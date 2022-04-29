Чего хочет Путин? 29 апреля, 13:35 Цей матеріал також доступний українською

В начале марта, в одной из своих речей, Владимир Зеленский заочно обратился к Путину с вопросом «Чего ты от нас хочешь?»

Недавно мне попала в руки статья, которая хотя и была посвящена совершенно иной проблеме, однако, кажется, может помочь нам получить ответ на этот вопрос. Ее авторы стремились описать мотивацию людей, распространяющих агрессивную фейковую информацию, направленную против разных политических сил и их лидеров. Читая эту работу, я понял, что описанные там феномены также могут быть использованы для объяснения причин агрессивного поведения президента РФ. Итак, я решил использовать предложенную авторами схему для того, чтобы объединить в единую картину ту информацию о мотивах поведения Путина, которую можно найти в источниках, стоящих доверия. Итог этой работы предлагаю сегодня на суд читателя.

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Возвращаясь к упомянутой статье, замечу, что ее авторы, проведя серию исследований, заключили, что людьми, распространяющими агрессивные политические фейки, руководит жажда хаоса. Это психологическая установка (attitude), управляемые которой лица стремятся разрушить существующий порядок для того, чтобы в возникшем хаосе найти себе лучшее социальное положение. То есть для определенного количества лиц скрытым мотивом распространения такой информации является не вера в ее правдивость, а стремление разрушить существующий социальный порядок для того, чтобы потом попытаться повысить свой статус.

Так вот, у меня есть серьезное подозрение, что жажда хаоса, а именно желание разрушить существующий мировой порядок, является настоящим мотивом агрессивных действий Путина не только против Украины, но и против всего демократического мира (информационные войны, кибератаки, поддержка разного рода радикальных группировок и т. п. ). Он, кстати, и не скрывает этого, постоянно выражая недовольство тем порядком, который установился в мире после 1991 года, при котором именно либерально-демократические страны во главе с США задают тон основным процессам. Равноценной им альтернативы, какой когда-то был СССР и его сателлиты, пока не существует. Поэтому желание разрушить такой порядок с тем, чтобы создать новый, при котором Россия будет одним из центров мира, и является настоящим мотивом действий Путина.

Где же источник этого желания?

Жажда хаоса, на самом деле, довольно распространенный феномен. Например, по некоторым оценкам исследователей почти 20% населения в той или иной степени одержимы этим желанием (из них от 3 до 10% характеризуются высоким уровнем стремления к хаосу). Эта ментальная установка возникает при определенных обстоятельствах у людей, которым свойственны определенные личностные черты. Давайте выясним, что же это за черты и обстоятельства.

Как социальные существа мы чувствительны к своему статусу. Поэтому сознательно и бессознательно следим за ним, стремимся улучшить, реагируем на попытки других посягать на него. Но есть тип людей, которые особенно чувствительны к своему социальному статусу. Они чрезмерно обеспокоены тем, что о них говорят другие, следят за тем, чтобы кто-то не унизил их положения и агрессивно его защищают. Именно к такому типу людей можно отнести Путина.

Он постоянно озабочен положением России в мире, живет в состоянии соревнования с другими странами, постоянно пытается создать образ себя и России как великих и непобедимых. Он является фактически классическим примером человека, который обостренно ориентирован на статус. Думаю, именно поэтому он в свое время назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой ХХ века. Безусловно, для него это так и было, ведь он ассоциировал себя со сверхдержавой, которая вместе с США находилась на вершине мировой иерархии. Соответственно, падение СССР было его личным падением. Переход из высшей лиги в третью это действительно катастрофа для человека, столь чувствительного к своему статусу.

Падение СССР было его личным падением

Кстати, стремясь детализировать психологический портрет особо чувствительных к своему статусу лиц, авторы вышеупомянутой работы выделяют такие черты, как ориентация на социальное доминирование (о нем речь пойдет далее), готовность идти на риски и психопатию. Последняя черта особенно интересна тем, что психопаты не способны испытывать эмпатию. То есть, например, наблюдая страдания других, они ничего при этом не чувствуют. Поэтому замеченная многими безжалостность Путина на самом деле может быть следствием нарушений, связанных с психопатией.

Теперь обратим внимание на обстоятельства, подталкивающие такого типа людей к появлению безудержного желания разрушать существующий порядок. Этими обстоятельствами является их маргинальное положение. Именно ощущение собственной маргинальности провоцирует появление у них установки на разрушение той социальной структуры, в которой им отведена третичная роль. Это и есть то положение, в котором оказался В. Путин и его страна после распада СССР. В своих интервью он с нескрываемой грустью рассказывает о тяжелых 90-х, когда Россия, которая была сердцем бывшей сверхдержавы, стала вдруг страной третьего мира, с которой мало кто считался. С началом нового тысячелетия, несмотря на то, что экономическое положение России начало улучшаться, ее позиции на международной арене принципиально не изменились. Она продолжала находиться в ситуации маргинала, который кроме нефти и газа ничего не смог предложить миру. Для Путина, с его ориентацией на статус, такое положение было невыносимо болезненным. И он упорно искал пути выхода из него.

