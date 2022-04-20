Война — не время забывать об узниках Кремля 20 апреля, 15:16 Цей матеріал також доступний українською

Мир не забыл об украинских узниках совести. Почему это важно для нас?

Наш коллега Владислав Есипенко, которого российский суд в оккупированном Крыму по сфабрикованному обвинению приговорил к 6 годам лишения свободы, стал лауреатом престижной премии PEN/Barbey Freedom.

Видео дня

Это важная награда, потому что она свидетельствует о том, что мир не забыл об украинских узниках совести. Даже в дни войны России против Украины, когда весь регион стал сплошным кошмаром и мы каждый день узнаем о репрессиях не только против журналистов, но и против их родственников — причем не только на оккупированной россиянами территории Украины, но и в самой России — дело Есипенко остается для мира важным индикатором насилия над свободой слова, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Владислав был одним из тех мужественных журналистов, кто рассказывал об оккупации тогда, когда Кремль хотел превратить саму эту оккупацию в норму, а Крым изобразить «обычным регионом» Российской Федерации. И, конечно, каждый журналист или активист, который называл вещи своими именами, оказывался для российского режима смертельным врагом. За такими людьми охотились, для них придумывали обвинения, на них выбивали показания — от Сенцова до Есипенко методы не изменялись. И не изменялся подход: нужно только раскручивать маховик репрессий, чтобы о конкретных людях перестали вспоминать.

И это продолжается даже не последние восемь лет

И это продолжается даже не последние восемь лет. Я бы сказал — больше ста. Со времени победы большевистского переворота в ноябре далекого 1917 года. Вначале — отдельные аресты, а потом — «красный террор». Вначале — обвинения против «буржуазных журналистов», а затем уничтожение свободы прессы как таковой и расстрелы даже самых верных «солдат партии», таких как Николай Бухарин или Михаил Кольцов.

Так и здесь — в 2014 году многим казалось, что Путин удовлетворится Крымом, ну в крайнем случае — Донбассом. А теперь мы видим попытку превратить всю Украину в большой Крым или Донбасс. И если она увенчается хотя бы относительным успехом, думаю, многих из нас ожидает судьба Владислава Есипенко. Именно поэтому так важно об этом не забывать — ни нам, ни нашим друзьям.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.