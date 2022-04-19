Миссия невыполнима. Что происходит между Путиным и его военной верхушкой 19 апреля, 18:31 Цей матеріал також доступний українською

Москва распространяет триумфальную риторику, однако война России в Украине идет не по плану

Москва распространяет триумфальную риторику, однако война России в Украине идет не по плану. Тем не менее, президент Владимир Путин еще раз на прошлой неделе, 12 апреля, повторил что главная цель полномасштабного вторжения на территорию Украины, начавшегося 24 февраля, якобы всегда ограничивалась захватом всего Донбасса. Три недели назад приближенные осторожно убедили его в том, что трижды пересмотренный первоначальный план России по захвату Киева — а-ля блицкриг или путем длительной осады — не может быть воплощен. Примечательно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу все это время не делал ни одного публичного заявления или международного контакта и только 18 апреля на коллегии Минобороны РФ подтвердил версию Путина о «последовательном плане освобождения» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Недавно назначенный командующий российскими войсками в Украине генерал армии Александр Дворников (российские СМИ молчали о его повышении), по-видимому, несет ответственность за проведение решающей битвы за Донбасс. Но этот последний рывок может также оказаться невыполнимой миссией.

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Прибывающие российские подкрепления направляются по частям на постоянные атаки с Изюмского плацдарма в направлении Славянска — перекрестка ключевых коммуникаций. Российская пропаганда пытается представить каждый с трудом отвоеванный клочок местности как крупный успех. Солдатам в окопах, однако, виднее, и боевой дух в их рядах упал намного ниже уровня решимости, необходимого для сокрушительной атаки. Между тем появляется все больше сообщений о дезертирстве и отказе от участия в «специальной военной операции» (так Путин требует называть войну). Украинские войска, наоборот, очень мотивированы, и каждая новость о продолжающейся героической обороне Мариуполя усиливает решимость отразить российские наступательные действия и начать контратаки. В частности, мишенью украинцев стала разбитая группировка российских войск, отступавшая в сторону Херсона после неудавшегося наступления на Николаев и Одессу.

Косвенное, но мощное влияние на ход боевых действий на Донбассе оказало эффектное потопление флагмана российского Черноморского флота — крейсера Москва, который в ночь на 13 апреля, находясь на 150 км к югу от Одессы, был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами Нептун. Генштаб РФ признал только детонацию боеприпасов в результате пожара на борту, что вынудило экипаж покинуть корабль, о жертвах умалчивается. Российские адмиралы в первую очередь обеспокоены реакцией своего главнокомандующего. В июле 2000 года, в начале правления Путина, они попытались объяснить катастрофу с затоплением атомной подводной лодки Курск предполагаемыми враждебными действиями подлодки США. А сейчас пытаются дезавуировать попадание украинских ракет, признавая лишь «случайность», расследовать которую никак нельзя. Символика этого шокирующего морского поражения не может быть развеяна простой пропагандой, поэтому Дворников и Шойгу наверняка оказались под сильным давлением своего кремлевского «партайгеноссе» — срочно добиться более впечатляющей победы на Донбассе, чем просто захват полностью разрушенного Мариуполя.

Дворников и Шойгу наверняка оказались под сильным давлением

Единственная причина, которой высшее руководство РФ может оправдать свои нынешние и предстоящие неудачи, — это мощная военная поддержка Украины Западом. И в этом оправдании есть доля правды, поскольку поставки тяжелых вооружений из США и многих европейских государств увеличились. Но МИД РФ не нашел лучшего способа решить эту проблему, чем направить дипломатическую ноту Вашингтону и другим странам, предупредив о «непредсказуемых последствиях» этого вмешательства. Несмотря на то, что эта угроза осталась безнадежно эфемерной, она явно не предназначалась для внутреннего потребления, поскольку основные российские СМИ почти не упоминали о ней. Формулировка в ноте на самом деле мягче, чем предупреждение Путина, сделанное в первый день «спецоперации» к тем, кто может попытаться ей помешать, о том, что их ждут последствия «с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались».

Странный дипломатический демарш кажется довольно далеким от боев на Донбассе, куда украинские подкрепления, вооруженные американскими 155-миллиметровыми гаубицами и (возможно) немецкими танками Леопард-1, будут продолжать прибывать независимо от возражений Москвы. Путин настаивает на том, что «главным является не Донбасс, а разрушение однополярного миропорядка во главе с США». Таким образом, напоминание Москвы о «последствиях», скорее всего, подразумевало стремительную подготовку в Финляндии и Швеции к принятию решения о вступлении в НАТО — результат, который нанесет сильный удар по видению Путиным Запада разобщенным и слабым. Поскольку основная часть обычных вооруженных сил России сосредоточена и разбита на украинском театре военных действий, единственным средством, доступным для противодействия этому предполагаемому ухудшению безопасности на Севере, является ядерное оружие. Поэтому российские эксперты с нетерпением ждут новых вариаций старой тактики балансирования на грани войны. План перемещения нескольких десятков нестратегических ядерных боеприпасов на модернизированные склады в Калининградской области, вполне вероятно, будет объявлен в ближайшие недели, но безопасность России вряд ли может быть улучшена ядерным противовесом в регионе Балтийского моря.

Размахивание ядерной бомбой под носом у Запада может увеличить риски, но не может предложить России какое-либо преимущество в ее конфронтации с Западом, который, в воображении Путина, находится на грани краха из-за экономического спада, политических разногласий и морального упадка. В действительности, Путин подверг свою собственную страну точно такой же критической деградации, и шансы России пережить нарастающее бедствие уменьшаются с каждым днем разрушительной войны в Украине. Неспособность достичь даже бессмысленных минимальных военных целей на Донбассе потребует учитывать эту реальность. Генералы, испытавшие на себе ярость украинской обороны и деморализацию собственных войск, первыми в высшем политико-военном руководстве воспротивятся попытке кремлевского диктатора свалить поражение на них. Надвигающийся конфликт между Путиным и его военной верхушкой не удастся разрешить с помощью чисток в сталинском стиле, потому что структура командования на войне должна быть сохранена. Следовательно, перспектива упреждающего удара генералов выглядит все более и более вероятной.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена.

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