Итак, как можно повысить свой статус? Исследователи выделяют два пути: престиж и доминирование. Путем престижа идет тот, кто благодаря своим способностям и таланту делает что-то такое, что получает признание среди других и преподносит его на высшую позицию социальной иерархии. Например, создает новый успешный продукт, побеждает на спортивных соревнованиях, внедряет в стране важные реформы, хорошо учится, зарабатывает и т. д. В то же время, путем доминирования идут те, кто стремится вызвать у других страх через устрашение и принуждение. В качестве примера вспомните школьных хулиганов, которые, не имея особых способностей и достижений, тем не менее, находились на высших ступенях школьной социальной иерархии. Очевидно, именно последний путь повышения социального статуса избрал Путин.

Его Россия движется путем агрессии в отношении других стран, которая воплотилась в войны против Украины и Грузии, постоянные информационные и кибератаки против ведущих демократий мира и вмешательство в их выборы. Угроза агрессией это также типичная практика этой России — намеки на ядерное оружие, возможные военные действия в других странах, нарушения воздушного пространства уже стали привычными средствами влияния путинского режима.

Стремление к доминированию часто переходит границы агрессии по отношению к конкретному объекту на агрессию ко всей системе. Так чувствительные к своему статусу маргиналы начинают жаждать разрушить всю ту социальную систему, в которой занимают неудовлетворительное с их точки зрения положение. Сея в мире хаос, Путин создает комфортную для себя среду, ведь подобного типа лица хорошо себя чувствуют в конфликтных ситуациях. С тех пор как Путин и его Россия избрали путь хаоса, их имена не сходят с заголовков передовых изданий мира. Слабо развитая и малоуспешная страна держит всех в напряжении и регулятор градуса этого напряжения в его (путинских) руках. Он получил, что хотел, и теперь стремится двигаться дальше, чтобы создать из этого хаоса новый мировой порядок, в котором будет занимать одну из лидирующих позиций.

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Кстати, интересным в данном контексте вопросом является влияние санкций на дальнейшие решения Путина. Иногда пишут, что они могут опустить Россию до уровня Северной Кореи, перечеркнув десятилетия относительного роста. Может ли эта угроза повлиять на Путина и вынудить его пересмотреть свое поведение? Увы, нет. Напоминаю, что подобного типа лиц (ориентированных на статус) маргинализация как раз и толкает к тому, чтобы сеять хаос вокруг себя. Для них это естественная реакция на ситуацию, когда несмотря на их амбиции, их социальное положение остается низким. Поэтому хотя и санкции нужны, поскольку они объективно ухудшают возможность России наносить ущерб другим странам, однако желание причинять этот ущерб от них никак не уменьшится, а скорее наоборот — будет расти. Поэтому даже если Путин окажется в ситуации, когда Ким Чен Ын будет дважды думать, стоит ли с ним встречаться, он все равно будет делать то, что делал — агрессивными действиями и угрозами сеять вокруг себя хаос.

Возможно ли каким-либо образом изменить путинское стремление к хаосу? Напоминаю, что оно возникает, когда ориентированное на статус лицо оказывается в маргинальном, с его точки зрения, положении. Стремление к высокому статусу является персональной чертой Путина, поэтому вряд ли может быть изменено. В то же время маргинальное социальное положение, конечно же, да. Однако ситуация, когда Путин является одной из доминирующих сил в мире, как он этого хочет, уже не устраивает нас, как, в конце концов, и большинство цивилизованных стран. Поэтому, пока Путин является президентом РФ и не имеет того статуса, которого, по его мнению, он стоит, его желание сеять хаос никуда не денется. Даже поражение в войне с Украиной только отложит его новые попытки разрушить существующий порядок.

Подводя итог написанному, еще раз отмечу, что агрессивные действия Путина на мировой арене являются результатом специфической стратегии получения статуса — сея хаос в мире, он стремится разрушить устоявшийся порядок, в котором страна, с которой он себя ассоциирует, занимает, по его мнению, не заслуженно низкое положение.

Мир не готов предоставить ему и его стране тот статус, которого он желает, поэтому есть все основания предполагать, что путинское деструктивное поведение будет продолжаться и, кто знает, возможно, когда-нибудь позволит ему достигнуть желаемого. Это, кстати, может стать сигналом для других, недовольных положением своих стран, лиц, чтобы выбрать путь агрессивного доминирования для повышения своего статуса.

А это и будет путем к новой мировой войне, которой так хотят избежать ведущие демократии мира. Поэтому, чтобы предотвратить будущую глобальную катастрофу, они уже сегодня должны прибегнуть к более радикальным средствам противостояния действиям агрессора. Третья мировая начнется не потому, что мир отважится решительно остановить Путина, а потому, что не успеет вовремя этого сделать.

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