япония и США выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули важность «мира и стабильности через Тайваньский пролив» — впервые за 50 лет они упомянули Тайвань. Китай обвинил их в «разжигании разногласий», а его представитель лаконично сказал: «Это тревожный признак».

У Токио есть отдельный территориальный спор к северу от своего архипелага с Россией, связанный с Южными и Северными Курильскими островами, захваченными Россией в качестве трофеев после поражения Японии во Второй мировой войне. На северных островах живут десятки тысяч русских, получающих экономическую помощь от Москвы, там построены военные объекты. По этим и другим причинам Япония подписала соглашения об обороне с Великобританией, Австралией и Таиландом. «Агрессия России — проблема не только Европы. На карту поставлен международный порядок, охватывающий Индо-Тихоокеанский регион», — предупредил Кисида.

И Германия, и Япония ввели энергетические и финансовые санкции против России из-за Украины. Япония также начала экономическую войну против Китая, инициировав фонд, чтобы помочь своим компаниям заплатить за переезд с материка в более дешевые юрисдикции в Юго-Восточной Азии. Тайвань и Южная Корея делают то же самое. Что еще хуже для Китая, в японском общественном мнении произошел сдвиг: две трети выступают за отмену послевоенной пацифистской конституции, которая «навсегда отказывается от войны». Когда это произойдет, баланс сил в Азии резко изменится.

До украинского вторжения бывшее правительство Германии было кооптировано Россией и годами накладывало вето на попытки Украины вступить в НАТО. Но с момента вторжения немцы демонстрируют солидарность с санкциями и экспортом оружия в Украину. Перевооружение Германии и Японии из-за нападения России на Украину и Европу знаменует собой изменение хода истории. Немцы уже окрестили его «цайтенбрухом», что означает завершение одной эпохи и вступление в другую эпоху соперничества великих держав. Две мировые сверхдержавы, Япония и Германия, невольно склонят глобальный баланс сил в пользу «хороших парней» нашего мира, свободного предпринимательства и демократических национальных государств. При этом их милитаризация не может состояться достаточно быстро.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.