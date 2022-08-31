Между санкциями и Газпромом. Что Болгария делает для Украины 31 августа, 19:10

Болгария — одна из стран ЕС, где мнения о поддержке Украины разделены, по крайней мере, по сравнению с такими странами, как Польша или Литва

Эксперты рассказывают, что Болгария присоединилась и соблюдает санкционный режим ЕС, направленный против России, помогает ремонтировать украинское оружие и в начале августа приостановила выдачу виз российским туристам и владельцам недвижимости в стране. Россия и Болгария также взаимно выслали дипломатов из столиц друг друга.

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В целом позиция Болгарии осторожна, говорят собеседники «Голоса Америки», и это объясняется как неустойчивостью правительственной коалиции, так и общественным мнением. Около трети граждан страны, по оценкам экспертов, придерживаются пророссийских взглядов, на которые влияет также активная российская пропаганда.

«Болгария находится в политическом кризисе последние два года. Но даже если бы мы нt были в политическом кризисе, почти каждое болгарское правительство пытается балансировать между сторонниками Европейского Союза и НАТО, с одной стороны, и теми людьми, которые более склонны поддерживать провосточные, пророссийские настроения и позиции», — говорит директор Института региональных и международных исследований в Софии Огнян Минчев.

Правительство в Болгарии формируется парламентской коалицией, а в случае выхода одного или более ее членов должно подать в отставку. Так произошло с предыдущим правительством Кирилла Петкова. В конце июня парламент проголосовал за его отставку, а с начала августа оно прекратило свою работу.

«Последнее правительство, фактически управлявшее Болгарией с декабря по июль, было правительством, состоявшим из четырех очень разных партий — две решительно проевропейские, одна популистская без идеологической идентичности, и старая Коммунистическая партия, называющаяся теперь Социалистической партией, и делавшая все возможное, чтобы поставить под угрозу возможность Болгарии помочь Украине оружием, и в целом поддерживавшая очень осторожную позицию правительства по войне в Украине», — объясняет Минчев.

С такой оценкой позиции Социалистической партии соглашается исследовательница американского Фонда Джеймстаун Маргарита Ассенова, работавшая в 2019 году в «Голосе Америки» в Вашингтоне, а в 90-х годах — на «Радио Свобода» в Болгарии.

Болгария проголосовала за семь пакетов санкций против России

«Ее [Социалистической партии] лидер Корнелия Нинова заявила, что военная помощь Украине будет доставлена через ее труп. Социалистическая партия, а также небольшая, но очень громкая русофильская группа в парламенте, поставили цель пугать население жестокой кампанией дезинформации», — сказала Ассенова, работавшая в проекте «Голоса Америки» «Полиграф», задачей которого является развенчивание российской пропаганды.

Несмотря на это, один из шагов, предпринятых предыдущим правительством, — присоединиться и четко придерживаться введенных ЕС санкций в отношении России. Болгария — член НАТО с 2004-го и ЕС — с 2007 года.

«В основном все принятые санкции мы четко поддерживали, и мы внедрили их практически в полном объеме без всяких возражений», — рассказывает Христо Панчугов, доцент кафедры политологии Нового Болгарского университета в Софии.

Болгария проголосовала за семь пакетов санкций против России, отметили в посольстве Украины в Болгарии.

После того, как правительство Петкова подало в отставку, в Болгарии объявили новые выборы, назначенные на 2 октября. Сейчас в стране руководит временное правительство, сформированное президентом.

«За прошлый год и за этот год его роль возросла, потому что он должен был назначить три временных правительства прошлого года и одно временное правительство, которое сейчас фактически у власти», — указывает Панчугов.

Во время приведения временного правительства к присяге президент Румен Радев заявил, что его главной задачей должно быть предотвращение втягивания страны в конфликт. «Риск того, что война (в Украине) охватит новые территории, реален, и вашей первоочередной задачей должно быть предотвращение втягивания страны в конфликт», — цитирует президента агентство Reuters.

