Вот что важно для Путина. Больше, чем «денацификация» Украины 8 апреля, 16:10 Цей матеріал також доступний українською

Есть ли на данный момент хоть какие-то шансы у переговорного процесса об окончании войны, развязанной Россией против Украины?

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал важным результатом переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле то, что Крым и Донбасс остались «за рамками» гарантий безопасности, которые должны быть предоставлены Украине. Это заявление российского министра в корне отличается от того подхода, который предложен украинским президентом Владимиром Зеленским — согласиться с консультациями по Крыму на ближайшие 15 лет и выяснить статус полуострова за столом переговоров, — пишет Виталий Портников для Крым. Реалии.

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Но, по сути, переговоры на 15 лет — это отложенный статус территории. Все эти годы, уверен, на географических картах всех стран мира — помимо России, разумеется — Крым будет продолжать считаться украинским, будут сохраняться, в том числе, и санкции за оккупацию Крыма, введенные Западом в 2014 году.

А что, если за эти 15 лет под тяжестью санкционного давления российский режим не выдержит, сменится менее агрессивной и более вменяемой властью? Кто предскажет, как окончатся переговоры о статусе Крыма, если новое российское руководство, стремясь вернуться в цивилизованный мир, признает сам факт оккупации полуострова? Именно этого, похоже, Владимир Путин и хочет избежать.

Поэтому не нужно иллюзий. Требование признать «российский статус» Крыма — сейчас, а не через 15 лет — будет, уверен, важной частью российских требований. Такой же важной, как пресловутый нейтральный статус, «демилитаризация» и «денацификация». Я бы даже сказал, что более важной частью, чем «демилитаризация» и «денацификация». Потому что нейтралитет или «денацификация» — это виртуальные требования, Украина и так в обозримом будущем не была бы принята в НАТО, а «денацификацию» Россия, уверен, может устроить только на оккупированной территории — как в Буче или Бородянке.

Для любого украинского президента сдача территории — верная политическая смерть

А оккупация Крыма и то, что включение этой украинской территории в состав России так до сих пор и не признано международным сообществом — это свершившийся факт. И Путин будет требовать такого признания хотя бы от Украины. В первую очередь от Украины. Потому что у Кремля есть странная, я бы даже сказал, нелепая надежда, что если Украина признает Крым российским — пусть даже под дулом автомата — то потом неминуемо признают и другие.

Другой вопрос — может ли пойти на такое признание президент Украины? Уверен, нет. Для любого украинского президента такая сдача территории — верная политическая смерть. Да и полномочий у президента тут нет, речь идет об изменении Конституции Украины. Даже если власть и решится на такой поступок, то это все равно — две сессии парламента, год отсрочки… Лавров уже сегодня сказал, что Россия на такое не согласится, нечего с ней играть в «кошки-мышки».

И вот этот «Крым за рамками» — это, думаю, один из самых верных ответов на вопрос, есть ли на данный момент хоть какие-то шансы у переговорного процесса об окончании войны, развязанной Россией против Украины. И теперь на этот вопрос вы можете ответить сами.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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