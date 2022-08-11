Страх и продажа офицеров. Что сейчас происходит на Донбассе?
Какие настроения сейчас царят в стане врага
Пару слов о войне. То, что сейчас происходит на Донбассе — это филиал ада на Земле. Но это ад для обеих сторон. Да, нам тяжело. Да, у нас есть потери и враг за сутки выпустил по нашим позициям почти 50 тыс. снарядов. Россияне стреляют много. Но наша арта стреляет метко. А использование западной военной техники, как артсистемы калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, CAESAR и PzH 2000; РСЗО M142 HIMARS и САУ Краб помогают достигать нужного результата при минимальных усилиях.
ВСУ так воюет, что вражина воет. Потери со стороны россиян настолько велики, что враг реально не выдерживает. Это не просто слова, а факты. Причина не только в том, что наступающая сторона всегда несет большие потери, а в том, что для российского военного командования их войска — это расходный материал. А его не жалеют. Особенно мобилизованных на оккупированных землях Донбасса. Для рашистов они — пушечное мясо. И это видно. Поэтому огромные потери среди оккупантов деморализуют их состав. Есть подтвержденные данные об отказе вступать в бой целых батальонов. А отказ сепаров и оккупантов воевать против ВСУ, целыми ротами и взводами, является обычной новостью. Так 9 августа в Песках из боя, после больших потерь, вышли более 150 вагнеровцев и отказались возвращаться на поле боя. Хотя это профессиональные наемники. Что говорить об обычных солдатах РФ? Поэтому мы не сильно удивились узнав, что российские десантники, потеряв более 50% состава, отказались продолжать наступление на Зайцево. Отказались от слова совсем. Пушечное мясо из Рязани уже не хочет им быть.
А еще российские офицеры уже знают, что в ВСУ платят теперь денежную премию за офицеров российской армии, и началась настоящая охота на них. Иногда сами российские солдаты предлагают нам продать своих офицеров.
Во-первых, для них это заработок, во-вторых, если нет офицеров, то в бой некому вести и шансы остаться живым у оккупантов резко возрастают. Так что сами можете прикинуть, какие настроения сейчас царят в стане врага.
Иногда сами российские солдаты предлагают нам продать своих офицеров
Да, нам сейчас очень тяжело, но и ресурсы врага не бесконечны. И это надо понимать. Единственным реальным мотиватором участия в войне для оккупантов являются деньги. Но и они уже не сильно могут влиять на фоне всего происходящего на фронте. Одно дело, когда орет в экстазе и рассказывает о своем желании воевать российская диванная гвардия, которая не оторвет свой зад от дивана или озвучивают очередную агитку российские пропагандисты с экрана ТВ. И совершенно другое — это реальные ощущения оккупантов, которые не понимают абсолютно, что они тут делают, когда все закончится и каковы шансы у рашиста выжить? Если добавить уже ранее упомянутую деморализацию из-за огромных потерь, мифологизированный врагом HIMARS, чьи ночные прилеты пугают рашистов до икотки, ночные рейды украинских ССО, которые вырезают целые взводы оккупантов и воруют их офицеров, а также недалекое военное российское руководство, то начинаешь понимать, что все это дает такой общий эффект, когда у врага заметно истощаются силы.
Западные эксперты публично признали, что недооценили фактор мотивации украинских военных, когда считали, что у России больше техники и живой силы и поэтому считали, что Украина не сможет противостоять российской орде. Теперь, проанализировав все факты, они учитывают и нашу мотивацию и демотивацию врага, потому что это те факторы, которые реально влияют на результаты. И западные эксперты не видят, как Россия может победить в этой войне, если Украина и дальше будет получать передовое западное оружие, а украинцы не утратят свою мотивацию. Так что нам нужно выстоять, а затем… Все увидите!
Но я говорил ранее, что мы получим все оружие, и мы его получили. Я говорил, что мы ударим по российским базам в Крыму и мы нанесли удар. Я вам обещаю, что это только начало. Да, будет еще тяжелее. Да, будут огромные потери. Да, война не состоит из одних лишь побед и радостных событий. И я не говорю о «двух-трех неделях». Война надолго. Но у нас нет других вариантов. Не мы это войну начали, но нам ее заканчивать, уничтожив и вышвырнув оккупантов с нашей украинской земли. Мы победим! Я это знаю! А вы верьте в ВСУ! Верьте в Залужного! И будьте готовы присоединиться к нашим вооруженным силам. Потому что победить мы можем лишь, объединив усилия. Это наша общая война за выживание! Это война за будущее. И права на поражение у нас нет! Значит, победим!
Текст опубликован с разрешения автора
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