В посольстве Болгарии в США объяснили, что, говоря об этом, президент также отметил, что в этой деятельности правительство должно руководствоваться «принципом энергетической безопасности, диверсификации и доступности поставок». «О возобновлении переговоров с Газпромом речь не идет», — говорится в письменном ответе посольства.

Президент, баллотировавшийся от Социалистической партии, еще до начала полномасштабного вторжения призвал к снятию санкций ЕС с России за ее действия в Украине и во время дебатов назвал Крым российским, после чего его офис был вынужден давать объяснения, отметив, что попытка аннексии Крыма Россией является нарушением международного права".

23 августа болгарское правительство заявило, что возобновит переговоры с Газпромом о поставках российского газа в страну. «Мы довели отношения с Россией до предела. Такого никогда не было. Мы выслали всех дипломатов. Мы прекратили любое общение…» — заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов, сообщает Радио Свобода.

Действие долгосрочного контракта Болгарии с Газпромом истекает в конце 2022 года.

Предыдущее правительство выдворило 70 дипломатических сотрудников РФ из-за подозрений в шпионаже и отказалось платить за российский газ в рублях, как того требовала Москва, из-за чего Россия полностью прекратила поставки газа в страну. До этого 90% газовых поставок в Болгарию поступало от Газпрома.

В конце июля правительство Петкова объявило, что они договорились о поставках семи танкеров американского сжиженного газа, но в конце августа уже новое правительство заявило, что они примут только один танкер.

Исследовательница Фонда Джеймстаун Маргарита Ассенова обращает внимание на то, что Болгария могла бы обеспечить свои энергетические потребности и без российского газа. «Учитывая, что Болгария имеет контракт с Азербайджаном на треть потребности в газе, а Баку пообещал удвоить этот объем, у правительства не было оснований снова обращаться к „Газпрому“. Кроме того, правительство Кирилла Петкова достигло соглашения с американской компанией Cheniere о поставке семи танкеров СПГ», — сказала она «Голосу Америки».

Исследовательница предполагает, что именно отказ от поставок Газпрома является причиной голосования за недоверие правительству Петкова.

Как только стало понятно, что Болгария отказывается от российского газа, в парламенте проголосовали за вотум недоверия правительству. Главным образом потому, что один из партнеров по коалиции вышел. Настоящая причина заключается в том, что многие люди, которых десятилетиями подкупал «Газпром», потеряли зарплату", — говорит она.

В настоящее время, как сообщают болгарские СМИ, временное правительство, хотя и высказалось за переговоры с Газпромом, оставит подписание контрактов на поставку энергоносителей правительству, которое будет сформировано после выборов 2 октября.

«Один нарратив — это освобождение Болгарии Российской империей и война с Османской империей. Также общие славянские корни болгар и россиян. И окончательный нарратив базировался на православной религии и том факте, что мы разделяем православие. Эти нарративы существовали вместе практически с момента освобождения Болгарии. И как следствие, болгарскую историю преподают, учитывая большую роль россиян в истории Болгарии. И это все еще существует в болгарском обществе», — говорит Панчугов.

Именно поэтому, продолжает эксперт, большая часть болгар не считают Россию враждебным государством. В апреле 44% болгар верили, что НАТО несет ответственность за войну в Украине, что является самым большим показателем среди 16 европейских стран и Великобритании, опрошенных организацией YouGov, международной группой исследований данных и аналитики. Только 23% болгар считали, что Россия ответственна за войну против Украины по сравнению с 85% финнов и 80% шведов, возлагающих ответственность за войну на Россию, согласно этому исследованию.

Впрочем, как рассказывает Минчев, большинство населения Болгарии, около двух третей, разделяет прозападные взгляды, считая, что их страна должна «принадлежать Европе, развиваться вместе с Европейским Союзом и другими европейскими странами». Пророссийскую треть он разделяет на тех, кто обвиняет Запад в своих личных неудачах после падения коммунизма и традиционных приверженцев русско-болгарской дружбы.

Панчугов указывает на три основные группы, существующие в болгарском обществе, в отношении развязанной Россией войны против Украины.

