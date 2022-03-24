Путинские доходности. Что происходит с украинским госдолгом 24 марта, 10:41

Обвал котировок украинских еврооблигаций не отвечает фундаментальным экономическим показателям страны

23 февраля, когда весь мир обсуждал признание Кремлем донбасских псевдореспублик, а на следующий день Россия напала на Украину, аудитория торговых терминалов Bloomberg и Refinitiv наблюдала впечатляющую картину. Приключился настоящий долговой пожар, который продолжается до сих пор.

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Доходности украинских еврооблигаций резко рванули вверх из-за падения их стоимости. Так, доходность по самой короткой бумаге с погашением в сентябре этого года крутилась и вертелась в феврале вокруг 45%. По длинным бумагам доходность была существенно меньше, но все равно очень высокая.

Обычно, как хорошо знают специалисты по долговому рынку, доходность длинных бумаг существенно выше аналогичного показателя коротких облигаций. А тут на весь спектр обязательств украинского Минфина упала такая вот странная инверсия доходностей им. Путина.

В такой ситуации, конечно же, рисковый инвестор с хорошим пониманием украинского вопроса способен заработать очень много, очень быстро и на самом деле очень надежно. Ведь не успевают котировки украинских госбумаг отобразить объемы финансовой помощи со стороны западных демократий — как тут же подоспевает либо очередная новость из Кремля, либо очередная цифра потерь на поле боя.

Макроэкономика, стоящая даже за короткими облигациями, которые еще 23 февраля обещали доходность 45% в валюте, вполне обоснована, понятна, без очевидных дыр в цифрах. Эта макроэкономика при здравом уме аж никак не тянет на такую высокую доходность. Доходности подобного уровня — это, скажем так, уровень африканских стран, которые вчера еще переживали геноцид, а сегодня к ним впервые приехал заместитель заместителя главы департамента Всемирного банка и заявил о важности верховенства права. При этом по дороге в отель этого представителя ВБ ограбили, забрав паспорт, кошелек и телефон, о чем на следующий день написала на первой странице газета Financial Times.

Инвестор запаниковал. Цифры говорят ему одно, а тревожные политические новости — совсем другое, но верит инвестор почему-то грустным новостям, а не цифрам. Тут сразу же вспоминается Джим Симонс, математик и основатель хеджфонда Renaissance Technologies. Он запрещал своим аналитикам и трейдерам принимать решения на основании эмоций, печальных новостей и прочих событий дня сегодняшнего. Симонс делал ставку на компьютерные алгоритмы и требовал этим алгоритмам доверять.

Украина — надежней, чем хотелось бы Кремлю

Результат очевиден: на протяжении тридцати лет, начиная с 1988 года, хеджфонд Renaissance Technologies имел среднегодовую доходность по своим инвестициям на уровне 66%, заработав один раз более $100 млрд чистой прибыли за один год. Это реально рекорды американского, да и глобального финансового рынка.

И вот что важно: я уверен, что компьютерные алгоритмы Renaissance Technologies определили бы украинские еврооблигации как актив, стоящий покупки, если бы эти бумаги попали в спектр интересов фонда. Но фонд лучшие свои трейды провел на рынке акций, который и стал главным объектом внимания его аналитиков.

Однако компьютерные алгоритмы еще не стали той силой, которая управляет финансовыми рынками. Кто-кто, а Украина точно имеет сейчас все причины об этом пожалеть. В эти дни именно эмоции управляют миром инвестиций, да и разгул инвесторов-аматоров, которые торгуют на новостях, не обращая внимания на аналитические отчеты, дает о себе знать.

Очень четко важность безэмоционального отношения к цифрам понимал, кстати, легендарный киевский тренер Валерий Лобановский. Уже в 1980-х с ним работала команда кибернетиков, помогающих составлять статистику действий Динамо на футбольном поле — как всей команды, так и отдельных игроков.

