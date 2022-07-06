Бездонный карман Путина. Как россияне «осваивают» Херсонскую область 6 июля, 13:45

Всякая российская оккупация — это, уверен, прежде всего, большой грабеж на фоне всхлипов о «русском мире» и вскриков о «сакральности»

Один за другим представители оккупационных властей захваченных Россией украинских регионов сообщают о том, что назначили новыми «министрами» граждан Российской Федерации. Так произошло и в «Донецкой народной республике», и в Херсонской области, которую даже «народной республикой» провозгласить пока что постеснялись, а российских граждан уже направили в новую власть, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — заявляет в своем телеграмм-канале «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», — утверждает глава марионеточной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Примерно так же было и в оккупированном Крыму в 2014 году

Примерно так же было и в оккупированном Крыму в 2014 году. Местные коллаборационисты — это, уверен, только обложка оккупационной власти. А главные решения принимаются «кураторами», которые занимают кабинеты в экономически значимых ведомствах и спецслужбах. Но если в Крыму еще пытались соблюдать приличия с «обложками», то во время оккупации 2022 года, похоже, отказались и от таких условных приличий.

И этот российский подход несложно объяснить. Во-первых, к тем, кто предает собственную страну, нет и не может быть никакого доверия — даже у тех, кто непосредственно организовывает оккупацию. А, во-вторых, всякая российская оккупация — это, уверен, прежде всего, большой грабеж на фоне всхлипов о «русском мире» и вскриков о «сакральности».

Это, кстати, и есть ответ на сакраментальный вопрос «Где вы были все восемь лет?» — если только обращать его к самим оккупантам. Как, где были? «Осваивали», а точнее, грабили Крым и Донбасс. А теперь предоставляется возможность «освоить» так же территории, с которых в 2014 году украинская армия и добровольческие батальоны изгнали российских оккупантов. А еще Херсонщину. А еще Запорожье. Аппетит у грабителей, как известно, приходит во время войны.

Но «осваивать», конечно же, должны именно те, кому доверяют в Кремле и на Лубянке. И кто должен следить, чтобы кремлевские «гауляйтеры» не переусердствовали, набивая собственные карманы.

Потому что в России, уверен, существует всего один бездонный карман — карман самого Владимира Путина.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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