Очевидно, одна группа поддерживает все, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в ее сопротивлении. Вторая группа — это люди, которые по каким-то причинам — историческим или просто потому, что они не находят своего места в европейском нарративе или еще в чем-то — симпатизируют Российской Федерации. Это небольшая группа, но все же объективно она существует в болгарском общественном мнении. И третья группа — это люди, не поддерживающие усилия России, но не желающие, чтобы Болгария была частью этой войны".

Минчев указывает, что именно этот нарратив — не вмешиваться — стал ведущим в российской пропаганде в этой стране. «Они уже не выступают за единство с Россией, потому что Россия — это мерзкий агрессор, и этого не замаскирует. Сейчас они говорят: «Мы не должны вступать в чужую войну, мы должны быть нейтральными».

Ассенова указывает на то, что распространяемая русофилами и некоторыми болгарскими политиками пропаганда базируется на раздувании чувства страха.

«Многим болгарам промывает мозги пропаганда, и сеяние страха политиками является значительной частью этого: страх, что зима будет холодной из-за того, что Россия прекратила поставки газа; страх, что в случае поддержки Украины Россия отомстит и накажет Болгарию; страх, что Болгария является маленькой страной и может стать непреднамеренной жертвой, если НАТО и Россия открыто столкнутся; страх использования Россией ядерного оружия или ядерной катастрофы; страх перед инфляцией и рецессией — что угодно», — анализирует исследовательница.

Болгария уже не нейтральна, говорит Панчугов: «Мы являемся членами НАТО и Европейского Союза, поэтому мы на одной стороне с ними. Мы на стороне Украины».

«Неоднократно болгарская сторона заявляла о непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Болгарская сторона поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, в частности, в июне этого года Болгария проголосовала за предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз», — говорится в письменном ответе по просьбе «Голоса Америки».

Также в мае парламент проголосовал за предоставление правительству Болгарии мандата на реализацию серии мер по поддержке Украины, «в частности, оказание военно-технической помощи — ремонт украинской военной техники на военных предприятиях» Болгарии, сообщило посольство.

О помощи временно перемещенным лицам из Украины можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов «Голоса Америки».

«Наша позиция по военной агрессии России против Украины была четкой и последовательной с самого начала: Болгария самым решительным образом осуждает российское вторжение в Украину, а также участие Беларуси», — говорится в ответе посольства Болгарии в США.

«Своей непровоцированной и неоправданной военной агрессией Россия грубо нарушает международное право и представляет серьезную угрозу европейской и евроатлантической безопасности, а также международному правопорядку», — сообщается в письме по запросу «Голоса Америки».

Посольство Болгарии указывает, что страна выполняет все обязательства по независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. «На двустороннем уровне, а также в рамках ЕС, НАТО и международных форумов, мы постоянно заявляли о нашей решимости настойчиво поддерживать Украину в полном восстановлении ее территориальной целостности и защите ее суверенитета и независимости. Всеобъемлющая и многогранная солидарность с Украиной сегодня важна как никогда», — отмечает внешнеполитическое представительство Болгарии.

Согласно исследованию YouGov, 65% болгар одобряют отправку гуманитарной помощи в Украину, 49% поддерживают въезд украинцев, 17% — отправку оружия, а 12% — отправку войск в Украину в рамках операции НАТО, если таковая когда-нибудь произойдет.

Согласно исследованию Globsec, научно-исследовательской организации с офисом в Братиславе, Словакия, в 2022 году в общественном мнении Болгарии произошли наибольшие сдвиги среди девяти стран ЕС, которые исследовались. Если в 2021 году 45% болгар рассматривали Россию как стратегического партнера, то в марте 2022-го — лишь 30%. Доля респондентов, положительно относившаяся к Путину, упала с 70 до 29%.

«Эта тенденция обрекает пророссийские партии Болгарии в лучшем случае на второстепенные роли, не позволяя им в ближайшее время возглавить правительство», — заключает Максим Саморуков в статье «Болгария возвращается в орбиту России?» на веб-сайте Фонда Карнеги за международный мир.

Так ли это, покажут следующие парламентские выборы в Болгарии 2 октября этого года.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

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