И когда — к примеру — игрок защитного плана Владимир Бессонов искренне удивлялся, почему он должен пробегать стометровку с теми же показателями, что и линия атаки, то вполне мог получить от Лобановского ответ: «Да, Володя, действительно, в атаке надо очень быстро бегать — вот можешь сыграть в следующем матче за дубль на позиции нападающего, заодно и лучше прочувствуешь динамику действий в штрафной площадке в качестве форварда». На основании цифр игроки команды Лобановского то получали, то теряли место в основном составе.

Именно цифры о западной монетарной помощи говорят о том, что украинская государственная система финансов крепко стоит на ногах, а поэтому украинским долговым обязательствам ничего особо не угрожает. Заявленных объемов финансовой помощи, к которой теперь еще и добавились налоговые платежи авансом со стороны компаний местного рынка, вполне достаточно, чтобы Минфин справлялся со всей полнотой необходимых выплат — как кредиторам, так и госслужащим, армии, пенсионерам.

Да и ведь жива идея финансиста Джорджа Сороса о том, что Евросоюз, при желании, может от своего имени и со своим высоким кредитным рейтингом выпускать многомиллиардные еврооблигации по очень низким ставкам, чтобы помогать странам-членам блока. Понятно, что Украина — пока не член Евросоюза, но имеет с ним договор об ассоциации и готовится к вступлению, так что вполне возможно использовать это как повод, чтобы претендовать на использование инструмента облигаций ЕС. А этот инструмент способен творить чудеса в плане количества и условий привлечения долгового капитала.

Украина уже достаточно давно живет с незаслуженно высокими ставками по долгу. Теперь — самое время обеспокоиться этим фактом. Естественно, инвесторы-покупатели долга не особо заинтересованы в том, чтобы украинские ставки падали, поэтому они при каждом удобном случае будут живописно рассказывать о том, насколько Украина — рисковая инвестиция и как дешево должны стоить здешние активы.

Похоже, даже таким инвесторам придется теперь несколько пересмотреть свои взгляды. Недавно произошло довольно важное событие для рынка украинского долга. Американский банк JP Morgan планирует с 31 марта включить украинские гривневые облигации в свой индекс GBI-EM. Этот индекс является инвестиционным продуктом, который, скупая долги развивающихся стран, предлагает клиентам вполне хороший заработок.

70% инвесторов этого индексного фонда поддержали решение о включении украинским гривневых облигаций в список покупаемых активов, определив вес госдолга Украины в инвестиционной политике GBI-EM на уровне 0,12%.

Когда облигации конкретной страны попадают в такой солидный индекс, их начинают автоматически покупать пассивные инвесторы — пенсионные фонды пожарных и учителей из Нью-Хэмпшира и Вирджинии, фонды социального страхования полицейских Чикаго и Сиэттла, фонды финансового планирования для сотрудников от самых разных американских компаний. На индекс GBI-EM ориентируются фонды, управляющими активами в размере $222 млрд. На начальном этапе приток денег в украинские бумаги оценивается на уровне $270 млн.

Складывается впечатление, что инвесторы ждут того момента, когда Владимир Путин не просто официально заявит, что проиграл войну, а еще и перечислит в украинский бюджет половину резервов Центробанка РФ и такую же часть Фонда национального благосостояния, обложив при этом российских олигархов налогом в 10% от размера капитала в пользу Киева.

Но тогда, наверное, уже будет поздно покупать украинские еврооблигации — вместе с бумагами других европейских стран они будут ходить комфортным коридорчиком доходности от 1% до 2% и, как всякий благородный долговой инструмент, реагируя десятком базисных пунктов уже не на геополитику, а на нюансы формулировок руководителей Европейского центрального банка о новейших трендах в понимании природы инфляции.

Поэтому самое время принимать решения. Украина — надежней, чем хотелось бы Кремлю, и более заслуживающая доверия, чем многим кажется.

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