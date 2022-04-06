Полномасштабная катастрофа. Чем обернется для Путина шантаж Запада газом 6 апреля, 14:03 Цей матеріал також доступний українською

Первый напористый шаг Путина на энергетическом фронте дал осечку

Российско-украинская война продолжается, но и транзит российского природного газа в Европу через украинскую ГТС тоже идет непрерывно. Это может показаться ненормальным, если учесть документально подтвержденную склонность президента Владимира Путина к использованию экспорта энергоносителей как оружие против европейских потребителей, что наиболее ярко проявилось во время трехнедельной «газовой войны» с Украиной в начале 2009 года.

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На этот раз именно коллективный Запад оказывает давление на российский энергетический сектор, вынуждая Роснефть продавать со скидкой, по самым осторожным оценкам, на 20%. Добыча нефти в России начала снижаться, в то время как инициатива США по запрету импорта российской нефти набирает обороты на всем коллективном Западе. Встревоженный этими неудачами, Путин, наконец, решился на упреждающий шаг и подписал 31 марта указ о переводе «для недружественных стран» расчетов за газ в рубли. Но этот шаг был продуман и выполнен не лучше, чем несовершенные российские стратегические планы военной кампании.

Требование Путина о том, чтобы «недружественные страны» — это 48 государств, в списке все члены Евросоюза и НАТО, Япония, Австралия, конечно же, Украина и другие — платили за импортируемый российский газ в рублях, вызвало тревогу в Европе и новый скачок цен на энергоносители. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обратились к Путину за разъяснениями, и ЕС сформулировал твердую позицию, отвергающую российский «шантаж».

Тем не менее, кремлевский диктатор подписал соответствующий указ, согласно которому новая схема финансовых операций вводилась 1 апреля. Российские СМИ, естественно, подали это как крупный успех по дисциплинированию «враждебных» клиентов. Однако довольно быстро Москва была вынуждена полностью отступить, чтобы позволить европейским импортерам продолжать платить в евро, как это записано в их контрактах, которые предусматривают использование Газпромбанка (по-прежнему не под санкциями) как финансового агента, который затем конвертирует выручку в рубли.

Эта попытка проведения «патриотической» энергетической политики может показаться, в лучшем случае, бессмысленной, поскольку российская финансовая система отчаянно нуждается именно в твердой валюте, а все препятствия на пути ее притока контрпродуктивны. Экономические маневры Путина мало повлияли на фактические объемы и стоимость экспорта российского газа, но зато навредили долгосрочным энергетическим интересам страны.

Как и на войне, здесь ключевой параметр — время

Попытка сформулировать требования к импортерам газа на том же языке ультиматумов, которые были использованы в дипломатическом наступлении на НАТО в декабре прошлого года, в Брюсселе взяли на заметку. Бюрократия ЕС, бесспорно, тяжела на подъем, но планы по уменьшению зависимости блока от российских поставок энергоносителей приобрели новую актуальность и новое финансирование, тем более что угроза решения Москвы о сокращении поставок сейчас оценивается на практике. Государства Балтики заявили о прекращении импорта российского газа, и Литва сделала это первой. Германия принимает прямые меры против Газпрома, вынуждая российский государственный гигант продавать свои доли в энергетической инфраструктуре и газовых хранилищах.

Европе будет трудно разорвать давно установившиеся энергетические связи, да и дорого обойдется, а для России это станет полномасштабной катастрофой. Россия не может рассчитывать найти других столь же крупных или платежеспособных клиентов для своего газа. Более того, российский энергетический сектор находится в критической зависимости от технологий и услуг, предоставляемых такими западными инвесторами, как ExxonMobil или Haliburton, и их уход из нескольких совместных предприятий по разведке и добыче — «шоковая хирургия», которая еще долгие годы будет разрушать самые производительные активы России. Единственным ответом Путина на это ограничение статуса его страны как «энергетической сверхдержавы» было предоставление большего снижения налогов государственным корпорациям и сокращение экологических норм. Но старые методы, которые не смогли поддержать советскую нефтегазовую промышленность, не будут работать лучше в эпоху глобального «зеленого перехода».

Волатильность на международных энергетических рынках, вызванная войной в Украине, значительная, но в целом менее шокирующая, чем ожидала Москва, и предполагаемые надежды Путина на то, что скачок цен на газ подорвет европейскую солидарность, рухнули. Кремлевский лидер воображает себя гроссмейстером энергетических интриг и стремится играть на нескольких досках одновременно, в том числе в формате ОПЕК+, где он продвигает аргументы против увеличения добычи нефти, поскольку Россия в любом случае не может предоставить свою квоту в полном объеме. Этот старомодный картель, возглавляемый Саудовской Аравией, по-прежнему не желает расширять поставки и даже отвергает оценки Международного энергетического агентства (МЭА) как предвзятые. Президент Джо Байден признал эту амбивалентность и решил выдавать постоянный объем нефти из стратегического резерва США, что сразу же оказало влияние на цену, хотя относительно скромное и временное.

Китай — один из крупных импортеров энергоносителей, который может выиграть в этой ситуации. Его экономический рост сейчас сдерживается продолжающейся пандемией COVID-19. Китайское руководство считает полезным продолжать заверять Москву в якобы непоколебимой приверженности Пекина стратегическому партнерству. Но при этом Китай держится в стороне от российско-украинской войны и внимательно следит за влиянием санкций на российскую экономику, особенно на энергетический сектор. На саммите Китай-ЕС, который состоялся 1 апреля, стороны сосредоточили внимание на минимизации ущерба мировой торговле от войны. И пока Пекин пытался убедить европейцев выработать независимый от Вашингтона политический курс, он также услышал меседж Брюсселя о рисках нарушения или обхода санкционного режима.

Убедительные доказательства сигнализируют о том, что Путин не в полной мере осведомлен о неудачах и потерях в своей военной кампании. Также совершенно очевидно, что он еще меньше способен понять весь масштаб экономического опустошения, вызванного санкциями, а также попыткой осуществлять политику противодействия. Он, кажется, предполагает, что отказ ключевых европейских импортеров нефти и газа поддержать энергетическое эмбарго ЕС означает бессилие блока преодолеть свою зависимость от российских поставок. Однако, как и на войне, здесь ключевой параметр — время.

Перегруппировка не может восстановить силу и моральный дух разгромленных батальонных тактических групп, а газовый шантаж не может ослабить политическую решимость Европы поддержать Украину. Российская военная мощь подорвана и истощена на годы вперед, а способность России использовать свои огромные энергетические ресурсы может быть вскоре утрачена навсегда.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена.

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