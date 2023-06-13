Ящик Пандоры открыт. Что изменил визит Зеленского в Саудовскую Аравию 13 июня, 11:58 NV Премиум

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд пригласил президента Владимира Зеленского выступить перед арабскими лидерами

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд (МБС) добился того, что стал крупным игроком на мировой арене. В 2018 году приспешники его королевского величества убили известного журналиста Джамаля Хашогги. Из-за чего президент Джо Байден по заслугам назвал его королевство страной-изгоем. Но Дом Саудов, в основном благополучное государство, которое содержит 7000 принцев с населением и ВВП размером с Канаду, вернулся. Его амбициозный 37-летний монарх ведет впечатляющую внеблоковую внешнюю политику в качестве лидера ОПЕК, Арабской Федерации и союзника Америки, Израиля, России, Китая и Ирана. Он осудил вторжение России, но не ввел против неё санкции и предоставил Украине помощь в размере $400 млн (столько он заплатил за свою суперяхту под названием Сирена).

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Затем МБС пригласил президента Владимира Зеленского выступить перед арабскими лидерами, и ящик Пандоры был открыт.